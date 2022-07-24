После неминуемой победы. Какие проблемы предстоит решать России - 24.07.2022 Украина.ру
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После неминуемой победы. Какие проблемы предстоит решать России
После неминуемой победы. Какие проблемы предстоит решать России - 24.07.2022 Украина.ру
После неминуемой победы. Какие проблемы предстоит решать России
Боевые действия в ходе спецоперации на Украине продолжаются, и никто сейчас не скажет, когда и чем закончится СВО. Точнее, уже сказано, чем - выполнением всех... Украина.ру, 24.07.2022
2022-07-24T10:43
2022-07-24T10:44
коалиция-св
россия
украина
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Боевые действия в ходе спецоперации на Украине продолжаются, и никто сейчас не скажет, когда и чем закончится СВО. Точнее, уже сказано, чем - выполнением всех поставленных целей. Сами же цели - защита населения ЛДНР, демилитаризация и денацификация Украины – можно толковать довольно широко.Еще не так давно у многих сохранялась надежда на результативность прямого диалога с украинской стороной, шли переговоры, в ходе которых обсуждался даже такой вариант демилитаризации, который позволил бы Киеву сохранить свои армию и ВМФ (в марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтверждал, что такой вариант обсуждался на переговорах и даже мог рассматриваться "как определенный компромисс"). С тех пор ситуация серьезно изменилась.Многие считают, что в сложившихся обстоятельствах достижение целей СВО вряд ли возможно без освобождения всей территории Украины. К этому выводу любого непредвзятого наблюдателя подталкивают заявления самих-же представителей киевского режима. Так, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина обязательно ударит по Крымскому мосту, как только появится техническая возможность. Такая возможность уже появилась благодаря американским поставкам. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий не исключил применения украинскими вооруженными формированиями американских РСЗО HIMARS и М270 для нанесения ударов по Крыму.Эти заявления не остались незамеченными. И лишь укрепили позиции тех представителей политических кругов и экспертного сообщества России, кто выступает за радикальное решение вопроса."Угрозы со стороны украинской хунты атаковать Крым или Крымский мост только подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине, в противном случае всегда будет сохраняться угроза для нашей территории, наших граждан и инфраструктуры", - отметил в своем Telegram-канале глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.К такому выводу склоняются и многие эксперты. Действительно, куда бы не отодвинуть линию противостояния, угроза от нынешнего украинского режима будет сохраняться до тех пор, пока будет существовать сам этот режим. А существует он только благодаря поддержки Запада, который, судя по всему, действительно готов воевать с Россией "до последнего украинца".Политолог Ростислав Ищенко считает, что пора отказаться от самого термина "спецоперация", поскольку происходит нечто другое. Во всяком случае, расчет на "самоочищение" Украины не оправдался, действовать придется по-другому."Не сменится украинская власть усилиями украинского народа, не будет проведена денацификация и демилитаризация Украины новой, адекватной властью. Таковой просто не будет, если эта территория не будет полностью оккупирована и принудительно денацифицирована. Мы можем в этом убедиться на примере уже занятых областей, в которых люди вспоминают свою русскость только после того, как приходят российские войска. Там же, куда войска пока не дошли буйным цветом цветёт бандеровщина", — заявил Ищенко в статье, обнародованной в издании Украина.ру.Отметим, что не оправдался и расчет Запада на "блицкриг", расчет на то, что РФ не выдержит военной кампании в сочетании с санкциями. На усиливающееся давление Россия отвечает соответствующим образом, в данном случае – освобождением все новых территорий. Кстати, на этих освобожденных территориях уже готовятся референдумы о вхождении в состав России.Конечно, точно никто не скажет, когда будет завершена "принудительная дненацификация" на всей территории Украины, это зависит от множества факторов. Но уже сейчас необходимо думать над тем, как этот процесс будет происходить, какими методами и с какими издержками. Так, Ростислав Ищенко указывает, на что рассчитывает Запад – на то, что вместе с присоединяемыми украинскими территориями и населением Россия импортирует давно идущую на Украине гражданскую войну."То есть Россия импортирует вместе с Украиной ту дестабилизацию, которая и должна (по задумке Запада – Ред.) привести к моральному слому общества и проигрышу глобального противостояния", - подчеркнул политолог. По его мнению, "приводить эту массу местечковых амбиций к единому общерусскому знаменателю будет очень трудно и на это понадобятся десятилетия". Алгоритмы действий и нестандартные решения необходимо искать уже сейчас.Сложности в связи с "приобретением" миллионов новых граждан видит и публицист, автор канала "Терем-теремок" Дмитрий Кубарев. В интервью изданию Украина.ру он отметил, что "есть угроза во включении в состав государства миллионов, которые выросли и сформировались в очень отсталой стране с очень вредными социальными привычками"."Это даже хуже бандеровщины и русофобии. На Украине все покупалось и продавалось, взяточничеством и кумовством пропитана вся государственная система, вся общественная жизнь. Принять миллионы людей, массово привыкших давать взятки педагогам и уходить от налогов – и для русского общества и для государства будет очень тяжело", - считает Кубарев. По его мнению, "понадобится не менее пяти-десяти лет, чтобы ситуация там успокоилась и все эти земли более-менее адаптировались к жизни с Россией".В общем, помимо завершения СВО, России предстоит решать проблемы, масштаб которых сложно сейчас даже представить. Немаловажно, какой привлекательный образ будущего РФ может предложить украинцам. Разумеется, не только им - вопрос о будущем волнует и граждан России. Свой ответ для граждан обеих стран предлагает украинский политик Олег Царев. "…Мы доходим до Львова. Потом проводим национализацию крупного бизнеса и банков. Создаём Госплан на основе сверхбольших компьютеров. Развиваем экономику на основе компьютерного планирования. Развиваем высокие технологии. Сырьевой и энергетический бизнес принадлежит государству, государство развивает науку и технологии. Частному бизнесу - сфера услуг, то, что не является критическим для существования государства. Доступные кредиты для развития, высокие пошлины для импорта. Прямые налоги населения - минимальны, развивается косвенный налог, через стоимость товаров и таможенные сборы. Примерно так", - написал политик в своем Telegram-канале.Так это будет или иначе – увидим. Понятно, что в условиях переформатирования мира самой России придется самым серьезным образом изменяться в поиске эффективного ответа на новые и новые вызовы. Прежней жизни и прежнего мира уже не будет.
https://ukraina.ru/20220617/1034163276.html
https://ukraina.ru/20220715/1036441353.html
https://ukraina.ru/20220718/1036554536.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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Украина.ру
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5
4.7
96
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коалиция-св, россия, украина

После неминуемой победы. Какие проблемы предстоит решать России

10:43 24.07.2022 (обновлено: 10:44 24.07.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
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Боевые действия в ходе спецоперации на Украине продолжаются, и никто сейчас не скажет, когда и чем закончится СВО. Точнее, уже сказано, чем - выполнением всех поставленных целей. Сами же цели - защита населения ЛДНР, демилитаризация и денацификация Украины – можно толковать довольно широко.
Еще не так давно у многих сохранялась надежда на результативность прямого диалога с украинской стороной, шли переговоры, в ходе которых обсуждался даже такой вариант демилитаризации, который позволил бы Киеву сохранить свои армию и ВМФ (в марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтверждал, что такой вариант обсуждался на переговорах и даже мог рассматриваться "как определенный компромисс"). С тех пор ситуация серьезно изменилась.
Виталий Третьяков - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 04:45
«Это будет полумера»: Третьяков объяснил, почему демилитаризация должна дойти до западной границы УкраиныМедиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру ответил на вопрос, как украинские территории, освобожденные от националистов, встроятся в экономику России
Многие считают, что в сложившихся обстоятельствах достижение целей СВО вряд ли возможно без освобождения всей территории Украины. К этому выводу любого непредвзятого наблюдателя подталкивают заявления самих-же представителей киевского режима. Так, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина обязательно ударит по Крымскому мосту, как только появится техническая возможность. Такая возможность уже появилась благодаря американским поставкам. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий не исключил применения украинскими вооруженными формированиями американских РСЗО HIMARS и М270 для нанесения ударов по Крыму.
Эти заявления не остались незамеченными. И лишь укрепили позиции тех представителей политических кругов и экспертного сообщества России, кто выступает за радикальное решение вопроса.
"Угрозы со стороны украинской хунты атаковать Крым или Крымский мост только подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине, в противном случае всегда будет сохраняться угроза для нашей территории, наших граждан и инфраструктуры", - отметил в своем Telegram-канале глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
К такому выводу склоняются и многие эксперты. Действительно, куда бы не отодвинуть линию противостояния, угроза от нынешнего украинского режима будет сохраняться до тех пор, пока будет существовать сам этот режим. А существует он только благодаря поддержки Запада, который, судя по всему, действительно готов воевать с Россией "до последнего украинца".
US military - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 07:18Чем воюют на Украине
"Хаймарс" как последний шаг к большой войне
Политолог Ростислав Ищенко считает, что пора отказаться от самого термина "спецоперация", поскольку происходит нечто другое. Во всяком случае, расчет на "самоочищение" Украины не оправдался, действовать придется по-другому.
"Не сменится украинская власть усилиями украинского народа, не будет проведена денацификация и демилитаризация Украины новой, адекватной властью. Таковой просто не будет, если эта территория не будет полностью оккупирована и принудительно денацифицирована. Мы можем в этом убедиться на примере уже занятых областей, в которых люди вспоминают свою русскость только после того, как приходят российские войска. Там же, куда войска пока не дошли буйным цветом цветёт бандеровщина", — заявил Ищенко в статье, обнародованной в издании Украина.ру.
Отметим, что не оправдался и расчет Запада на "блицкриг", расчет на то, что РФ не выдержит военной кампании в сочетании с санкциями. На усиливающееся давление Россия отвечает соответствующим образом, в данном случае – освобождением все новых территорий. Кстати, на этих освобожденных территориях уже готовятся референдумы о вхождении в состав России.
Конечно, точно никто не скажет, когда будет завершена "принудительная дненацификация" на всей территории Украины, это зависит от множества факторов. Но уже сейчас необходимо думать над тем, как этот процесс будет происходить, какими методами и с какими издержками. Так, Ростислав Ищенко указывает, на что рассчитывает Запад – на то, что вместе с присоединяемыми украинскими территориями и населением Россия импортирует давно идущую на Украине гражданскую войну.
- РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 19:09
Россия присоединяет гражданскую войну
"То есть Россия импортирует вместе с Украиной ту дестабилизацию, которая и должна (по задумке Запада – Ред.) привести к моральному слому общества и проигрышу глобального противостояния", - подчеркнул политолог. По его мнению, "приводить эту массу местечковых амбиций к единому общерусскому знаменателю будет очень трудно и на это понадобятся десятилетия". Алгоритмы действий и нестандартные решения необходимо искать уже сейчас.
Сложности в связи с "приобретением" миллионов новых граждан видит и публицист, автор канала "Терем-теремок" Дмитрий Кубарев. В интервью изданию Украина.ру он отметил, что "есть угроза во включении в состав государства миллионов, которые выросли и сформировались в очень отсталой стране с очень вредными социальными привычками".
"Это даже хуже бандеровщины и русофобии. На Украине все покупалось и продавалось, взяточничеством и кумовством пропитана вся государственная система, вся общественная жизнь. Принять миллионы людей, массово привыкших давать взятки педагогам и уходить от налогов – и для русского общества и для государства будет очень тяжело", - считает Кубарев. По его мнению, "понадобится не менее пяти-десяти лет, чтобы ситуация там успокоилась и все эти земли более-менее адаптировались к жизни с Россией".
В общем, помимо завершения СВО, России предстоит решать проблемы, масштаб которых сложно сейчас даже представить. Немаловажно, какой привлекательный образ будущего РФ может предложить украинцам. Разумеется, не только им - вопрос о будущем волнует и граждан России. Свой ответ для граждан обеих стран предлагает украинский политик Олег Царев.
Семен Уралов интервью - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 16:05
Семён Уралов: Если не провести денацификацию Харькова, мы получим бандеровщину в РоссииДля того, чтобы Харьков после освобождения стал региональным центром, ему нужно быть вписанным в общий контур большой страны. Сначала нужно вычистить авгиевы конюшни, умиротворить общество, и на третьем этапе можно перейти к развитию. Это вопрос 10 лет, считает политолог, шеф-редактор проекта «СОНАР-2050» Семен Уралов
"…Мы доходим до Львова. Потом проводим национализацию крупного бизнеса и банков. Создаём Госплан на основе сверхбольших компьютеров. Развиваем экономику на основе компьютерного планирования. Развиваем высокие технологии. Сырьевой и энергетический бизнес принадлежит государству, государство развивает науку и технологии. Частному бизнесу - сфера услуг, то, что не является критическим для существования государства. Доступные кредиты для развития, высокие пошлины для импорта. Прямые налоги населения - минимальны, развивается косвенный налог, через стоимость товаров и таможенные сборы. Примерно так", - написал политик в своем Telegram-канале.
Так это будет или иначе – увидим. Понятно, что в условиях переформатирования мира самой России придется самым серьезным образом изменяться в поиске эффективного ответа на новые и новые вызовы. Прежней жизни и прежнего мира уже не будет.
 
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