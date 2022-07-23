https://ukraina.ru/20220723/1036795709.html

Хроника событий на Украине на 16:00 23 июля: потери ВСУ, исход евреев из Днепра

Хроника событий на Украине на 16:00 23 июля: потери ВСУ, исход евреев из Днепра - 23.07.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на 16:00 23 июля: потери ВСУ, исход евреев из Днепра

Украина.ру, 23.07.2022

2022-07-23T16:03

2022-07-23T16:03

2022-07-23T16:03

спецоперация

хроники

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103390/16/1033901650_0:239:2730:1775_1920x0_80_0_0_da471d57818a4903408e7321ceec4d10.jpg

Евреи хотят покинуть Днепр, сообщил мэр города Борис Филатов. Украинские военные продолжают нести потериМэр Днепра Борис Филатов заступился за главу Штаба теробороны Днепропетровской области Геннадия Корбана, которого лишили украинского паспорта.Филатов заявил, что хотел бы получить ответ на ряд вопросов, касающихся двойного гражданства."На вопросы, которые я хотел бы задать всему обществу, и, безусловно, уважаемому Гаранту Конституции, я не имею ответов. Не имею ответов, от слова "вообще". А хотел бы их получить, потому что роковая ошибка, которая случилась с Геннадием Корбаном, вроде как незначительный прецедент, вскрыли колоссальную институциональную проблему, которая сейчас взволновала воистину огромное количество людей. По своему уровню эта ситуация почти равнозначна той, когда по ошибке миллионы соотечественников обязали перерегистрироваться в военкоматах при выезде за пределы своего населённого пункта. Весь вчерашний день и ещё полночи мне задавали и продолжают задавать вопросы жители Израиля и США, Канады и Германии, Аргентины и Бразилии. И, конечно наши украинцы. Смысл эти вопросов короток: "Что нам теперь делать? И когда это нас коснётся?" - заявил Филатов.Он задал властям вопрос, почему каждый год, а особенно во время избирательных компаний, политики обещают решить проблему двойного гражданства и каждый раз забывают это сделать.Филатов также задал вопрос, на каком основании процедуры как получения? так и выхода из гражданства Украины "максимально формализованы, непрозрачны, длительны по срокам и имеют под собой возможности для массовых злоупотреблений чиновников"."Что делать гражданам Украины, которых война изгнала из родной страны и сейчас они помогают армии/волонтёрят/страдают за Украину за рубежом…и пытаются обустроиться на новом месте также получая гражданство стран их приютивших? Их тоже могут потом не впустить домой, когда они решат вернуться? Каков будет подход к отечественным предпринимателям, людям "мира", которые находятся сейчас дома и тратят на помощь фронту огромные деньги, но в любой момент могут быть подвергнуты остракизму?" - подчеркнул мэр Днепра.По его словам, это не праздный вопрос и не шутка."Поверьте это не шутки, как минимум трое богатых евреев из Днепра, сказали мне: "Ну раз так, то мы, наверное, будем уезжать". Я уже не говорю про раввинов, которые жалуются мне на то, что их прихожане сейчас натурально в ужасе", - заявил Филатов.Он также потребовал ответа, что делать украинским диаспорянам, которые в своё время "с муками" получили гражданство Украины.Кроме того, по словам мэра Днепра, возникают вопросы и по поводу населения западных регионов Украины."Каков теперь юридический статус сотен тысяч украинцев, а также венгров, румынов или поляков, живущих в Закарпатье, Буковине или Галичине и имеющих паспорта стран Евросоюза? Их тоже рано или поздно выкинут из страны?" - задал власти вопрос мэр Днепра.Он призвал власть прояснить ситуацию и ответить на все эти вопросы.Примечательно, что на ситуацию с Корбаном уже отреагировала американская конгрессвумен Виктория Спартц, которая призвала украинские власти к ответу."Они решили сейчас напасть на людей, которым просто "посчастливилось" встретиться со мной в какой-то момент и которые не являются их политическими марионетками", - заявила она в своём обращении, которое озаглавлено "Конгресс должен проявить непреклонность, а президент Зеленский должен объяснить недемократическое управление господина Ермака".Спартц обвинила главу Офиса президента Украины Андрея Ермака в установлении диктатуры и в очередной раз потребовала установить жёсткий контроль со стороны Запада над использованием военной помощи, которая передаётся Украине."Соединённые Штаты посылают серьезное оружие в страну, где существует реальная угроза саботажа. Зная это, почему мы продолжаем передавать наше оружие на границе с Польшей, не проверяя, будет ли оно доставлено по назначению?" - подчеркнула Спартц.Тем самым она подлила масла в огонь дискуссии о нелегальной торговле Украиной западным оружием.Потери УкраиныДнём 23 июля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации ВС РФ на Украине."В населённом пункте Апостолово Днепропетровской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ уничтожено до двухсот человек личного состава, девять артиллерийских орудий и военная техника. В результате огневого поражения российской артиллерией боевых позиций националистического формирования "Донбасс" в районе населенного пункта Верхнекаменское ликвидировано более 60 боевиков", - заявил Конашенков.По его словам, в районе населенного пункта Белогоровка Донецкой Народной Республики ударами оперативно-тактической авиации ВКС России было уничтожено более половины личного состава 2-го батальона 14-й механизированной бригады ВСУ."За сутки поражено: 12 пунктов управления, четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Никаноровка Донецкой Народной Республики и города Николаев, а также живая сила и военная техника в 226 районах", - рассказал Конашенков.В рамках контрбатарейной борьбы были подавлены три взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах Адамовки, Славянска и Северска, три артиллерийских взвода самоходных артиллерийских установок "Мста-С", 10 артиллерийских взводов орудий "Мста-Б", 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 15 артиллерийских взводов самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" на огневых позициях в районах населённых пунктов Звановка, Парасковиевка, Опытное, Веселое, Раздоловка, Бахмутское, Водяное, Георгиевка, Часов Яр, Серебрянка и Камышеваха Донецкой Народной Республики."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Топольское, Дмитровка, Новая Гнилица, Малая Камышеваха, Большие Проходы Харьковской области, Терновые Поды, Калиновка Николаевской области, Цюрупинск Херсонской области, Харцызск и Горловка Донецкой Народной Республики", - сообщил представитель Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции были уничтожены: 260 самолётов, 144 вертолёта, 1600 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4146 танков и других боевых бронированных машины, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3185 орудий полевой артиллерии и миномёт, а также 4453 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ukraina.ru/20220723/1036792910.html

https://ukraina.ru/20220723/1036787567.html

https://ukraina.ru/20220722/1036786734.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив