https://ukraina.ru/20220723/1036760790.html
Коротченко оценил шансы на украинскую контратаку
Коротченко оценил шансы на украинскую контратаку - 23.07.2022 Украина.ру
Коротченко оценил шансы на украинскую контратаку
Украинские власти уже неоднократно заявляли, что готовят силы к контрнаступлению, в ходе которого они собираются вернуть себе освобожденные Россией населенные пункты. Насколько это вероятно, в интервью изданию Украина.ру сказал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко
2022-07-23T05:30
2022-07-23T05:30
2022-07-23T05:30
новости
военный эксперт
коротченко
украина
контрнаступление
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Он добавил, что Россия в ходе проведения спецоперации меняет свою тактику в зависимости от условий актуального театра боевых действий. В целом, заявил Коротченко, успех за российскими военными, но все может меняться в зависимости от конкретной ситуации.Эксперт уверен, что критически надломить ситуацию в пользу РФ могли бы порядка 400-500 беспилотников, которые позволили бы российским военным перейти от контрбатарейной борьбы к точечному поражению целей противника.
https://ukraina.ru/20220720/1036699781.html
Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, военный эксперт, коротченко, украина, контрнаступление
Коротченко оценил шансы на украинскую контратаку
Украинские власти уже неоднократно заявляли, что готовят силы к контрнаступлению, в ходе которого они собираются вернуть себе освобожденные Россией населенные пункты. Насколько это вероятно, в интервью изданию Украина.ру сказал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко
"Нельзя исключать, что Украина может попытаться на тех или иных участках фронта перейти в контрнаступление. Задача российских вооруженных сил - выявить сосредоточения противника, нанести контрудар. Если это будет возможно. Это боевые действия, здесь любые неожиданности возможны", - ответил эксперт.
Он добавил, что Россия в ходе проведения спецоперации меняет свою тактику в зависимости от условий актуального театра боевых действий. В целом, заявил Коротченко, успех за российскими военными, но все может меняться в зависимости от конкретной ситуации.
Эксперт уверен, что критически надломить ситуацию в пользу РФ могли бы порядка 400-500 беспилотников, которые позволили бы российским военным перейти от контрбатарейной борьбы к точечному поражению целей противника.