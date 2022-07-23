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За счёт России: Байден нашёл способ снизить цены на бензин в США

За счёт России: Байден нашёл способ снизить цены на бензин в США - 23.07.2022 Украина.ру

За счёт России: Байден нашёл способ снизить цены на бензин в США

Введение предельной цены на российскую нефть поможет снизить цену топлива в США. Такую надежду высказал 22 июля президент этой страны Джо Байден на совещании со своими помощниками по вопросам экономики.

2022-07-23T11:15

2022-07-23T11:15

2022-07-23T11:21

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Американский лидер заявил, что цены на бензин в США остаются слишком высокими. Он призвал нефтяные компании своей страны использовать получаемые ими в результате высоких цен на нефть рекордные прибыли не на выкуп своих акций или выплату дивидендов, а на увеличение объёмов добычи и переработки сырья.Также он указал, что в прошлом месяце убедил другие страны G7 согласиться на введение предельной цены на российскую нефть.В конце июня страны "Большой семёрки" договорились рассмотреть вопрос об установлении "потолка цен" на российскую нефть. В Москве эти планы назвали очередным элементом “психологической войны” и отметили, что они могут привести только к росту цен на нефтяном рынке.

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новости, сша, джо байден, g7, нефть, санкции, владимир путин