https://ukraina.ru/20220723/1036795357.html
“Треплет языком”: Китайский блогер раскритиковал Зеленского
“Треплет языком”: Китайский блогер раскритиковал Зеленского - 23.07.2022 Украина.ру
“Треплет языком”: Китайский блогер раскритиковал Зеленского
Обещания президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации миллионной армии, которая должна отвоевать находящиеся под контролем РФ территории, не могут восприниматься всерьёз. Об этом заявил своим слушателям 23 июля китайский публицист и блогер Сыма Нань
2022-07-23T15:38
2022-07-23T15:38
2022-07-23T15:46
спецоперация
новости
сыма нань
владимир зеленский
донбасс
алексей резников
мо рф
мобилизация
китай
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Комментируя ситуацию на Украине и недавнее интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова каналу RT, в котором он рассказал о ходе спецоперации, китайский блогер рассказал о неумелых и неорганизованных действиях киевского режима и о “болтовне” Зеленского.В поддержку своего мнения Сыма упомянул состоявшуюся 20 июля беседу с корреспондентами издания Украина.ру Филиппом Прокудиным и Фёдором Громовым, которые проинформировали его о своих впечатлениях от поездок в Донбасс.Обычно ролики Сымы просматривает многомиллионная китайская аудитория.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете The Times заявил о приказе Зеленского по мобилизации на военную службу до одного миллиона человек с целью “отвоевания юга” страны, в настоящее время находящегося под контролем РФ.
https://ukraina.ru/20220615/1034160383.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сыма нань, владимир зеленский, донбасс, алексей резников, мо рф, мобилизация, китай
“Треплет языком”: Китайский блогер раскритиковал Зеленского
15:38 23.07.2022 (обновлено: 15:46 23.07.2022)
Обещания президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации миллионной армии, которая должна отвоевать находящиеся под контролем РФ территории, не могут восприниматься всерьёз. Об этом заявил своим слушателям 23 июля китайский публицист и блогер Сыма Нань