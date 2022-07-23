В США сообщили о гибели двух американцев на Украине - 23.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация
https://ukraina.ru/20220723/1036790417.html
В США сообщили о гибели двух американцев на Украине
В США сообщили о гибели двух американцев на Украине - 23.07.2022 Украина.ру
В США сообщили о гибели двух американцев на Украине
Двое американских наёмников, воевавших на Украине на стороне киевского режима, погибли в Донбассе. Об этом сообщает 23 июля американская телекомпания ABC News со ссылкой на представителя Госдепартамента страны
2022-07-23T10:46
2022-07-23T10:47
спецоперация
новости
сша
госдеп сша
наёмники
бразилия
донбасс
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102118/38/1021183849_0:0:1972:1109_1920x0_80_0_0_dfd2a2078d9f9b6f69c2ae715c87cca4.jpg
7 июля МИД Бразилии подтвердил гибель на Украине двоих граждан этой страны. Они также принимали участие в вооружённом конфликте на стороне киевского режима.В июне двое американцев, воевавших в рядах ВСУ, были взяты в плен российскими войсками в Харьковской области.
https://ukraina.ru/20220315/1033521809.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102118/38/1021183849_88:0:1709:1216_1920x0_80_0_0_79a285150220b953810aa3e9642a690f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, госдеп сша, наёмники, бразилия, донбасс, всу

В США сообщили о гибели двух американцев на Украине

10:46 23.07.2022 (обновлено: 10:47 23.07.2022)
 
© Public domain / Lorenгосдеп США здание
госдеп США здание
© Public domain / Loren
Читать в
Двое американских наёмников, воевавших на Украине на стороне киевского режима, погибли в Донбассе. Об этом сообщает 23 июля американская телекомпания ABC News со ссылкой на представителя Госдепартамента страны

“Мы можем подтвердить недавнюю гибель двоих граждан США в регионе Донбасс на Украине … Из уважения к семьям [погибших] в это трудное время, нам нечего больше добавить”, - заявил представитель внешнеполитического ведомства телеканалу

7 июля МИД Бразилии подтвердил гибель на Украине двоих граждан этой страны. Они также принимали участие в вооружённом конфликте на стороне киевского режима.
Яворовская военная база военный полигон уничтоженный ВКС РФ России - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 12:10
Daily Mirror: на Яворовском полигоне погибли британские экс-спецназовцыБританское министерство иностранных дел начало срочное расследование сообщений о том, что трое бывших солдат британского спецназа были убиты в результате авиаудара российской авиации по Яворовскому полигону. Об этом сообщила 14 марта со ссылкой на свои источники британская газета Daily Mirror
В июне двое американцев, воевавших в рядах ВСУ, были взяты в плен российскими войсками в Харьковской области.
 
СпецоперацияНовостиСШАГосдеп СШАнаёмникиБразилияДонбассВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:59Экс-министр Польши предвидит проблемы с отоплением из-за “безрассудства” правительства
11:29Что происходит в России с детьми из освобождённых регионов. Спецрепортаж
11:26Западная Украина за минувшую неделю: Кадровое "цунами" и индустриальные парки
11:15За счёт России: Байден нашёл способ снизить цены на бензин в США
10:53День в истории. 23 июля 1942 года начал работу нацистский лагерь смерти "Треблинка-2"
10:46В США сообщили о гибели двух американцев на Украине
10:22Стремоусов рассказал, кто нанёс удар по Антоновскому мосту
09:50Испытательный полигон. На украинцах будут тестировать убойность нового западного оружия
09:47В Купянске налаживается мирная жизнь
09:41Правила борьбы от заслуженного тренера России. Секреты стратегии и астрология Путина
09:22В Крыму заявили о полном прорыве блокады киевского режима
09:15Хроника событий на Украине на утро 23 июля: деньги и самолёты, удар американцев
09:00Для России важнее старые члены НАТО, чем новые - Акопов
08:45"Золотой фонд": киевская пианистка рассказала, исполняют ли украинскую музыку в России
08:30Трагический вывих истории: Акопов назвал средство излечения братских народов Украины и РФ
08:15"Есть козыри": Баранец рассказал, благодаря чему российская армия побеждает в СВО
08:00Акопов назвал забытый путь ведения информационной войны
07:45Пианистка Лисица рассказала об "отмене" композиторов на Украине
07:30Акопов объяснил, для чего Британия тренирует "военные мышцы"
07:15Пианистка Лисица: Чайковский подарил миру украинскую песню
Лента новостейМолния