https://ukraina.ru/20220723/1036792910.html

Хроника событий на Украине на 12:00 23 июля: обстрелы, польские документы, мосты и Днепр

Хроника событий на Украине на 12:00 23 июля: обстрелы, польские документы, мосты и Днепр - 23.07.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на 12:00 23 июля: обстрелы, польские документы, мосты и Днепр

ВСУ нанесли удар по мосту у Новой Каховки. Украинцам в Польше будут выдавать электронные документы для путешествий по ЕС. Украинские военные продолжают... Украина.ру, 23.07.2022

2022-07-23T12:16

2022-07-23T12:16

2022-07-23T12:16

спецоперация

эксклюзив

хроники

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ВСУ нанесли удар по мосту у Новой Каховки. Украинцам в Польше будут выдавать электронные документы для путешествий по ЕС. Украинские военные продолжают обстреливать ДонбассУкраинские беженцы получили право на пересечение границ Евросоюза с электронным документом Diia.pl, сообщается на сайте правительства Польши."Польша уведомила Европейскую комиссию об электронном документе, доступном для беженцев из Украины - Diia.pl, как документе, который подтверждает их законное пребывание на территории Польши и позволяет им путешествовать в пределах Европейского Союза, а также пересекать его внешние границы. Это первый полностью цифровой вид на жительство в Европейском союзе", - указано в сообщении.Документ Diia.pl доступен через мобильное приложение mObywat, которое можно установить на мобильные телефоны с Android и iOS. Также необходимо иметь PESEL - польский аналог украинского идентификационного кода или российского ИНН.Кроме того, необходимо получить электронную подпись для создания кабинета. Для этого необходимо обратиться в одно из территориальных управлений.Отмечается, что в целях урегулирования вопроса передвижения граждан Украины в пределах Шенгенской зоны и пересечения внешней границы ЕС 12 июля министерство внутренних дел и администрации Польши подало в Европейскую комиссию заявку на получение временно используемого документа Diia.pl как подтверждение легальности пребывания в Польше.Информация о документе была одновременно направлена в государства-члены ЕС и ассоциированные страны Шенгенской зоны.После официального уведомления электронный документ Diia.pl, имеющийся у гражданина Украины или другого иностранца (чьё пребывание на территории Республики Польша считается законным в соответствии с законом о помощи гражданам Украины в связи с боевыми действиями в этой стране), выступает в качестве вида на жительство, используемого вместе с действительным проездным документом для пересечения внешней границы ЕС.Он также позволяет передвигаться по Шенгенской зоне в течение 90 дней в течение любого 180-дневного периода.Обстрелы ДонбассаКак сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 41 раз обстреляли территорию республики."На донецком направлении противник применял – артиллерию 155, 152 и 122 мм, на ясиноватском – РСЗО "Град", артиллерию 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, на горловском – РСЗО "Ураган", "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 и 82 мм, выпустив 301 единицу различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы шестнадцати населенных пунктов республики: столица Донецк (Кировский, Куйбышевский, Киевский и Петровский районы), Доломитное, Гольмовский, Горловка (Калининский и Никитовский районы), Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Широкая Балка, Ясиноватая."За прошедшие сутки поступили сведения о ранении 7 гражданских лиц в Горловке и Ясиноватой. Повреждено 31 домостроение в Горловке и Ясиноватой, а также 8 объектов гражданской инфраструктуры", - сообщило представительство.Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли Стаханов с применением американской РСЗО HIMARS, выпустив одну ракету."Также по уточнённой информации в населённом пункте Хорошее, в результате обстрела повреждены мастерская, зернохранилище, гараж и сельскохозяйственная техника Агрофирмы "Колос", - отметил Филипоненко.Он также рассказал, что инженерно-саперные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование территории республики."Так, вчера саперы НМ ЛНР очистили более 9 гектар территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населённых пунктов Нижнее и Устиновка", - отметил Филипоненко.В Донбассе продолжаются ожесточённые бои.Удар по мосту у Новой КаховкиУкраинские войска нанесли удары по мосту в районе Каховской ГЭС, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Был нанесен удар по Новой Каховке, есть дырки в мосту, который находится на дамбе возле Каховской ГЭС. Мост не разрушен. Дамба не пострадала", — рассказал он.Глава районной администрации Владимир Леонтьев подтвердил, что ракетную атаку удалось отразить."Всё сбили, все удачно. Никаких повреждений серьезных не было. Были незначительные повреждения, но серьезного ничего не было. Всё это мелочь", — добавил, со своей стороны, Стремоусов.Кроме того, отметил он, ВСУ обстреляли мост через реку Ингулец в районе поселка Дарьевка, там есть попадания.Удары по мостам через Днепр, в частности по ГЭС в Новой Каховке, по плотине которой проходит мост, усилились в последние недели. Как правило, огонь ведётся из американской РСЗО HIMARS. Особенно мощный удар ВСУ нанесли в ночь на 12 июля — тогда взорвались склады с селитрой, погибли и пострадали люди. По информации местных властей, из-за обстрелов получили повреждения не менее 400 жилых домов.Помимо этого, несколько ракетных ударов пришлось по Антоновскому мосту близ Херсона. По мнению местных властей, так ВСУ пытаются отрезать Херсон от остальной освобождённой Херсонской области.Об этом говорят и украинские военные напрямую."Сейчас московиты получат свой Мариуполь — это Херсон. И мы возьмём там больше пленных. Херсон и правобережье — там, где их плацдарм на правом берегу Днепра. Я думаю, что в ближайшее время 10-15 тыс. пленных у нас будет в значительной мере благодаря высокоточной реактивной артиллерии, благодаря тому, что они так и не смогли уничтожить нашу авиацию за всё это время и она всё так же продолжает работать, а также благодаря 155-мм гаубицам", - заявил 21 июля лидер украинских националистов, командир одного из подразделений ВСУ Дмитрий Корчинский.По словам Корчинского, сейчас Украина накапливает там войска, в т.ч. и новосформированные бригады. При этом сам Корчинский ожидает взятия Херсона ВСУ в течение двух недель.О том, что украинское политическое руководство требует от военного командования наступления в ближайшее время сообщали и популярные на Украине Telegram-каналы.Ранее, до начала ударов из американских РСЗО по Антоновскому мосту и Каховской ГЭС Корчинский заявлял, что в украинских войсках недоумевают, почему артиллерия не наносит удары по этим объектам.

https://ukraina.ru/20220723/1036787567.html

https://ukraina.ru/20220722/1036786734.html

https://ukraina.ru/20220722/1036783442.html

https://ukraina.ru/20220722/1036769690.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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