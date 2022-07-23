Bloomberg сообщил о росте импорта ближневосточной нефти в Европу
© Пресс-служба ПАО "НК Роснефть" / Перейти в фотобанкНефтяная компания "Роснефть" приступила к бурению скважины "Центрально-Ольгинская-1"
© Пресс-служба ПАО "НК Роснефть"
Импорт нефти в страны ЕС с Ближнего Востока растёт в связи с европейскими санкциями против России; основными поставщиками при этом являются Саудовская Аравия и Ирак. Об этом сообщило 22 июня агентство Bloomberg на основе анализа данных о передвижении танкеров.
При этом нефть из Саудовской Аравии в основном поступает на континент по трубопроводу, в то время как сырьё из Ирака в основном перевозится танкерами через Суэцкий канал, сообщает издание.
21 июля, 04:30Митрахович рассказал, отменят ли в Европе эмбарго на российскую нефтьДля отмены эмбарго на российскую нефть все страны Евросоюза должны проголосовать за соответствующее решение. Подобное голосование будет "потерей лица", поэтому вряд ли эмбарго отменят, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович
По данным агентства, за первые три недели июля поставки нефти в Европу с Ближнего Востока по трубопроводу Sumed составили более одного миллиона баррелей в сутки, а по Суэцкому каналу — около 1,2 миллиона баррелей в день. Общее количество поставляемой нефти - примерно 2,2 миллиона баррелей в сутки - на 90 процентов больше, перед началом вооружённого конфликта на Украине.
Это происходит из-за того, что Европа сокращает покупку российских баррелей, а Россия в это же время направляет свою нефть в Азию, ключевой рынок Ближнего Востока
Шестой пакет антироссийских санкций ЕС предусматривает, в том числе, постепенный отказ от закупок нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а углеводороды, поступающие по трубопроводу "Дружба", не подпадают под эти ограничения.