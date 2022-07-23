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Bloomberg сообщил о росте импорта ближневосточной нефти в Европу

Bloomberg сообщил о росте импорта ближневосточной нефти в Европу - 23.07.2022 Украина.ру

Bloomberg сообщил о росте импорта ближневосточной нефти в Европу

Импорт нефти в страны ЕС с Ближнего Востока растёт в связи с европейскими санкциями против России; основными поставщиками при этом являются Саудовская Аравия и Ирак. Об этом сообщило 22 июня агентство Bloomberg на основе анализа данных о передвижении танкеров.

2022-07-23T16:25

2022-07-23T16:25

2022-07-23T16:25

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нефть

bloomberg

ирак

саудовская аравия

ес

танкеры

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При этом нефть из Саудовской Аравии в основном поступает на континент по трубопроводу, в то время как сырьё из Ирака в основном перевозится танкерами через Суэцкий канал, сообщает издание.По данным агентства, за первые три недели июля поставки нефти в Европу с Ближнего Востока по трубопроводу Sumed составили более одного миллиона баррелей в сутки, а по Суэцкому каналу — около 1,2 миллиона баррелей в день. Общее количество поставляемой нефти - примерно 2,2 миллиона баррелей в сутки - на 90 процентов больше, перед началом вооружённого конфликта на Украине.Шестой пакет антироссийских санкций ЕС предусматривает, в том числе, постепенный отказ от закупок нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а углеводороды, поступающие по трубопроводу "Дружба", не подпадают под эти ограничения.

https://ukraina.ru/20220721/1036668319.html

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новости, нефть, bloomberg, ирак, саудовская аравия, ес, танкеры