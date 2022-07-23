В Крыму заявили о полном прорыве блокады киевского режима - 23.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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В Крыму заявили о полном прорыве блокады киевского режима
В Крыму заявили о полном прорыве блокады киевского режима - 23.07.2022 Украина.ру
В Крыму заявили о полном прорыве блокады киевского режима
Восстановление ЛЭП в Херсонской области означает преодоление последнего типа блокады Киева в отношении Крыма. Об этом заявил агентству РИА Новости в интервью, опубликованном 23 июля, советник главы республики по информационной политике Олег Крючков
2022-07-23T09:22
2022-07-23T09:22
спецоперация
новости
крым
блокада
крючков
херсонская область
запорожская область
энергетика
киевский режим
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Он подчеркнул, что это стало возможным благодаря российской спецоперации на Украине и работе российских министерств.Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов запустил в работу две восстановленные линии электропередачи, соединяющие энергосистемы России и Херсонской и Запорожской областей Украины. Теперь области будут обеспечены электричеством, даже в случае их отключения от украинской энергосистемы.
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новости, крым, блокада, крючков, херсонская область, запорожская область, энергетика, киевский режим

В Крыму заявили о полном прорыве блокады киевского режима

09:22 23.07.2022
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЭнергетические объекты Крыма
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Восстановление ЛЭП в Херсонской области означает преодоление последнего типа блокады Киева в отношении Крыма. Об этом заявил агентству РИА Новости в интервью, опубликованном 23 июля, советник главы республики по информационной политике Олег Крючков
Он подчеркнул, что это стало возможным благодаря российской спецоперации на Украине и работе российских министерств.

Крым преодолел устроенные киевским режимом водную, продовольственную, транспортную блокады, а теперь и самую последнюю — энергетическую. Крым получает воду по разблокированному Северо-Крымскому каналу, восстановлена торговля и транспортное сообщение с Херсонской и Запорожской областями, закольцована энергосистема. Всё возвращается на круги своя

Олег Крючков
Советник главы Республики Крым по информационной политике
Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов запустил в работу две восстановленные линии электропередачи, соединяющие энергосистемы России и Херсонской и Запорожской областей Украины.
- РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября 2021, 19:10
В Крыму назвали цинизмом отказ Киева прекратить водную блокадуГлава комитета по законодательству крымского парламента, заместитель председателя рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов осудил отказ властей Украины возобновить поступление воды на полуостров. Об этом 23 ноября сообщает РИА Новости
Теперь области будут обеспечены электричеством, даже в случае их отключения от украинской энергосистемы.
 
СпецоперацияНовостиКрымблокадаКрючковХерсонская областьЗапорожская областьэнергетикакиевский режим
 
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