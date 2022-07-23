https://ukraina.ru/20220723/1036793889.html

Рогов сообщил о мощных взрывах на позициях ВСУ на окраинах Запорожья

Рогов сообщил о мощных взрывах на позициях ВСУ на окраинах Запорожья - 23.07.2022 Украина.ру

Рогов сообщил о мощных взрывах на позициях ВСУ на окраинах Запорожья

В районе дислокации тяжёлой артиллерии киевского режима на окраине Запорожья прогремели мощные взрывы. Об этом РИА Новости сообщил 23 июля член Совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

2022-07-23T13:10

2022-07-23T13:10

2022-07-23T13:10

спецоперация

новости

владимир рогов

запорожская область

обстрел

всу

артиллерия

киевский режим

владимир зеленский

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По его словам, взрывы произошли на южной окраине города.На данный момент регион контролируется российскими войсками на 70%, при этом областной центр Запорожье занимают силы киевского режима.

https://ukraina.ru/20220713/1036270366.html

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новости, владимир рогов, запорожская область, обстрел, всу, артиллерия, киевский режим, владимир зеленский