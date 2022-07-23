На Украине рассказали о риске потери антироссийского союзника в Европе - 23.07.2022 Украина.ру
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На Украине рассказали о риске потери антироссийского союзника в Европе
На Украине рассказали о риске потери антироссийского союзника в Европе - 23.07.2022 Украина.ру
На Украине рассказали о риске потери антироссийского союзника в Европе
В случае смены власти на досрочных выборах в Словакии эта страна может отказаться от поставок оружия киевскому режиму и поддержки антироссийских санкций. Статью об этом опубликовало 21 июля украинское издание "Европейская правда"
2022-07-23T17:05
2022-07-23T17:06
новости
словакия
выборы
санкции
оружие
венгрия
виктор орбан
киевский режим
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Как отмечается в статье, правящая в стране коалиция, правительство которой решительно поддерживает киевский режим, стремительно теряет популярность и страдает от внутреннего конфликта.В такой ситуации есть вероятность досрочных выборов, победу на которых может одержать лидер словацкой парламентской оппозиции и партии "Курс — социальная демократия" Роберт Фицо, критикующий поставки оружия Киеву.Кроме того, новое правительство может изменить и позицию Словакии в отношении антироссийских санкций, присоединившись к позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, беспокоятся авторы.В статье признаётся, что Киев никак не может повлиять на внутриполитическую ситуацию в Словакии, однако предлагается назначить "нового и мотивированного" украинского посла в Братиславе, что, по мнению авторов, поможет борьбе с “пророссийскими настроениями” в стране.
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новости, словакия, выборы, санкции, оружие, венгрия, виктор орбан, киевский режим

На Украине рассказали о риске потери антироссийского союзника в Европе

17:05 23.07.2022 (обновлено: 17:06 23.07.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкГорода мира. Братислава
Города мира. Братислава - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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В случае смены власти на досрочных выборах в Словакии эта страна может отказаться от поставок оружия киевскому режиму и поддержки антироссийских санкций. Статью об этом опубликовало 21 июля украинское издание "Европейская правда"
Как отмечается в статье, правящая в стране коалиция, правительство которой решительно поддерживает киевский режим, стремительно теряет популярность и страдает от внутреннего конфликта.
В такой ситуации есть вероятность досрочных выборов, победу на которых может одержать лидер словацкой парламентской оппозиции и партии "Курс — социальная демократия" Роберт Фицо, критикующий поставки оружия Киеву.

Смена власти в Словакии, вероятно, приведет к проблемам с передачей оружия Украине. А помощь Братиславы остается крайне важной для Киева. Кроме гаубиц и ПВО, которые Братислава уже передала, Украине крайне важно получить анонсированные самолеты МиГ-29 и танки.

Европейская правда
Украинское интернет-издание
Кроме того, новое правительство может изменить и позицию Словакии в отношении антироссийских санкций, присоединившись к позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, беспокоятся авторы.
Венгры Закарпатье флаг
30 мая, 13:54
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В статье признаётся, что Киев никак не может повлиять на внутриполитическую ситуацию в Словакии, однако предлагается назначить "нового и мотивированного" украинского посла в Братиславе, что, по мнению авторов, поможет борьбе с “пророссийскими настроениями” в стране.
 
НовостиСловакиявыборыСанкцииоружиеВенгрияВиктор Орбанкиевский режим
 
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Заголовок открываемого материала
17:05На Украине рассказали о риске потери антироссийского союзника в Европе
16:25Bloomberg сообщил о росте импорта ближневосточной нефти в Европу
16:03Хроника событий на Украине на 16:00 23 июля: потери ВСУ, исход евреев из Днепра
15:38“Треплет языком”: Китайский блогер раскритиковал Зеленского
15:24Ищенко рассказал о том, как накажут Зеленского
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13:10Рогов сообщил о мощных взрывах на позициях ВСУ на окраинах Запорожья
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