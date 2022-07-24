https://ukraina.ru/20220724/1036794358.html

Евсеев: HIMARS доставят американские технологии туда, где убивают военных США

Евсеев: HIMARS доставят американские технологии туда, где убивают военных США - 24.07.2022 Украина.ру

Евсеев: HIMARS доставят американские технологии туда, где убивают военных США

Поставляя Украине вооружение, разработанное в США, Вашингтон легально делится своими технологиями со всеми желающими, ведь захваченное в бою оружие считается честно добытым трофеем. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2022-07-24T08:00

2022-07-24T08:00

2022-07-24T08:00

himars

владимир евсеев

военный эксперт

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чем воюют на украине

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Первым делом, добавил он, США стоило бы подумать о том, что технология сборки HIMARS может легально оказаться в руках специалистов из Северной Кореи, и в данном случае "Россия не несет за это никакой ответственности".Северной Корее тогда ничего не помешает доработать американские технологии и продать их, например, Ирану, с которым у США крайне сложные отношения. Специалист напомнил, что это государство уже нанесло удар по американским базам в Ираке после убийства генерала Касема Сулеймани.Ранее глава американского Гештаба Марк Милли сообщил, что США и их союзники обязались предоставить Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, из которых 12 якобы уже переданы. До этого представители киевского режима говорили, что им нужно 50 таких комплексов для паритета с Россией и 100 для перехода в контрнаступление.

https://ukraina.ru/20220722/1036750341.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

himars, владимир евсеев, военный эксперт, новости, технологии, вооружение, оружие, рсзо