В США сообщили о гибели двух американцев на Украине
10:46 23.07.2022 (обновлено: 10:47 23.07.2022)
© Public domain / Lorenгосдеп США здание
© Public domain / Loren
Двое американских наёмников, воевавших на Украине на стороне киевского режима, погибли в Донбассе. Об этом сообщает 23 июля американская телекомпания ABC News со ссылкой на представителя Госдепартамента страны
“Мы можем подтвердить недавнюю гибель двоих граждан США в регионе Донбасс на Украине … Из уважения к семьям [погибших] в это трудное время, нам нечего больше добавить”, - заявил представитель внешнеполитического ведомства телеканалу
7 июля МИД Бразилии подтвердил гибель на Украине двоих граждан этой страны. Они также принимали участие в вооружённом конфликте на стороне киевского режима.
15 марта, 12:10Daily Mirror: на Яворовском полигоне погибли британские экс-спецназовцыБританское министерство иностранных дел начало срочное расследование сообщений о том, что трое бывших солдат британского спецназа были убиты в результате авиаудара российской авиации по Яворовскому полигону. Об этом сообщила 14 марта со ссылкой на свои источники британская газета Daily Mirror
В июне двое американцев, воевавших в рядах ВСУ, были взяты в плен российскими войсками в Харьковской области.