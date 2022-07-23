Что происходит в России с детьми из освобождённых регионов. Спецрепортаж - 23.07.2022 Украина.ру
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Что происходит в России с детьми из освобождённых регионов. Спецрепортаж
Что происходит в России с детьми из освобождённых регионов. Спецрепортаж - 23.07.2022 Украина.ру
Что происходит в России с детьми из освобождённых регионов. Спецрепортаж
Более ста детей с освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей отдыхают в Международном детском центре "Артек". Что увидели ребята, чем они... Украина.ру, 23.07.2022
2022-07-23T11:29
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новости
видео
дети
освобождённые регионы украины
артек
репортажи
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Более ста детей с освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей отдыхают в Международном детском центре "Артек". Что увидели ребята, чем они занимаются и насколько им всё нравится? Смотрите наш специальный репортаж!
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новости, видео, дети, освобождённые регионы украины, артек, репортажи

Что происходит в России с детьми из освобождённых регионов. Спецрепортаж

11:29 23.07.2022 (обновлено: 11:31 23.07.2022)
 
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Более ста детей с освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей отдыхают в Международном детском центре "Артек". Что увидели ребята, чем они занимаются и насколько им всё нравится? Смотрите наш специальный репортаж!
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