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На Украине рассказали о риске потери антироссийского союзника в Европе
На Украине рассказали о риске потери антироссийского союзника в Европе - 23.07.2022 Украина.ру
На Украине рассказали о риске потери антироссийского союзника в Европе
В случае смены власти на досрочных выборах в Словакии эта страна может отказаться от поставок оружия киевскому режиму и поддержки антироссийских санкций. Статью об этом опубликовало 21 июля украинское издание "Европейская правда"
2022-07-23T17:05
2022-07-23T17:05
2022-07-23T17:06
новости
словакия
выборы
санкции
оружие
венгрия
виктор орбан
киевский режим
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Как отмечается в статье, правящая в стране коалиция, правительство которой решительно поддерживает киевский режим, стремительно теряет популярность и страдает от внутреннего конфликта.В такой ситуации есть вероятность досрочных выборов, победу на которых может одержать лидер словацкой парламентской оппозиции и партии "Курс — социальная демократия" Роберт Фицо, критикующий поставки оружия Киеву.Кроме того, новое правительство может изменить и позицию Словакии в отношении антироссийских санкций, присоединившись к позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, беспокоятся авторы.В статье признаётся, что Киев никак не может повлиять на внутриполитическую ситуацию в Словакии, однако предлагается назначить "нового и мотивированного" украинского посла в Братиславе, что, по мнению авторов, поможет борьбе с “пророссийскими настроениями” в стране.
https://ukraina.ru/20220530/1034055861.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, словакия, выборы, санкции, оружие, венгрия, виктор орбан, киевский режим
На Украине рассказали о риске потери антироссийского союзника в Европе
17:05 23.07.2022 (обновлено: 17:06 23.07.2022)
В случае смены власти на досрочных выборах в Словакии эта страна может отказаться от поставок оружия киевскому режиму и поддержки антироссийских санкций. Статью об этом опубликовало 21 июля украинское издание "Европейская правда"
Как отмечается в статье
, правящая в стране коалиция, правительство которой решительно поддерживает киевский режим, стремительно теряет популярность и страдает от внутреннего конфликта.
В такой ситуации есть вероятность досрочных выборов, победу на которых может одержать лидер словацкой парламентской оппозиции и партии "Курс — социальная демократия" Роберт Фицо, критикующий поставки оружия Киеву.
Смена власти в Словакии, вероятно, приведет к проблемам с передачей оружия Украине. А помощь Братиславы остается крайне важной для Киева. Кроме гаубиц и ПВО, которые Братислава уже передала, Украине крайне важно получить анонсированные самолеты МиГ-29 и танки.
Европейская правда
Украинское интернет-издание
Кроме того, новое правительство может изменить и позицию Словакии в отношении антироссийских санкций, присоединившись к позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, беспокоятся авторы.
В статье признаётся, что Киев никак не может повлиять на внутриполитическую ситуацию в Словакии, однако предлагается назначить "нового и мотивированного" украинского посла в Братиславе, что, по мнению авторов, поможет борьбе с “пророссийскими настроениями” в стране.