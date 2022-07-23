Рогов сообщил о мощных взрывах на позициях ВСУ на окраинах Запорожья
© CC0, PixabayЗапорожье
© CC0, Pixabay
В районе дислокации тяжёлой артиллерии киевского режима на окраине Запорожья прогремели мощные взрывы. Об этом РИА Новости сообщил 23 июля член Совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, взрывы произошли на южной окраине города.
Скорее всего, это прилёты по позициям тяжелой артиллерии, из которой вчера осуществлялся обстрел освобожденной территории области. Это был удар по боевикам [президента Украины Владимира] Зеленского
13 июля, 15:15Владимир Рогов: Режим Зеленского стал террористическимТолько неотвратимость максимально жесткого наказания может остановить действия, которые проводятся в отношении мирных людей со стороны террористов и боевиков. И наказание будет, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
На данный момент регион контролируется российскими войсками на 70%, при этом областной центр Запорожье занимают силы киевского режима.