Американское издание: США не удалось изолировать РФ на Ближнем Востоке - 23.07.2022 Украина.ру
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Американское издание: США не удалось изолировать РФ на Ближнем Востоке
Американское издание: США не удалось изолировать РФ на Ближнем Востоке - 23.07.2022 Украина.ру
Американское издание: США не удалось изолировать РФ на Ближнем Востоке
Поездки президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на Ближний Восток показали, что, попытки Вашингтона изолировать Москву проваливаются, и она находит в регионе понимание в вопросе формирования многополярного мира. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях в журнале Foreign Policy.
2022-07-23T15:01
2022-07-23T15:01
новости
ближний восток
сша
владимир путин
эрдоган
джо байден
иран
сирия
саудовская аравия
опек
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Издание назвало результаты поездки Байдена “жалкими”.“.Издание указывает, что в этих условиях даже союзники США в регионе не желают отказываться от отношений с РФ и Китаем. В частности, у Москвы имеются общие цели почти со всеми региональными партнёрами США — от высоких цен на энергоресурсы до формирования многополярного мира, говорится в статье.Ранее Путин вместе с президентами Ирана и Турции принял участие в трёхстороннем саммите по Сирии, который состоялся в Тегеране. Кроме того, президент РФ провёл переговоры и с иранским, и с турецким коллегами, а также встретился с духовным лидером Ирана Али Хаменеи.На прошлой неделе Байден совершил турне по странам Ближнего Востока. По итогам визита в Саудовскую Аравию он заявил, что ожидает дальнейшего увеличения поставок нефти. Но местные министры настаивали, что намерены принимать политические решения в соответствии с рыночной логикой и в рамках коалиции ОПЕК+, в которую входит и Россия.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ближний восток, сша, владимир путин, эрдоган, джо байден, иран, сирия, саудовская аравия, опек

Американское издание: США не удалось изолировать РФ на Ближнем Востоке

15:01 23.07.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
© POOL
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Поездки президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на Ближний Восток показали, что, попытки Вашингтона изолировать Москву проваливаются, и она находит в регионе понимание в вопросе формирования многополярного мира. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях в журнале Foreign Policy.
Издание назвало результаты поездки Байдена “жалкими”.

Сочетание двух десятилетий неудач в регионе, явного стремления США сместить приоритеты с региона в пользу Азии и продолжающейся внутренней политической неразберихи в США вызывает у региональных властителей вопросы о приверженности Вашингтона региональной стабильности и их безопасности.

Foreign Policy
Американский журнал, освещающий вопросы внешней политики
“.
Издание указывает, что в этих условиях даже союзники США в регионе не желают отказываться от отношений с РФ и Китаем. В частности, у Москвы имеются общие цели почти со всеми региональными партнёрами США — от высоких цен на энергоресурсы до формирования многополярного мира, говорится в статье.
Повседневная жизнь - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 07:48
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Ранее Путин вместе с президентами Ирана и Турции принял участие в трёхстороннем саммите по Сирии, который состоялся в Тегеране. Кроме того, президент РФ провёл переговоры и с иранским, и с турецким коллегами, а также встретился с духовным лидером Ирана Али Хаменеи.
На прошлой неделе Байден совершил турне по странам Ближнего Востока. По итогам визита в Саудовскую Аравию он заявил, что ожидает дальнейшего увеличения поставок нефти. Но местные министры настаивали, что намерены принимать политические решения в соответствии с рыночной логикой и в рамках коалиции ОПЕК+, в которую входит и Россия.
 
НовостиБлижний ВостокСШАВладимир ПутинЭрдоганДжо БайденИранСирияСаудовская АравияОПЕК
 
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15:24Ищенко рассказал о том, как накажут Зеленского
15:01Американское издание: США не удалось изолировать РФ на Ближнем Востоке
14:21Салливан заявил о дополнительной военной помощи киевскому режиму
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