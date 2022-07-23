“Треплет языком”: Китайский блогер раскритиковал Зеленского - 23.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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“Треплет языком”: Китайский блогер раскритиковал Зеленского
“Треплет языком”: Китайский блогер раскритиковал Зеленского - 23.07.2022 Украина.ру
“Треплет языком”: Китайский блогер раскритиковал Зеленского
Обещания президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации миллионной армии, которая должна отвоевать находящиеся под контролем РФ территории, не могут восприниматься всерьёз. Об этом заявил своим слушателям 23 июля китайский публицист и блогер Сыма Нань
2022-07-23T15:38
2022-07-23T15:46
спецоперация
новости
сыма нань
владимир зеленский
донбасс
алексей резников
мо рф
мобилизация
китай
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Комментируя ситуацию на Украине и недавнее интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова каналу RT, в котором он рассказал о ходе спецоперации, китайский блогер рассказал о неумелых и неорганизованных действиях киевского режима и о “болтовне” Зеленского.В поддержку своего мнения Сыма упомянул состоявшуюся 20 июля беседу с корреспондентами издания Украина.ру Филиппом Прокудиным и Фёдором Громовым, которые проинформировали его о своих впечатлениях от поездок в Донбасс.Обычно ролики Сымы просматривает многомиллионная китайская аудитория.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете The Times заявил о приказе Зеленского по мобилизации на военную службу до одного миллиона человек с целью “отвоевания юга” страны, в настоящее время находящегося под контролем РФ.
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новости, сыма нань, владимир зеленский, донбасс, алексей резников, мо рф, мобилизация, китай

“Треплет языком”: Китайский блогер раскритиковал Зеленского

15:38 23.07.2022 (обновлено: 15:46 23.07.2022)
 
© president.gov.uaЗеленский
Зеленский
© president.gov.ua
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Обещания президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации миллионной армии, которая должна отвоевать находящиеся под контролем РФ территории, не могут восприниматься всерьёз. Об этом заявил своим слушателям 23 июля китайский публицист и блогер Сыма Нань
Комментируя ситуацию на Украине и недавнее интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова каналу RT, в котором он рассказал о ходе спецоперации, китайский блогер рассказал о неумелых и неорганизованных действиях киевского режима и о “болтовне” Зеленского.

Пока президент Украины треплет языком, Россия расширяет масштабы специальной военной операции

Сыма Нань
Сыма Нань
Китайский публицист и блогер
В поддержку своего мнения Сыма упомянул состоявшуюся 20 июля беседу с корреспондентами издания Украина.ру Филиппом Прокудиным и Фёдором Громовым, которые проинформировали его о своих впечатлениях от поездок в Донбасс.
Обычно ролики Сымы просматривает многомиллионная китайская аудитория.
Сыма Нань - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 18:11
Сыма Нань: кто онТелевизионный обозреватель, блогер, журналист, член Коммунистической партии Китая
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете The Times заявил о приказе Зеленского по мобилизации на военную службу до одного миллиона человек с целью “отвоевания юга” страны, в настоящее время находящегося под контролем РФ.
 
СпецоперацияНовостиСыма НаньВладимир ЗеленскийДонбассАлексей РезниковМО РФмобилизацияКитай
 
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