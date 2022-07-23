Трасс объявила себя “мятежным кандидатом” в борьбе за высший пост Великобритании
12:34 23.07.2022 (обновлено: 12:38 23.07.2022)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Великобритании С. Лаврова и Э. Трасс
© Пресс-служба МИД РФ
Кандидат на пост премьер-министра Великобритании, министр иностранных дел страны Лиз Трасс назвала себя “мятежным кандидатом”, желающим изменить положение вещей в британской политике. Об этом она заявила в опубликованном 22 июля в газете The Telegraph интервью
Накануне данного интервью в финальный раунд борьбы за лидерство в правящей Консервативной партии и кресло премьера Британии вышли Трасс и экс-министр финансов страны Риши Сунак
Я считаю себя мятежницей, потому что хочу изменить положение вещей … действовать по-другому и быть смелой, чтобы Великобритания отличалась высокими темпами роста и высокой производительностью
20 июля британская газета Independent сообщила, что руководство оппозиционной Лейбористской партии Великобритании хотело бы, чтобы новым премьер-министром Соединенного Королевства стала именно Трасс.
20 февраля, 11:36Лиз Трасс: Россия хочет установить марионеточный режим на Украине, но это неправдаГлава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая заявляла о непризнании суверенитета России над Воронежской и Ростовской областями, сама себя опровергла во время выступления о борьбе с российской «дезинформацией». Ее слова прозвучали в ходе интервью газете The Mail on Sunday, опубликованном 20 февраля
По мнению лейбористов, её "деревянный" стиль поможет выглядеть их лидеру Киру Стармеру "менее скучным" по сравнению с Трасс и повысит его шансы на приход к власти, утверждала газета.