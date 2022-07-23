https://ukraina.ru/20220723/1036790417.html

В США сообщили о гибели двух американцев на Украине

В США сообщили о гибели двух американцев на Украине - 23.07.2022 Украина.ру

В США сообщили о гибели двух американцев на Украине

Двое американских наёмников, воевавших на Украине на стороне киевского режима, погибли в Донбассе. Об этом сообщает 23 июля американская телекомпания ABC News со ссылкой на представителя Госдепартамента страны

2022-07-23T10:46

2022-07-23T10:46

2022-07-23T10:47

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7 июля МИД Бразилии подтвердил гибель на Украине двоих граждан этой страны. Они также принимали участие в вооружённом конфликте на стороне киевского режима.В июне двое американцев, воевавших в рядах ВСУ, были взяты в плен российскими войсками в Харьковской области.

https://ukraina.ru/20220315/1033521809.html

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новости, сша, госдеп сша, наёмники, бразилия, донбасс, всу