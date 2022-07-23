Над Днепром и из Днепра. Итоги 23 июля на Украине - 23.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Над Днепром и из Днепра. Итоги 23 июля на Украине
Над Днепром и из Днепра. Итоги 23 июля на Украине - 23.07.2022 Украина.ру
Над Днепром и из Днепра. Итоги 23 июля на Украине
Украина.ру, 23.07.2022
2022-07-23T19:00
2022-07-23T19:00
спецоперация
эксклюзив
хроники
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Украина при помощи США стремится разрушить мосты через Днепр и Ингулец. Еврейская община Днепра встревожена отъёмом украинского паспорта у главы Штаба теробороны Геннадия Корбана Днепропетровской областиУкраинские войска нанесли удары по мосту в районе Каховской ГЭС, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Был нанесён удар по Новой Каховке, есть дырки в мосту, который находится на дамбе возле Каховской ГЭС. Мост не разрушен. Дамба не пострадала", — рассказал он.Глава районной администрации Владимир Леонтьев подтвердил, что ракетную атаку удалось отразить."Всё сбили, все удачно. Никаких повреждений серьезных не было. Были незначительные повреждения, но серьезного ничего не было. Всё это мелочь", — добавил, со своей стороны, Стремоусов.Кроме того, отметил он, ВСУ обстреляли мост через реку Ингулец в районе поселка Дарьевка, там есть попадания.При этом Стремоусов отметил, что Дарьевский мост не имеет стратегического значения.Позже в Telegram-канале "Росич" появилось видео разрушений на Дарьевском мосту."Мост через реку Ингулец, после сегодняшнего ночного обстрела HIMARS, точность как по линейке. 7-8 попаданий, не меньше", - прокомментировал канал видео.Примечательно, что не все разделяют мнение Стремоусова. Так, Дарьевский мост играет, по мнению некоторых экспертов, ключевую роль в альтернативном пути на левобережье Днепра из Херсона в случае, если из строя выведут Антоновский мост. Этот путь идёт именно через Дарьевский мост, а затем через Каховскую ГЭС — по этим двум объектам и нанесли удары ВСУ.Вечером 23 июля корреспондент издания Украина.ру Александр Васильев выложил видео разрушений на другом мосту - Антоновском.Удары по мостам через Днепр, в частности по ГЭС в Новой Каховке, по плотине которой проходит мост, усилились в последние недели. Как правило, огонь ведётся из американской РСЗО HIMARS. Особенно мощный удар ВСУ нанесли в ночь на 12 июля — тогда взорвались склады с селитрой, погибли и пострадали люди. По информации местных властей, из-за обстрелов получили повреждения не менее 400 жилых домов.Помимо этого, несколько ракетных ударов пришлось по Антоновскому мосту близ Херсона. По мнению местных властей, так ВСУ пытаются отрезать Херсон от остальной освобождённой Херсонской области.Об этом говорят и украинские военные напрямую."Сейчас московиты получат свой Мариуполь — это Херсон. И мы возьмём там больше пленных. Херсон и правобережье — там, где их плацдарм на правом берегу Днепра. Я думаю, что в ближайшее время 10-15 тыс. пленных у нас будет в значительной мере благодаря высокоточной реактивной артиллерии, благодаря тому, что они так и не смогли уничтожить нашу авиацию за всё это время и она всё так же продолжает работать, а также благодаря 155-мм гаубицам", - заявил 21 июля лидер украинских националистов, командир одного из подразделений ВСУ Дмитрий Корчинский.По словам Корчинского, сейчас Украина накапливает там войска, в т.ч. и новосформированные бригады. При этом сам Корчинский ожидает взятия Херсона ВСУ в течение двух недель.О том, что украинское политическое руководство требует от военного командования наступления в ближайшее время сообщали и популярные на Украине Telegram-каналы.Кроме того, бывший народный депутат Украины, спикер парламента Новороссии Олег Царёв 23 июля обратил внимание на слова советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка."Важность мостов под Херсоном хорошо понимают в Киеве. "После выведения из строя Антоновского моста, оккупанты могут сделать "жест доброй воли" в Херсоне", – советник главы ОП Михаил Подоляк. Защита мостов через Днепр имеет первостепенное значение", - написал Царёв у себя в Telegram-канале.Ранее, до начала ударов из американских РСЗО по Антоновскому мосту и Каховской ГЭС Корчинский заявлял, что в украинских войсках недоумевают, почему артиллерия не наносит удары по этим объектам.Исход из ДнепраМэр Днепра Борис Филатов заступился за главу Штаба теробороны Днепропетровской области Геннадия Корбана, которого лишили украинского паспорта.Филатов заявил, что хотел бы получить ответ на ряд вопросов, касающихся двойного гражданства."На вопросы, которые я хотел бы задать всему обществу, и, безусловно, уважаемому Гаранту Конституции, я не имею ответов. Не имею ответов, от слова "вообще". А хотел бы их получить, потому что роковая ошибка, которая случилась с Геннадием Корбаном, вроде как незначительный прецедент, вскрыли колоссальную институциональную проблему, которая сейчас взволновала воистину огромное количество людей. По своему уровню эта ситуация почти равнозначна той, когда по ошибке миллионы соотечественников обязали перерегистрироваться в военкоматах при выезде за пределы своего населённого пункта. Весь вчерашний день и ещё полночи мне задавали и продолжают задавать вопросы жители Израиля и США, Канады и Германии, Аргентины и Бразилии. И, конечно наши украинцы. Смысл эти вопросов короток: "Что нам теперь делать? И когда это нас коснётся?" - заявил Филатов.Он задал властям вопрос, почему каждый год, а особенно во время избирательных компаний, политики обещают решить проблему двойного гражданства и каждый раз забывают это сделать.Филатов также задал вопрос, на каком основании процедуры как получения? так и выхода из гражданства Украины "максимально формализованы, непрозрачны, длительны по срокам и имеют под собой возможности для массовых злоупотреблений чиновников"."Что делать гражданам Украины, которых война изгнала из родной страны и сейчас они помогают армии/волонтёрят/страдают за Украину за рубежом…и пытаются обустроиться на новом месте также получая гражданство стран их приютивших? Их тоже могут потом не впустить домой, когда они решат вернуться? Каков будет подход к отечественным предпринимателям, людям "мира", которые находятся сейчас дома и тратят на помощь фронту огромные деньги, но в любой момент могут быть подвергнуты остракизму?" - подчеркнул мэр Днепра.По его словам, это не праздный вопрос и не шутка."Поверьте это не шутки, как минимум трое богатых евреев из Днепра, сказали мне: "Ну раз так, то мы, наверное, будем уезжать". Я уже не говорю про раввинов, которые жалуются мне на то, что их прихожане сейчас натурально в ужасе", - заявил Филатов.Он также потребовал ответа, что делать украинским диаспорянам, которые в своё время "с муками" получили гражданство Украины.Кроме того, по словам мэра Днепра, возникают вопросы и по поводу населения западных регионов Украины."Каков теперь юридический статус сотен тысяч украинцев, а также венгров, румынов или поляков, живущих в Закарпатье, Буковине или Галичине и имеющих паспорта стран Евросоюза? Их тоже рано или поздно выкинут из страны?" - задал власти вопрос мэр Днепра.Он призвал власть прояснить ситуацию и ответить на все эти вопросы.Примечательно, что на ситуацию с Корбаном уже отреагировала американская конгрессвумен Виктория Спартц, которая призвала украинские власти к ответу."Они решили сейчас напасть на людей, которым просто "посчастливилось" встретиться со мной в какой-то момент и которые не являются их политическими марионетками", - заявила она в своём обращении, которое озаглавлено "Конгресс должен проявить непреклонность, а президент Зеленский должен объяснить недемократическое управление господина Ермака".Спартц обвинила главу Офиса президента Украины Андрея Ермака в установлении диктатуры и в очередной раз потребовала установить жёсткий контроль со стороны Запада над использованием военной помощи, которая передаётся Украине."Соединённые Штаты посылают серьезное оружие в страну, где существует реальная угроза саботажа. Зная это, почему мы продолжаем передавать наше оружие на границе с Польшей, не проверяя, будет ли оно доставлено по назначению?" - подчеркнула Спартц.Тем самым она подлила масла в огонь дискуссии о нелегальной торговле Украиной западным оружием.Преследование Корбана будет иметь печальные последствия для украинской власти, уверена юрист Татьяна Монтян."Зная Гену, я могу спрогнозировать, что теперь он откроет свой отдельный фронт против Зеленского и бить будет так, что мало не покажется. Даже интересно, дойдет ли до того, что Гена сольет американцам компромат по кражам Зеленского на "Большом строительстве" и в оборонной сфере?" - отметила она.По её словам, Зеленский с Корбаном связаны ряд министров, например, министр инфраструктуры Александр Кубраков и замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Таким образом, атака на Корбана чревата для украинской власти серьёзными последствиями.
https://ukraina.ru/20220723/1036795709.html
https://ukraina.ru/20220723/1036792910.html
https://ukraina.ru/20220723/1036787567.html
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, хроники

Над Днепром и из Днепра. Итоги 23 июля на Украине

19:00 23.07.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКаховская гидроэлектростанция в Херсонской области
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
Украина при помощи США стремится разрушить мосты через Днепр и Ингулец. Еврейская община Днепра встревожена отъёмом украинского паспорта у главы Штаба теробороны Геннадия Корбана Днепропетровской области
Украинские войска нанесли удары по мосту в районе Каховской ГЭС, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Был нанесён удар по Новой Каховке, есть дырки в мосту, который находится на дамбе возле Каховской ГЭС. Мост не разрушен. Дамба не пострадала", — рассказал он.
Глава районной администрации Владимир Леонтьев подтвердил, что ракетную атаку удалось отразить.
"Всё сбили, все удачно. Никаких повреждений серьезных не было. Были незначительные повреждения, но серьезного ничего не было. Всё это мелочь", — добавил, со своей стороны, Стремоусов.
Кроме того, отметил он, ВСУ обстреляли мост через реку Ингулец в районе поселка Дарьевка, там есть попадания.
При этом Стремоусов отметил, что Дарьевский мост не имеет стратегического значения.
Позже в Telegram-канале "Росич" появилось видео разрушений на Дарьевском мосту.
"Мост через реку Ингулец, после сегодняшнего ночного обстрела HIMARS, точность как по линейке. 7-8 попаданий, не меньше", - прокомментировал канал видео.
Разбитый танк Вооруженных сил Украины в Счастьинском районе ЛНР. - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
16:03Спецоперация
Хроника событий на Украине на 16:00 23 июля: потери ВСУ, исход евреев из Днепра
Примечательно, что не все разделяют мнение Стремоусова. Так, Дарьевский мост играет, по мнению некоторых экспертов, ключевую роль в альтернативном пути на левобережье Днепра из Херсона в случае, если из строя выведут Антоновский мост. Этот путь идёт именно через Дарьевский мост, а затем через Каховскую ГЭС — по этим двум объектам и нанесли удары ВСУ.
Вечером 23 июля корреспондент издания Украина.ру Александр Васильев выложил видео разрушений на другом мосту - Антоновском.
Удары по мостам через Днепр, в частности по ГЭС в Новой Каховке, по плотине которой проходит мост, усилились в последние недели. Как правило, огонь ведётся из американской РСЗО HIMARS. Особенно мощный удар ВСУ нанесли в ночь на 12 июля — тогда взорвались склады с селитрой, погибли и пострадали люди. По информации местных властей, из-за обстрелов получили повреждения не менее 400 жилых домов.
Помимо этого, несколько ракетных ударов пришлось по Антоновскому мосту близ Херсона. По мнению местных властей, так ВСУ пытаются отрезать Херсон от остальной освобождённой Херсонской области.
Об этом говорят и украинские военные напрямую.
"Сейчас московиты получат свой Мариуполь — это Херсон. И мы возьмём там больше пленных. Херсон и правобережье — там, где их плацдарм на правом берегу Днепра. Я думаю, что в ближайшее время 10-15 тыс. пленных у нас будет в значительной мере благодаря высокоточной реактивной артиллерии, благодаря тому, что они так и не смогли уничтожить нашу авиацию за всё это время и она всё так же продолжает работать, а также благодаря 155-мм гаубицам", - заявил 21 июля лидер украинских националистов, командир одного из подразделений ВСУ Дмитрий Корчинский.
По словам Корчинского, сейчас Украина накапливает там войска, в т.ч. и новосформированные бригады. При этом сам Корчинский ожидает взятия Херсона ВСУ в течение двух недель.
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
12:16Спецоперация
Хроника событий на Украине на 12:00 23 июля: обстрелы, польские документы, мосты и Днепр
О том, что украинское политическое руководство требует от военного командования наступления в ближайшее время сообщали и популярные на Украине Telegram-каналы.
Кроме того, бывший народный депутат Украины, спикер парламента Новороссии Олег Царёв 23 июля обратил внимание на слова советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.
"Важность мостов под Херсоном хорошо понимают в Киеве. "После выведения из строя Антоновского моста, оккупанты могут сделать "жест доброй воли" в Херсоне", – советник главы ОП Михаил Подоляк. Защита мостов через Днепр имеет первостепенное значение", - написал Царёв у себя в Telegram-канале.
Ранее, до начала ударов из американских РСЗО по Антоновскому мосту и Каховской ГЭС Корчинский заявлял, что в украинских войсках недоумевают, почему артиллерия не наносит удары по этим объектам.
Исход из Днепра
Мэр Днепра Борис Филатов заступился за главу Штаба теробороны Днепропетровской области Геннадия Корбана, которого лишили украинского паспорта.
Филатов заявил, что хотел бы получить ответ на ряд вопросов, касающихся двойного гражданства.
"На вопросы, которые я хотел бы задать всему обществу, и, безусловно, уважаемому Гаранту Конституции, я не имею ответов. Не имею ответов, от слова "вообще". А хотел бы их получить, потому что роковая ошибка, которая случилась с Геннадием Корбаном, вроде как незначительный прецедент, вскрыли колоссальную институциональную проблему, которая сейчас взволновала воистину огромное количество людей. По своему уровню эта ситуация почти равнозначна той, когда по ошибке миллионы соотечественников обязали перерегистрироваться в военкоматах при выезде за пределы своего населённого пункта. Весь вчерашний день и ещё полночи мне задавали и продолжают задавать вопросы жители Израиля и США, Канады и Германии, Аргентины и Бразилии. И, конечно наши украинцы. Смысл эти вопросов короток: "Что нам теперь делать? И когда это нас коснётся?" - заявил Филатов.
F-15 - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
09:15Спецоперация
Хроника событий на Украине на утро 23 июля: деньги и самолёты, удар американцев
Он задал властям вопрос, почему каждый год, а особенно во время избирательных компаний, политики обещают решить проблему двойного гражданства и каждый раз забывают это сделать.
Филатов также задал вопрос, на каком основании процедуры как получения? так и выхода из гражданства Украины "максимально формализованы, непрозрачны, длительны по срокам и имеют под собой возможности для массовых злоупотреблений чиновников".
"Что делать гражданам Украины, которых война изгнала из родной страны и сейчас они помогают армии/волонтёрят/страдают за Украину за рубежом…и пытаются обустроиться на новом месте также получая гражданство стран их приютивших? Их тоже могут потом не впустить домой, когда они решат вернуться? Каков будет подход к отечественным предпринимателям, людям "мира", которые находятся сейчас дома и тратят на помощь фронту огромные деньги, но в любой момент могут быть подвергнуты остракизму?" - подчеркнул мэр Днепра.
По его словам, это не праздный вопрос и не шутка.
"Поверьте это не шутки, как минимум трое богатых евреев из Днепра, сказали мне: "Ну раз так, то мы, наверное, будем уезжать". Я уже не говорю про раввинов, которые жалуются мне на то, что их прихожане сейчас натурально в ужасе", - заявил Филатов.
Он также потребовал ответа, что делать украинским диаспорянам, которые в своё время "с муками" получили гражданство Украины.
Кроме того, по словам мэра Днепра, возникают вопросы и по поводу населения западных регионов Украины.
"Каков теперь юридический статус сотен тысяч украинцев, а также венгров, румынов или поляков, живущих в Закарпатье, Буковине или Галичине и имеющих паспорта стран Евросоюза? Их тоже рано или поздно выкинут из страны?" - задал власти вопрос мэр Днепра.
Подписание соглашения по экспорту зерна с Украины
Вчера, 19:41Спецоперация
Открытие портов, злоключения Корбана. Итоги 22 июля на Украине
Он призвал власть прояснить ситуацию и ответить на все эти вопросы.
Примечательно, что на ситуацию с Корбаном уже отреагировала американская конгрессвумен Виктория Спартц, которая призвала украинские власти к ответу.
"Они решили сейчас напасть на людей, которым просто "посчастливилось" встретиться со мной в какой-то момент и которые не являются их политическими марионетками", - заявила она в своём обращении, которое озаглавлено "Конгресс должен проявить непреклонность, а президент Зеленский должен объяснить недемократическое управление господина Ермака".
Спартц обвинила главу Офиса президента Украины Андрея Ермака в установлении диктатуры и в очередной раз потребовала установить жёсткий контроль со стороны Запада над использованием военной помощи, которая передаётся Украине.

"Соединённые Штаты посылают серьезное оружие в страну, где существует реальная угроза саботажа. Зная это, почему мы продолжаем передавать наше оружие на границе с Польшей, не проверяя, будет ли оно доставлено по назначению?" - подчеркнула Спартц.
Тем самым она подлила масла в огонь дискуссии о нелегальной торговле Украиной западным оружием.
Преследование Корбана будет иметь печальные последствия для украинской власти, уверена юрист Татьяна Монтян.
"Зная Гену, я могу спрогнозировать, что теперь он откроет свой отдельный фронт против Зеленского и бить будет так, что мало не покажется. Даже интересно, дойдет ли до того, что Гена сольет американцам компромат по кражам Зеленского на "Большом строительстве" и в оборонной сфере?" - отметила она.
По её словам, Зеленский с Корбаном связаны ряд министров, например, министр инфраструктуры Александр Кубраков и замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Таким образом, атака на Корбана чревата для украинской власти серьёзными последствиями.
 
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Заголовок открываемого материала
19:00Над Днепром и из Днепра. Итоги 23 июля на Украине
18:51Салливан: США не будут передавать Киеву дальнобойные ракеты для HIMARS
18:21Кадыров рассказал об "Ахмат-мобилях" для новых подразделений из Чечни
17:39Рогов рассказал, как киевский режим поджигает поля в Запорожье
17:05На Украине рассказали о риске потери антироссийского союзника в Европе
16:25Bloomberg сообщил о росте импорта ближневосточной нефти в Европу
16:03Хроника событий на Украине на 16:00 23 июля: потери ВСУ, исход евреев из Днепра
15:38“Треплет языком”: Китайский блогер раскритиковал Зеленского
15:24Ищенко рассказал о том, как накажут Зеленского
15:01Американское издание: США не удалось изолировать РФ на Ближнем Востоке
14:21Салливан заявил о дополнительной военной помощи киевскому режиму
13:10Рогов сообщил о мощных взрывах на позициях ВСУ на окраинах Запорожья
12:34Трасс объявила себя “мятежным кандидатом” в борьбе за высший пост Великобритании
12:16Хроника событий на Украине на 12:00 23 июля: обстрелы, польские документы, мосты и Днепр
11:59Экс-министр Польши предвидит проблемы с отоплением из-за “безрассудства” правительства
11:29Что происходит в России с детьми из освобождённых регионов. Спецрепортаж
11:26Западная Украина за минувшую неделю: Кадровое "цунами" и индустриальные парки
11:15За счёт России: Байден нашёл способ снизить цены на бензин в США
10:53День в истории. 23 июля 1942 года начал работу нацистский лагерь смерти "Треблинка-2"
10:46В США сообщили о гибели двух американцев на Украине
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