https://ukraina.ru/20220723/1036791133.html

Западная Украина за минувшую неделю: Кадровое "цунами" и индустриальные парки

Западная Украина за минувшую неделю: Кадровое "цунами" и индустриальные парки - 23.07.2022 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Кадровое "цунами" и индустриальные парки

Украина.ру, 23.07.2022

2022-07-23T11:26

2022-07-23T11:26

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эксклюзив

западная украина

олег хавич

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За один день Закарпатье лишилось начальника местного главка СБУ, руководителя Закарпатской таможни и даже самозваного "префекта" Николая Тищенко, который больше не возглавляет местных "слуг народа".Массовая смена кадров на Закарпатье зацепила даже "префекта" ТищенкоПосле увольнения 17 июля Ивана Баканова, близкого друга Владимира Зеленского, с поста главы СБУ, вполне ожидаемыми были изменения в руководстве спецслужбы на уровне регионов. Начались они с Востока – 19 июля президент сменил начальников Управлений СБУ в Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях. Однако в последнем случае речь шла о рокировке: руководить спецслужбой в Полтавской области теперь будет Иван Рудницкий, который с 1 июля возглавлял главк СБУ в Закарпатской области, а вот бывший шеф полтавской "иСБУшки" Евгений Борзилов отправлен на Закарпатье.Борзилов, который до службы в Полтаве был заместителем начальника одного из управлений Департамента контрразведки центрального аппарата СБУ, оказался весьма специфическим персонажем. Это отметили даже придавленные цензурой СМИ Закарпатья. Так, по данным реестра судебных решений, в июле 2018 года Евгения Викторовича Борзилова остановили на Крещатике в Киеве за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В январе 2019 года он был признан виновным в пьяном управлении, но освобожден от наказания из-за окончания сроков давности.Но главные претензии к новому руководителю СБУ на Закарпатье, как водится, были политическими. Во-первых, он этнический русский, его отец Виктор Борзилов родился в Волгограде, и начал службу в качестве контрразведчика ещё в советские времена (но закончил её в ВСУ, в в/ч 34105 в Полтаве). А за неделю до нового назначения интернет-издание "Последний бастион" своеобразно "поздравило" начальника Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгения Рогачева и начальника Управления СБУ в Полтавской области Евгения Борзилова с "достижениями" их агента.В публикации издания сказано, что благодаря "высокопрофессиональным действиям" Рогачева и Борзилова "предатель и коллаборант, негласный сотрудник полиции (оперативный псевдоним "Ишак"), который в последние годы скрывался на даче у одного из полтавских полицейских, смог беспрепятственно уехать с территории Украины" и возглавил "Фонд имущества" в военно-гражданской администрации Херсонской области. Речь о соратнике Ильи Кивы – Сергее Чередниченко.Сменой начальника главка СБУ кадровые пертурбации на Закарпатье не закончились. 19 июля появилась информация о том, что и.о. начальника Закарпатской таможни назначен Сергей Пасюк, который до этого возглавлял Донецкую таможню. Пасюк уроженец Донецка, и работал в таможенных органах на Донбассе с 1997 года. Местные комментаторы уверены, что главной причиной такого кадрового решения стал последний скандал на Закарпатской таможне.Речь идет о подозрении, выдвинутом пяти работникам таможенного поста "Мукачево", в подделке данных по 29 автомобилям, которые импортировало частное предприятие. Таможенники оформили автомобили без фактического прибытия на таможенный контроль, не проводили экспертизу и искусственно занижали стоимость ввозимых автомобилей. Ранее, в июне 2022 года, Госбюро расследований объявила о подозрении шестерым работникам этого же таможенного поста за уклонение от растаможки 10 грузовиков, привезенных из-за границы.Но, как ни парадоксально, самый большой резонанс на Закарпатье вызвало увольнение человека, который не занимает ни одного формального поста в органах власти края. Как сообщила вечером 19 июля пресс-служба президентской партии "Слуга народа" (СН), глава политсилы Елена Шуляк своим распоряжением досрочно прекратила полномочия депутата Верховной Рады Николая Тищенко как председателя Закарпатской областной организации партии. Решение принято согласно уставу партии и согласовано с главой политсовета СН Давидом Арахамией, отметили в пресс-службе.Временно исполнять обязанности главы областной организации "Слуги народа" будет губернатор Закарпатья Виктор Микита. Он должен до 19 октября провести конференцию организации, на которой выберут её нового руководителя. По словам Шуляк, "в условиях полномасштабной войны с Россией, партия должна ассоциироваться с ежедневной кропотливой работой по помощи фронта и укреплению тыла, которую проводят тысячи членов нашей политической команды, а не с публичными скандалами, сомнительными пиар-акциями и ссорами".В ответ Тищенко 20 июля сообщил в социальных сетях, что решение об отстранении от руководства Закарпатской ячейки партии не было для него неожиданным. "Что меня действительно удивило во вчерашнем заявлении, так это позиция руководства партии о "сомнительных пиар-акциях, скандалах и ссорах". За три года я никогда не был инициатором публичных ссор. Хотя нет. Был. Приблизительно год назад я чуть не набил рожу коллаборанту Киве. И набью, если он попадётся мне на глаза. Это единственная скандальная акция, инициированная мною," – написал Тищенко, и предусмотрительно закрыл комментарии.Напомню, в мае минувшего года Николай Тищенко по видеосвязи выступил на сессии Закарпатского областного совета, и назвал себя "префектом президента". В первые недели специальной военной операции России он, несмотря на запрет руководства Верховной Рады Украины, сбежал в Закарпатскую область, где его часто видели в ресторанах. По данным СМИ , в Закарпатье Тищенко отсиживался в оздоровительно-рекреационном комплексе "Косино", где стоимость номеров составляет около 10 тысяч гривен в сутки. При этом, заплатив за проживание, в ресторанах Тищенко несколько раз позорился требованиями кормить его бесплатно – как "беженца".В регионе создадут как минимум четыре новых индустриальных парка. Для ухода от налогов?В понедельник, 18 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона, предусматривающих налоговые и таможенные стимулы для индустриальных парков. Законы были приняты Верховной Радой 21 июня, при этом в последние месяцы процесс создания индустриальных парков на Западной Украине резко активизировался.Так, ещё до принятия этих законов, в начале июня Кабинет Министров принял решение о создании индустриального парка "Марамуреш" в Закарпатской области. Он стал первым, созданным по новой процедуре: решение принималось не Министерством экономики, а правительством, как и предусмотрено изменениями закона "Об индустриальных парках", вступившего в силу осенью 2022 года.Инициатором создания индустриального парка "Марамуреш" стал Солотвинский поселковый совет Тячевского района Закарпатской области. Согласно концепции парка, ориентировочные расходы на обустройство его инфраструктуры составят 352,6 миллионов гривен. Солотвинский поссовет в 2022-2025 годах планирует обеспечить 8,5% необходимых ресурсов, остальные – средства частных инвесторов.А в четверг, 21 июля, Кабинет министров Украины включил в реестр индустриальных парков сразу два новых объекта из Черновицкой области – "Хотин Invest" (город Хотин) и "Энергия Буковины" (село Сербичаны Сокирянской территориальной громады). "Хотин Invest" имеет площадь 13,7244 га, инициатором его создания является Хотинский городской совет, специализация парка – текстильная и деревообрабатывающая промышленность. При этом на площадке парка до сих пор не решены проблемы с электро-, водо- и газоснабжением.А вот с индустриальным парком "Энергия Буковины" всё куда интереснее. Дело в том, что в село Сербичаны планируют перенести юридический адрес "Дирекции по строительству Днестровской ГАЭС" – собственно, отсюда и название парка. Поэтому текстильная и деревообрабатывающая промышленность, скорее всего, являются лишь прикрытием, вскоре к специализации парка может быть добавлена энергетика, и худеющий бюджет Украины лишится серьёзных поступлений.Ведь подписанные 18 июля законы предусматривают, в частности, освобождение от НДС и пошлин импорта нового оборудования для индустриальных парков, освобождение их от налога на прибыль в течение 10 лет при выполнении ряда условий, и предоставление права органам местного самоуправления на установление льготных ставок налога на недвижимость и платы за землю для них.Всё это может привести не столько к привлечению новых инвестиций, сколько к "перетоку" субъектов хозяйствования в индустриальные парки – из-за установления различных условий налогообложения. Это, в свою очередь, может повлечь искажение экономической конкуренции в Украине – из-за снижения налоговой нагрузки на участников индустриальных парков, и уменьшение бюджетных поступлений, предупреждают эксперты.Стоит отметить, что сейчас на Западной Украине в завершающей стадии находится подготовка к созданию ещё нескольких индустриальных парков. Один из них – "Галит" в Дрогобыче Львовской области. В Дрогобычском горсовете, который выступил инициатором создания индустриального парка, рассчитывают привлечь 32 миллиона долларов инвестиций.Индустриальный парк "Галит" будет расположен на площади в 19 га. На его территории планируют реализовывать проекты в сфере легкой, химической и мебельной промышленности, машиностроения и IT. Дрогобычский горсовет уже утвердил концепцию парка. В дальнейшем ожидается передача документов в Государственную инспекцию архитектуры и градостроения Украины (ГИАГ), а также получение разрешения на выполнение строительных работ."Галит" планируют создать на 30 лет с возможностью продлить этот срок. Сейчас проходит подготовка к проведению конкурса на выбор компании, которая будет управлять строительством. По словам соавтора концепции парка Ольги Данчук, после старта строительства запуск первых производств можно ожидать уже весной 2023 года.Согласно прогнозам, годовой объем налоговых поступлений с индустриального парка в Дрогобыче составит около 40 миллионов грн. Запуск его в работу даст не менее 300 новых рабочих мест и может быть привлекательным для релоцированных предприятий. "Ожидается, что новый индустриальный парк снизит уровень безработицы на Дрогобыччине на 20-30%, и увеличит инвестиции в регион", – сказано в сообщении городского совета Дрогобыча.

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https://ukraina.ru/20220709/1034318101.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

эксклюзив, западная украина, олег хавич