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“Треплет языком”: Китайский блогер раскритиковал Зеленского

“Треплет языком”: Китайский блогер раскритиковал Зеленского - 23.07.2022 Украина.ру

“Треплет языком”: Китайский блогер раскритиковал Зеленского

Обещания президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации миллионной армии, которая должна отвоевать находящиеся под контролем РФ территории, не могут восприниматься всерьёз. Об этом заявил своим слушателям 23 июля китайский публицист и блогер Сыма Нань

2022-07-23T15:38

2022-07-23T15:38

2022-07-23T15:46

спецоперация

новости

сыма нань

владимир зеленский

донбасс

алексей резников

мо рф

мобилизация

китай

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Комментируя ситуацию на Украине и недавнее интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова каналу RT, в котором он рассказал о ходе спецоперации, китайский блогер рассказал о неумелых и неорганизованных действиях киевского режима и о “болтовне” Зеленского.В поддержку своего мнения Сыма упомянул состоявшуюся 20 июля беседу с корреспондентами издания Украина.ру Филиппом Прокудиным и Фёдором Громовым, которые проинформировали его о своих впечатлениях от поездок в Донбасс.Обычно ролики Сымы просматривает многомиллионная китайская аудитория.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете The Times заявил о приказе Зеленского по мобилизации на военную службу до одного миллиона человек с целью “отвоевания юга” страны, в настоящее время находящегося под контролем РФ.

https://ukraina.ru/20220615/1034160383.html

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новости, сыма нань, владимир зеленский, донбасс, алексей резников, мо рф, мобилизация, китай