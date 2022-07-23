https://ukraina.ru/20220723/1036792068.html

Что происходит в России с детьми из освобождённых регионов. Спецрепортаж

Что происходит в России с детьми из освобождённых регионов. Спецрепортаж - 23.07.2022 Украина.ру

Что происходит в России с детьми из освобождённых регионов. Спецрепортаж

Более ста детей с освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей отдыхают в Международном детском центре "Артек". Что увидели ребята, чем они... Украина.ру, 23.07.2022

2022-07-23T11:29

2022-07-23T11:29

2022-07-23T11:31

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Более ста детей с освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей отдыхают в Международном детском центре "Артек". Что увидели ребята, чем они занимаются и насколько им всё нравится? Смотрите наш специальный репортаж!

https://ukraina.ru/20220723/1036764698.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, видео, дети, освобождённые регионы украины, артек, репортажи