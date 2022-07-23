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Американское издание: США не удалось изолировать РФ на Ближнем Востоке

Американское издание: США не удалось изолировать РФ на Ближнем Востоке - 23.07.2022 Украина.ру

Американское издание: США не удалось изолировать РФ на Ближнем Востоке

Поездки президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на Ближний Восток показали, что, попытки Вашингтона изолировать Москву проваливаются, и она находит в регионе понимание в вопросе формирования многополярного мира. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях в журнале Foreign Policy.

2022-07-23T15:01

2022-07-23T15:01

2022-07-23T15:01

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Издание назвало результаты поездки Байдена “жалкими”.“.Издание указывает, что в этих условиях даже союзники США в регионе не желают отказываться от отношений с РФ и Китаем. В частности, у Москвы имеются общие цели почти со всеми региональными партнёрами США — от высоких цен на энергоресурсы до формирования многополярного мира, говорится в статье.Ранее Путин вместе с президентами Ирана и Турции принял участие в трёхстороннем саммите по Сирии, который состоялся в Тегеране. Кроме того, президент РФ провёл переговоры и с иранским, и с турецким коллегами, а также встретился с духовным лидером Ирана Али Хаменеи.На прошлой неделе Байден совершил турне по странам Ближнего Востока. По итогам визита в Саудовскую Аравию он заявил, что ожидает дальнейшего увеличения поставок нефти. Но местные министры настаивали, что намерены принимать политические решения в соответствии с рыночной логикой и в рамках коалиции ОПЕК+, в которую входит и Россия.

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новости, ближний восток, сша, владимир путин, эрдоган, джо байден, иран, сирия, саудовская аравия, опек