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В Крыму заявили о полном прорыве блокады киевского режима

В Крыму заявили о полном прорыве блокады киевского режима - 23.07.2022 Украина.ру

В Крыму заявили о полном прорыве блокады киевского режима

Восстановление ЛЭП в Херсонской области означает преодоление последнего типа блокады Киева в отношении Крыма. Об этом заявил агентству РИА Новости в интервью, опубликованном 23 июля, советник главы республики по информационной политике Олег Крючков

2022-07-23T09:22

2022-07-23T09:22

2022-07-23T09:22

спецоперация

новости

крым

блокада

крючков

херсонская область

запорожская область

энергетика

киевский режим

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Он подчеркнул, что это стало возможным благодаря российской спецоперации на Украине и работе российских министерств.Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов запустил в работу две восстановленные линии электропередачи, соединяющие энергосистемы России и Херсонской и Запорожской областей Украины. Теперь области будут обеспечены электричеством, даже в случае их отключения от украинской энергосистемы.

https://ukraina.ru/20211123/1032725257.html

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2022

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новости, крым, блокада, крючков, херсонская область, запорожская область, энергетика, киевский режим