России нужен "Тор": Коротченко назвал задачу, которую еще не выполнили в Минобороны - 23.07.2022 Украина.ру
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России нужен "Тор": Коротченко назвал задачу, которую еще не выполнили в Минобороны
России нужен "Тор": Коротченко назвал задачу, которую еще не выполнили в Минобороны - 23.07.2022 Украина.ру
России нужен "Тор": Коротченко назвал задачу, которую еще не выполнили в Минобороны
Участившиеся случаи обстрелов российских регионов со стороны ВСУ должны инициировать усиление сети ПВО над РФ. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко
2022-07-23T06:00
2022-07-23T06:00
новости
эксперт
коротченко
минобороны
пво
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Он пояснил, что такие задачи, конечно, уже поставлены перед Минобороны, тем более, что технические возможности для этого есть: у Москвы в распоряжении имеются машины "Тор-М2", которые на данный момент являются средством ПВО последнего рубежа.
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новости, эксперт, коротченко, минобороны, пво

России нужен "Тор": Коротченко назвал задачу, которую еще не выполнили в Минобороны

06:00 23.07.2022
 
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Новые расчеты С-400 заступили на первое боевое дежурство
© Отдел информационного обеспечения Балтийского региона
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Участившиеся случаи обстрелов российских регионов со стороны ВСУ должны инициировать усиление сети ПВО над РФ. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко
Он пояснил, что такие задачи, конечно, уже поставлены перед Минобороны, тем более, что технические возможности для этого есть: у Москвы в распоряжении имеются машины "Тор-М2", которые на данный момент являются средством ПВО последнего рубежа.

"Надо усиливать группировку "Торов", перебрасывать их. Наращивать, создавать эшелонированную систему ПВО, контроль воздушного пространства с помощью радиолокационных средств, чтобы выявлять и уничтожать атаки противника, с использованием дальнобойных систем оружия, беспилотников", - считает эксперт.

Игорь Коротченко интервью
20 июля, 19:43Спецоперация
Игорь Коротченко о 500 иранских беспилотниках и необходимости усиления группировки ПВО
 
НовостиэкспертКоротченкоМинобороныПВО
 
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