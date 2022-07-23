Трасс объявила себя “мятежным кандидатом” в борьбе за высший пост Великобритании - 23.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220723/1036793431.html
Трасс объявила себя “мятежным кандидатом” в борьбе за высший пост Великобритании
Трасс объявила себя “мятежным кандидатом” в борьбе за высший пост Великобритании - 23.07.2022 Украина.ру
Трасс объявила себя “мятежным кандидатом” в борьбе за высший пост Великобритании
Кандидат на пост премьер-министра Великобритании, министр иностранных дел страны Лиз Трасс назвала себя “мятежным кандидатом”, желающим изменить положение вещей в британской политике. Об этом она заявила в опубликованном 22 июля в газете The Telegraph интервью
2022-07-23T12:34
2022-07-23T12:38
новости
великобритания
трасс (лиз трасс)
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103325/17/1033251755_0:0:3106:1747_1920x0_80_0_0_fa4f73aefb1b3cbb43e38d1dc727778c.jpg.webp
Накануне данного интервью в финальный раунд борьбы за лидерство в правящей Консервативной партии и кресло премьера Британии вышли Трасс и экс-министр финансов страны Риши Сунак20 июля британская газета Independent сообщила, что руководство оппозиционной Лейбористской партии Великобритании хотело бы, чтобы новым премьер-министром Соединенного Королевства стала именно Трасс. По мнению лейбористов, её "деревянный" стиль поможет выглядеть их лидеру Киру Стармеру "менее скучным" по сравнению с Трасс и повысит его шансы на приход к власти, утверждала газета.
https://ukraina.ru/20220220/1033317325.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103325/17/1033251755_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_a7dfac9b7986febb55ede3f69cdab192.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, великобритания, трасс (лиз трасс), выборы

Трасс объявила себя “мятежным кандидатом” в борьбе за высший пост Великобритании

12:34 23.07.2022 (обновлено: 12:38 23.07.2022)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Великобритании С. Лаврова и Э. Трасс
Встреча глав МИД РФ и Великобритании С. Лаврова и Э. Трасс
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Кандидат на пост премьер-министра Великобритании, министр иностранных дел страны Лиз Трасс назвала себя “мятежным кандидатом”, желающим изменить положение вещей в британской политике. Об этом она заявила в опубликованном 22 июля в газете The Telegraph интервью
Накануне данного интервью в финальный раунд борьбы за лидерство в правящей Консервативной партии и кресло премьера Британии вышли Трасс и экс-министр финансов страны Риши Сунак

Я считаю себя мятежницей, потому что хочу изменить положение вещей … действовать по-другому и быть смелой, чтобы Великобритания отличалась высокими темпами роста и высокой производительностью

Встреча глав МИД РФ и Великобритании С. Лаврова и Э. Трасс
Лиз Трасс
Министр иностранных дел Великобритании
20 июля британская газета Independent сообщила, что руководство оппозиционной Лейбористской партии Великобритании хотело бы, чтобы новым премьер-министром Соединенного Королевства стала именно Трасс.
Лиз Трасс зимой
20 февраля, 11:36
Лиз Трасс: Россия хочет установить марионеточный режим на Украине, но это неправдаГлава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая заявляла о непризнании суверенитета России над Воронежской и Ростовской областями, сама себя опровергла во время выступления о борьбе с российской «дезинформацией». Ее слова прозвучали в ходе интервью газете The Mail on Sunday, опубликованном 20 февраля
По мнению лейбористов, её "деревянный" стиль поможет выглядеть их лидеру Киру Стармеру "менее скучным" по сравнению с Трасс и повысит его шансы на приход к власти, утверждала газета.
 
НовостиВеликобританияТрасс (Лиз Трасс)выборы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:10Рогов сообщил о мощных взрывах на позициях ВСУ на окраинах Запорожья
12:34Трасс объявила себя “мятежным кандидатом” в борьбе за высший пост Великобритании
12:16Хроника событий на Украине на 12:00 23 июля: обстрелы, польские документы, мосты и Днепр
11:59Экс-министр Польши предвидит проблемы с отоплением из-за “безрассудства” правительства
11:29Что происходит в России с детьми из освобождённых регионов. Спецрепортаж
11:26Западная Украина за минувшую неделю: Кадровое "цунами" и индустриальные парки
11:15За счёт России: Байден нашёл способ снизить цены на бензин в США
10:53День в истории. 23 июля 1942 года начал работу нацистский лагерь смерти "Треблинка-2"
10:46В США сообщили о гибели двух американцев на Украине
10:22Стремоусов рассказал, кто нанёс удар по Антоновскому мосту
09:50Испытательный полигон. На украинцах будут тестировать убойность нового западного оружия
09:47В Купянске налаживается мирная жизнь
09:41Правила борьбы от заслуженного тренера России. Секреты стратегии и астрология Путина
09:22В Крыму заявили о полном прорыве блокады киевского режима
09:15Хроника событий на Украине на утро 23 июля: деньги и самолёты, удар американцев
09:00Для России важнее старые члены НАТО, чем новые - Акопов
08:45"Золотой фонд": киевская пианистка рассказала, исполняют ли украинскую музыку в России
08:30Трагический вывих истории: Акопов назвал средство излечения братских народов Украины и РФ
08:15"Есть козыри": Баранец рассказал, благодаря чему российская армия побеждает в СВО
08:00Акопов назвал забытый путь ведения информационной войны
Лента новостейМолния