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На Украине рассказали о риске потери антироссийского союзника в Европе

На Украине рассказали о риске потери антироссийского союзника в Европе - 23.07.2022 Украина.ру

На Украине рассказали о риске потери антироссийского союзника в Европе

В случае смены власти на досрочных выборах в Словакии эта страна может отказаться от поставок оружия киевскому режиму и поддержки антироссийских санкций. Статью об этом опубликовало 21 июля украинское издание "Европейская правда"

2022-07-23T17:05

2022-07-23T17:05

2022-07-23T17:06

новости

словакия

выборы

санкции

оружие

венгрия

виктор орбан

киевский режим

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Как отмечается в статье, правящая в стране коалиция, правительство которой решительно поддерживает киевский режим, стремительно теряет популярность и страдает от внутреннего конфликта.В такой ситуации есть вероятность досрочных выборов, победу на которых может одержать лидер словацкой парламентской оппозиции и партии "Курс — социальная демократия" Роберт Фицо, критикующий поставки оружия Киеву.Кроме того, новое правительство может изменить и позицию Словакии в отношении антироссийских санкций, присоединившись к позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, беспокоятся авторы.В статье признаётся, что Киев никак не может повлиять на внутриполитическую ситуацию в Словакии, однако предлагается назначить "нового и мотивированного" украинского посла в Братиславе, что, по мнению авторов, поможет борьбе с “пророссийскими настроениями” в стране.

https://ukraina.ru/20220530/1034055861.html

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новости, словакия, выборы, санкции, оружие, венгрия, виктор орбан, киевский режим