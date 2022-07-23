За счёт России: Байден нашёл способ снизить цены на бензин в США
11:15 23.07.2022 (обновлено: 11:21 23.07.2022)
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины
Введение предельной цены на российскую нефть поможет снизить цену топлива в США. Такую надежду высказал 22 июля президент этой страны Джо Байден на совещании со своими помощниками по вопросам экономики.
Американский лидер заявил, что цены на бензин в США остаются слишком высокими. Он призвал нефтяные компании своей страны использовать получаемые ими в результате высоких цен на нефть рекордные прибыли не на выкуп своих акций или выплату дивидендов, а на увеличение объёмов добычи и переработки сырья.
20 июля, 18:00Митрахович рассказал, введут ли Китай и Индия "предельную цену" на нефть из РФКитай и Индия проигнорируют попытки США и ЕС привлечь их к соблюдению некоей "предельной цены" на российскую нефть. Такое мнение высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в интервью изданию Украина.ру
Также он указал, что в прошлом месяце убедил другие страны G7 согласиться на введение предельной цены на российскую нефть.
Это позволит увеличить предложение и снизить доходы [президента РФ Владимира] Путина. В предстоящие дни и недели я буду продолжать делать всё, что в моих силах, чтобы снизить цену на бензин на заправках.
В конце июня страны "Большой семёрки" договорились рассмотреть вопрос об установлении "потолка цен" на российскую нефть. В Москве эти планы назвали очередным элементом “психологической войны” и отметили, что они могут привести только к росту цен на нефтяном рынке.