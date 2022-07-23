https://ukraina.ru/20220723/1036761629.html

России нужен "Тор": Коротченко назвал задачу, которую еще не выполнили в Минобороны

России нужен "Тор": Коротченко назвал задачу, которую еще не выполнили в Минобороны - 23.07.2022 Украина.ру

России нужен "Тор": Коротченко назвал задачу, которую еще не выполнили в Минобороны

Участившиеся случаи обстрелов российских регионов со стороны ВСУ должны инициировать усиление сети ПВО над РФ. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко

2022-07-23T06:00

2022-07-23T06:00

2022-07-23T06:00

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эксперт

коротченко

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Он пояснил, что такие задачи, конечно, уже поставлены перед Минобороны, тем более, что технические возможности для этого есть: у Москвы в распоряжении имеются машины "Тор-М2", которые на данный момент являются средством ПВО последнего рубежа.

https://ukraina.ru/20220720/1036699781.html

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2022

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новости, эксперт, коротченко, минобороны, пво