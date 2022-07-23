https://ukraina.ru/20220723/1036760790.html

Коротченко оценил шансы на украинскую контратаку

Коротченко оценил шансы на украинскую контратаку - 23.07.2022 Украина.ру

Коротченко оценил шансы на украинскую контратаку

Украинские власти уже неоднократно заявляли, что готовят силы к контрнаступлению, в ходе которого они собираются вернуть себе освобожденные Россией населенные пункты. Насколько это вероятно, в интервью изданию Украина.ру сказал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко

2022-07-23T05:30

2022-07-23T05:30

2022-07-23T05:30

новости

военный эксперт

коротченко

украина

контрнаступление

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Он добавил, что Россия в ходе проведения спецоперации меняет свою тактику в зависимости от условий актуального театра боевых действий. В целом, заявил Коротченко, успех за российскими военными, но все может меняться в зависимости от конкретной ситуации.Эксперт уверен, что критически надломить ситуацию в пользу РФ могли бы порядка 400-500 беспилотников, которые позволили бы российским военным перейти от контрбатарейной борьбы к точечному поражению целей противника.

https://ukraina.ru/20220720/1036699781.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, военный эксперт, коротченко, украина, контрнаступление