https://ukraina.ru/20220723/1036794474.html
Американское издание: США не удалось изолировать РФ на Ближнем Востоке
Американское издание: США не удалось изолировать РФ на Ближнем Востоке - 23.07.2022 Украина.ру
Американское издание: США не удалось изолировать РФ на Ближнем Востоке
Поездки президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на Ближний Восток показали, что, попытки Вашингтона изолировать Москву проваливаются, и она находит в регионе понимание в вопросе формирования многополярного мира. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях в журнале Foreign Policy.
2022-07-23T15:01
2022-07-23T15:01
2022-07-23T15:01
новости
ближний восток
сша
владимир путин
эрдоган
джо байден
иран
сирия
саудовская аравия
опек
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/14/1036662393_253:185:2833:1636_1920x0_80_0_0_93c493e0a8b8c77163d76950dc9a942e.jpg.webp
Издание назвало результаты поездки Байдена “жалкими”.“.Издание указывает, что в этих условиях даже союзники США в регионе не желают отказываться от отношений с РФ и Китаем. В частности, у Москвы имеются общие цели почти со всеми региональными партнёрами США — от высоких цен на энергоресурсы до формирования многополярного мира, говорится в статье.Ранее Путин вместе с президентами Ирана и Турции принял участие в трёхстороннем саммите по Сирии, который состоялся в Тегеране. Кроме того, президент РФ провёл переговоры и с иранским, и с турецким коллегами, а также встретился с духовным лидером Ирана Али Хаменеи.На прошлой неделе Байден совершил турне по странам Ближнего Востока. По итогам визита в Саудовскую Аравию он заявил, что ожидает дальнейшего увеличения поставок нефти. Но местные министры настаивали, что намерены принимать политические решения в соответствии с рыночной логикой и в рамках коалиции ОПЕК+, в которую входит и Россия.
https://ukraina.ru/20220513/1033953759.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/14/1036662393_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_94e2a02ab72356514db866725d2ad6b4.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ближний восток, сша, владимир путин, эрдоган, джо байден, иран, сирия, саудовская аравия, опек
Американское издание: США не удалось изолировать РФ на Ближнем Востоке
Поездки президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на Ближний Восток показали, что, попытки Вашингтона изолировать Москву проваливаются, и она находит в регионе понимание в вопросе формирования многополярного мира. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях в журнале Foreign Policy.
Издание назвало
результаты поездки Байдена “жалкими”.
Сочетание двух десятилетий неудач в регионе, явного стремления США сместить приоритеты с региона в пользу Азии и продолжающейся внутренней политической неразберихи в США вызывает у региональных властителей вопросы о приверженности Вашингтона региональной стабильности и их безопасности.
Foreign Policy
Американский журнал, освещающий вопросы внешней политики
Издание указывает, что в этих условиях даже союзники США в регионе не желают отказываться от отношений с РФ и Китаем. В частности, у Москвы имеются общие цели почти со всеми региональными партнёрами США — от высоких цен на энергоресурсы до формирования многополярного мира, говорится в статье.
Ранее Путин вместе с президентами Ирана и Турции принял участие в трёхстороннем саммите по Сирии, который состоялся в Тегеране. Кроме того, президент РФ провёл переговоры и с иранским, и с турецким коллегами, а также встретился с духовным лидером Ирана Али Хаменеи.
На прошлой неделе Байден совершил турне по странам Ближнего Востока. По итогам визита в Саудовскую Аравию он заявил, что ожидает дальнейшего увеличения поставок нефти. Но местные министры настаивали, что намерены принимать политические решения в соответствии с рыночной логикой и в рамках коалиции ОПЕК+, в которую входит и Россия.