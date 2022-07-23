https://ukraina.ru/20220723/1036793431.html

Трасс объявила себя “мятежным кандидатом” в борьбе за высший пост Великобритании

Трасс объявила себя “мятежным кандидатом” в борьбе за высший пост Великобритании - 23.07.2022 Украина.ру

Трасс объявила себя “мятежным кандидатом” в борьбе за высший пост Великобритании

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании, министр иностранных дел страны Лиз Трасс назвала себя “мятежным кандидатом”, желающим изменить положение вещей в британской политике. Об этом она заявила в опубликованном 22 июля в газете The Telegraph интервью

2022-07-23T12:34

2022-07-23T12:34

2022-07-23T12:38

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Накануне данного интервью в финальный раунд борьбы за лидерство в правящей Консервативной партии и кресло премьера Британии вышли Трасс и экс-министр финансов страны Риши Сунак20 июля британская газета Independent сообщила, что руководство оппозиционной Лейбористской партии Великобритании хотело бы, чтобы новым премьер-министром Соединенного Королевства стала именно Трасс. По мнению лейбористов, её "деревянный" стиль поможет выглядеть их лидеру Киру Стармеру "менее скучным" по сравнению с Трасс и повысит его шансы на приход к власти, утверждала газета.

https://ukraina.ru/20220220/1033317325.html

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новости, великобритания, трасс (лиз трасс), выборы