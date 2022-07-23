России нужен "Тор": Коротченко назвал задачу, которую еще не выполнили в Минобороны
© Отдел информационного обеспечения Балтийского региона / Перейти в фотобанкНовые расчеты С-400 заступили на первое боевое дежурство
© Отдел информационного обеспечения Балтийского региона
Участившиеся случаи обстрелов российских регионов со стороны ВСУ должны инициировать усиление сети ПВО над РФ. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко
Он пояснил, что такие задачи, конечно, уже поставлены перед Минобороны, тем более, что технические возможности для этого есть: у Москвы в распоряжении имеются машины "Тор-М2", которые на данный момент являются средством ПВО последнего рубежа.
"Надо усиливать группировку "Торов", перебрасывать их. Наращивать, создавать эшелонированную систему ПВО, контроль воздушного пространства с помощью радиолокационных средств, чтобы выявлять и уничтожать атаки противника, с использованием дальнобойных систем оружия, беспилотников", - считает эксперт.