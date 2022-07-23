Bloomberg сообщил о росте импорта ближневосточной нефти в Европу - 23.07.2022 Украина.ру
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Bloomberg сообщил о росте импорта ближневосточной нефти в Европу
Bloomberg сообщил о росте импорта ближневосточной нефти в Европу - 23.07.2022 Украина.ру
Bloomberg сообщил о росте импорта ближневосточной нефти в Европу
Импорт нефти в страны ЕС с Ближнего Востока растёт в связи с европейскими санкциями против России; основными поставщиками при этом являются Саудовская Аравия и Ирак. Об этом сообщило 22 июня агентство Bloomberg на основе анализа данных о передвижении танкеров.
2022-07-23T16:25
2022-07-23T16:25
новости
нефть
bloomberg
ирак
саудовская аравия
ес
танкеры
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При этом нефть из Саудовской Аравии в основном поступает на континент по трубопроводу, в то время как сырьё из Ирака в основном перевозится танкерами через Суэцкий канал, сообщает издание.По данным агентства, за первые три недели июля поставки нефти в Европу с Ближнего Востока по трубопроводу Sumed составили более одного миллиона баррелей в сутки, а по Суэцкому каналу — около 1,2 миллиона баррелей в день. Общее количество поставляемой нефти - примерно 2,2 миллиона баррелей в сутки - на 90 процентов больше, перед началом вооружённого конфликта на Украине.Шестой пакет антироссийских санкций ЕС предусматривает, в том числе, постепенный отказ от закупок нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а углеводороды, поступающие по трубопроводу "Дружба", не подпадают под эти ограничения.
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новости, нефть, bloomberg, ирак, саудовская аравия, ес, танкеры

Bloomberg сообщил о росте импорта ближневосточной нефти в Европу

16:25 23.07.2022
 
© Пресс-служба ПАО "НК Роснефть" / Перейти в фотобанкНефтяная компания "Роснефть" приступила к бурению скважины "Центрально-Ольгинская-1"
Нефтяная компания Роснефть приступила к бурению скважины Центрально-Ольгинская-1
© Пресс-служба ПАО "НК Роснефть"
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Импорт нефти в страны ЕС с Ближнего Востока растёт в связи с европейскими санкциями против России; основными поставщиками при этом являются Саудовская Аравия и Ирак. Об этом сообщило 22 июня агентство Bloomberg на основе анализа данных о передвижении танкеров.
При этом нефть из Саудовской Аравии в основном поступает на континент по трубопроводу, в то время как сырьё из Ирака в основном перевозится танкерами через Суэцкий канал, сообщает издание.
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 04:30
Митрахович рассказал, отменят ли в Европе эмбарго на российскую нефтьДля отмены эмбарго на российскую нефть все страны Евросоюза должны проголосовать за соответствующее решение. Подобное голосование будет "потерей лица", поэтому вряд ли эмбарго отменят, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович
По данным агентства, за первые три недели июля поставки нефти в Европу с Ближнего Востока по трубопроводу Sumed составили более одного миллиона баррелей в сутки, а по Суэцкому каналу — около 1,2 миллиона баррелей в день. Общее количество поставляемой нефти - примерно 2,2 миллиона баррелей в сутки - на 90 процентов больше, перед началом вооружённого конфликта на Украине.

Это происходит из-за того, что Европа сокращает покупку российских баррелей, а Россия в это же время направляет свою нефть в Азию, ключевой рынок Ближнего Востока

Bloomberg News
Американское информационное агентство
Шестой пакет антироссийских санкций ЕС предусматривает, в том числе, постепенный отказ от закупок нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а углеводороды, поступающие по трубопроводу "Дружба", не подпадают под эти ограничения.
 
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Заголовок открываемого материала
17:05На Украине рассказали о риске потери антироссийского союзника в Европе
16:25Bloomberg сообщил о росте импорта ближневосточной нефти в Европу
16:03Хроника событий на Украине на 16:00 23 июля: потери ВСУ, исход евреев из Днепра
15:38“Треплет языком”: Китайский блогер раскритиковал Зеленского
15:24Ищенко рассказал о том, как накажут Зеленского
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14:21Салливан заявил о дополнительной военной помощи киевскому режиму
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