В Крыму заявили о полном прорыве блокады киевского режима
Восстановление ЛЭП в Херсонской области означает преодоление последнего типа блокады Киева в отношении Крыма. Об этом заявил агентству РИА Новости в интервью, опубликованном 23 июля, советник главы республики по информационной политике Олег Крючков
Он подчеркнул, что это стало возможным благодаря российской спецоперации на Украине и работе российских министерств.
Крым преодолел устроенные киевским режимом водную, продовольственную, транспортную блокады, а теперь и самую последнюю — энергетическую. Крым получает воду по разблокированному Северо-Крымскому каналу, восстановлена торговля и транспортное сообщение с Херсонской и Запорожской областями, закольцована энергосистема. Всё возвращается на круги своя
Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов запустил в работу две восстановленные линии электропередачи, соединяющие энергосистемы России и Херсонской и Запорожской областей Украины.
23 ноября 2021, 19:10В Крыму назвали цинизмом отказ Киева прекратить водную блокадуГлава комитета по законодательству крымского парламента, заместитель председателя рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов осудил отказ властей Украины возобновить поступление воды на полуостров. Об этом 23 ноября сообщает РИА Новости
Теперь области будут обеспечены электричеством, даже в случае их отключения от украинской энергосистемы.