За счёт России: Байден нашёл способ снизить цены на бензин в США - 23.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220723/1036791333.html
За счёт России: Байден нашёл способ снизить цены на бензин в США
За счёт России: Байден нашёл способ снизить цены на бензин в США - 23.07.2022 Украина.ру
За счёт России: Байден нашёл способ снизить цены на бензин в США
Введение предельной цены на российскую нефть поможет снизить цену топлива в США. Такую надежду высказал 22 июля президент этой страны Джо Байден на совещании со своими помощниками по вопросам экономики.
2022-07-23T11:15
2022-07-23T11:21
новости
сша
джо байден
g7
нефть
санкции
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/12/1036545643_0:195:2950:1854_1920x0_80_0_0_6e4af6e684994ae4412933005719d5c6.jpg.webp
Американский лидер заявил, что цены на бензин в США остаются слишком высокими. Он призвал нефтяные компании своей страны использовать получаемые ими в результате высоких цен на нефть рекордные прибыли не на выкуп своих акций или выплату дивидендов, а на увеличение объёмов добычи и переработки сырья.Также он указал, что в прошлом месяце убедил другие страны G7 согласиться на введение предельной цены на российскую нефть.В конце июня страны "Большой семёрки" договорились рассмотреть вопрос об установлении "потолка цен" на российскую нефть. В Москве эти планы назвали очередным элементом “психологической войны” и отметили, что они могут привести только к росту цен на нефтяном рынке.
https://ukraina.ru/20220720/1036681030.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/12/1036545643_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_d12042efafb05a565c629dd9d91bd551.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, джо байден, g7, нефть, санкции, владимир путин

За счёт России: Байден нашёл способ снизить цены на бензин в США

11:15 23.07.2022 (обновлено: 11:21 23.07.2022)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины
Выступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Введение предельной цены на российскую нефть поможет снизить цену топлива в США. Такую надежду высказал 22 июля президент этой страны Джо Байден на совещании со своими помощниками по вопросам экономики.
Американский лидер заявил, что цены на бензин в США остаются слишком высокими. Он призвал нефтяные компании своей страны использовать получаемые ими в результате высоких цен на нефть рекордные прибыли не на выкуп своих акций или выплату дивидендов, а на увеличение объёмов добычи и переработки сырья.
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 18:00
Митрахович рассказал, введут ли Китай и Индия "предельную цену" на нефть из РФКитай и Индия проигнорируют попытки США и ЕС привлечь их к соблюдению некоей "предельной цены" на российскую нефть. Такое мнение высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в интервью изданию Украина.ру
Также он указал, что в прошлом месяце убедил другие страны G7 согласиться на введение предельной цены на российскую нефть.

Это позволит увеличить предложение и снизить доходы [президента РФ Владимира] Путина. В предстоящие дни и недели я буду продолжать делать всё, что в моих силах, чтобы снизить цену на бензин на заправках.

Выступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины
Джо Байден
Президент США
В конце июня страны "Большой семёрки" договорились рассмотреть вопрос об установлении "потолка цен" на российскую нефть. В Москве эти планы назвали очередным элементом “психологической войны” и отметили, что они могут привести только к росту цен на нефтяном рынке.
 
НовостиСШАДжо БайденG7нефтьСанкцииВладимир Путин
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:59Экс-министр Польши предвидит проблемы с отоплением из-за “безрассудства” правительства
11:29Что происходит в России с детьми из освобождённых регионов. Спецрепортаж
11:26Западная Украина за минувшую неделю: Кадровое "цунами" и индустриальные парки
11:15За счёт России: Байден нашёл способ снизить цены на бензин в США
10:53День в истории. 23 июля 1942 года начал работу нацистский лагерь смерти "Треблинка-2"
10:46В США сообщили о гибели двух американцев на Украине
10:22Стремоусов рассказал, кто нанёс удар по Антоновскому мосту
09:50Испытательный полигон. На украинцах будут тестировать убойность нового западного оружия
09:47В Купянске налаживается мирная жизнь
09:41Правила борьбы от заслуженного тренера России. Секреты стратегии и астрология Путина
09:22В Крыму заявили о полном прорыве блокады киевского режима
09:15Хроника событий на Украине на утро 23 июля: деньги и самолёты, удар американцев
09:00Для России важнее старые члены НАТО, чем новые - Акопов
08:45"Золотой фонд": киевская пианистка рассказала, исполняют ли украинскую музыку в России
08:30Трагический вывих истории: Акопов назвал средство излечения братских народов Украины и РФ
08:15"Есть козыри": Баранец рассказал, благодаря чему российская армия побеждает в СВО
08:00Акопов назвал забытый путь ведения информационной войны
07:45Пианистка Лисица рассказала об "отмене" композиторов на Украине
07:30Акопов объяснил, для чего Британия тренирует "военные мышцы"
07:15Пианистка Лисица: Чайковский подарил миру украинскую песню
Лента новостейМолния