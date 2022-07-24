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Евсеев ответил, могут ли HIMARS изменить расклад сил на поле боя

Евсеев ответил, могут ли HIMARS изменить расклад сил на поле боя - 24.07.2022 Украина.ру

Евсеев ответил, могут ли HIMARS изменить расклад сил на поле боя

Глава американского Гештаба Марк Милли сообщил, что США и их союзники обязались предоставить Украине более 20 систем HIMARS, из которых 12 якобы уже переданы. Насколько это затруднит спецоперацию РФ, в интервью изданию Украина.ру ответил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2022-07-24T05:45

2022-07-24T05:45

2022-07-24T05:45

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военный эксперт

владимир евсеев

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Он пояснил, что сейчас ВСУ получают от Запада HIMARS более устаревшей комплектации с дальностью стрельбы в 70-80 километров. Самую последнюю американскую разработку этой модели с дальностью в 300 километров США решили пока придержать. Причина тому, считает эксперт в том, что одна из таких установок уже была захвачена российскими военными и в настоящее время изучается специалистами.По его словам, РСЗО этого типа ВСУ получают не так много, чтобы изменить расклад сил на поле боя.Ранее глава американского Гештаба Марк Милли сообщил, что США и их союзники обязались предоставить Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, из которых 12 якобы уже переданы. До этого представители киевского режима говорили, что им нужно 50 таких комплексов для паритета с Россией и 100 для перехода в контрнаступление.

https://ukraina.ru/20220722/1036750341.html

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новости, военный эксперт, владимир евсеев, himars, рсзо, поставки, украина, россия