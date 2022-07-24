Евсеев: HIMARS доставят американские технологии туда, где убивают военных США - 24.07.2022 Украина.ру
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Евсеев: HIMARS доставят американские технологии туда, где убивают военных США
Евсеев: HIMARS доставят американские технологии туда, где убивают военных США - 24.07.2022 Украина.ру
Евсеев: HIMARS доставят американские технологии туда, где убивают военных США
Поставляя Украине вооружение, разработанное в США, Вашингтон легально делится своими технологиями со всеми желающими, ведь захваченное в бою оружие считается честно добытым трофеем. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2022-07-24T08:00
2022-07-24T08:00
himars
владимир евсеев
военный эксперт
новости
технологии
вооружение
оружие
рсзо
чем воюют на украине
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Первым делом, добавил он, США стоило бы подумать о том, что технология сборки HIMARS может легально оказаться в руках специалистов из Северной Кореи, и в данном случае "Россия не несет за это никакой ответственности".Северной Корее тогда ничего не помешает доработать американские технологии и продать их, например, Ирану, с которым у США крайне сложные отношения. Специалист напомнил, что это государство уже нанесло удар по американским базам в Ираке после убийства генерала Касема Сулеймани.Ранее глава американского Гештаба Марк Милли сообщил, что США и их союзники обязались предоставить Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, из которых 12 якобы уже переданы. До этого представители киевского режима говорили, что им нужно 50 таких комплексов для паритета с Россией и 100 для перехода в контрнаступление.
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himars, владимир евсеев, военный эксперт, новости, технологии, вооружение, оружие, рсзо

Евсеев: HIMARS доставят американские технологии туда, где убивают военных США

08:00 24.07.2022
 
© Фото : Євген Карась / TelegramHIMARS ВСУ
HIMARS ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© Фото : Євген Карась / Telegram
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Поставляя Украине вооружение, разработанное в США, Вашингтон легально делится своими технологиями со всеми желающими, ведь захваченное в бою оружие считается честно добытым трофеем. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

"Это полное безумие. Американцы действуют по принципу Украины — назло маме отморожу уши. Потому что утечка технологий может пойти не только в Россию. И эти американские вооружения могут оказаться в зоне конфликтов, где будут убивать американских военнослужащих. Пусть американцы задумаются, что они ставят под угрозу жизни американских военнослужащих по всему земному шару", - сказал эксперт.

Первым делом, добавил он, США стоило бы подумать о том, что технология сборки HIMARS может легально оказаться в руках специалистов из Северной Кореи, и в данном случае "Россия не несет за это никакой ответственности".
Северной Корее тогда ничего не помешает доработать американские технологии и продать их, например, Ирану, с которым у США крайне сложные отношения. Специалист напомнил, что это государство уже нанесло удар по американским базам в Ираке после убийства генерала Касема Сулеймани.
Ранее глава американского Гештаба Марк Милли сообщил, что США и их союзники обязались предоставить Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, из которых 12 якобы уже переданы. До этого представители киевского режима говорили, что им нужно 50 таких комплексов для паритета с Россией и 100 для перехода в контрнаступление.
Владимир Евсеев интервью - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 12:27Чем воюют на Украине
Владимир Евсеев: России не грозит истощение, а вот режим Зеленского к зиме рухнет
 
Чем воюют на УкраинеHIMARSВладимир Евсееввоенный экспертНовоститехнологииВооружениеоружиеРСЗО
 
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Заголовок открываемого материала
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08:00Евсеев: HIMARS доставят американские технологии туда, где убивают военных США
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07:30Евсеев: понять кто выигрывает, и когда завершится спецоперация, можно с помощью цифр
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