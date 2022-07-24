Евсеев ответил, могут ли HIMARS изменить расклад сил на поле боя - 24.07.2022 Украина.ру
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Чем воюют на Украине
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Евсеев ответил, могут ли HIMARS изменить расклад сил на поле боя
Евсеев ответил, могут ли HIMARS изменить расклад сил на поле боя - 24.07.2022 Украина.ру
Евсеев ответил, могут ли HIMARS изменить расклад сил на поле боя
Глава американского Гештаба Марк Милли сообщил, что США и их союзники обязались предоставить Украине более 20 систем HIMARS, из которых 12 якобы уже переданы. Насколько это затруднит спецоперацию РФ, в интервью изданию Украина.ру ответил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2022-07-24T05:45
2022-07-24T05:45
новости
военный эксперт
владимир евсеев
himars
рсзо
поставки
украина
россия
чем воюют на украине
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Он пояснил, что сейчас ВСУ получают от Запада HIMARS более устаревшей комплектации с дальностью стрельбы в 70-80 километров. Самую последнюю американскую разработку этой модели с дальностью в 300 километров США решили пока придержать. Причина тому, считает эксперт в том, что одна из таких установок уже была захвачена российскими военными и в настоящее время изучается специалистами.По его словам, РСЗО этого типа ВСУ получают не так много, чтобы изменить расклад сил на поле боя.Ранее глава американского Гештаба Марк Милли сообщил, что США и их союзники обязались предоставить Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, из которых 12 якобы уже переданы. До этого представители киевского режима говорили, что им нужно 50 таких комплексов для паритета с Россией и 100 для перехода в контрнаступление.
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новости, военный эксперт, владимир евсеев, himars, рсзо, поставки, украина, россия

Евсеев ответил, могут ли HIMARS изменить расклад сил на поле боя

05:45 24.07.2022
 
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Глава американского Гештаба Марк Милли сообщил, что США и их союзники обязались предоставить Украине более 20 систем HIMARS, из которых 12 якобы уже переданы. Насколько это затруднит спецоперацию РФ, в интервью изданию Украина.ру ответил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Он пояснил, что сейчас ВСУ получают от Запада HIMARS более устаревшей комплектации с дальностью стрельбы в 70-80 километров. Самую последнюю американскую разработку этой модели с дальностью в 300 километров США решили пока придержать. Причина тому, считает эксперт в том, что одна из таких установок уже была захвачена российскими военными и в настоящее время изучается специалистами.

"Из уже поставленных пусковых установок часть была уничтожена, а другая — захвачена. По некоторым данным, у Украины оставалось четыре пусковых установки (два взвода на две установки). Они стреляют точно, но перехват головных частей ракеты возможен. Например, при стрельбе по Херсону пять из шести ракет были перехвачены. То есть нужно просто больше систем ПВО, чтобы их перехватывать. Не надо думать, что это супероружие США", - сказал Евсеев.

По его словам, РСЗО этого типа ВСУ получают не так много, чтобы изменить расклад сил на поле боя.
Ранее глава американского Гештаба Марк Милли сообщил, что США и их союзники обязались предоставить Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, из которых 12 якобы уже переданы. До этого представители киевского режима говорили, что им нужно 50 таких комплексов для паритета с Россией и 100 для перехода в контрнаступление.
Владимир Евсеев интервью - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
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Владимир Евсеев: России не грозит истощение, а вот режим Зеленского к зиме рухнет
 
Чем воюют на УкраинеНовостивоенный экспертВладимир ЕвсеевHIMARSРСЗОпоставкиУкраинаРоссия
 
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