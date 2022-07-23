Коротченко оценил шансы на украинскую контратаку - 23.07.2022 Украина.ру
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Коротченко оценил шансы на украинскую контратаку
Коротченко оценил шансы на украинскую контратаку - 23.07.2022 Украина.ру
Коротченко оценил шансы на украинскую контратаку
Украинские власти уже неоднократно заявляли, что готовят силы к контрнаступлению, в ходе которого они собираются вернуть себе освобожденные Россией населенные пункты. Насколько это вероятно, в интервью изданию Украина.ру сказал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко
2022-07-23T05:30
2022-07-23T05:30
новости
военный эксперт
коротченко
украина
контрнаступление
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Он добавил, что Россия в ходе проведения спецоперации меняет свою тактику в зависимости от условий актуального театра боевых действий. В целом, заявил Коротченко, успех за российскими военными, но все может меняться в зависимости от конкретной ситуации.Эксперт уверен, что критически надломить ситуацию в пользу РФ могли бы порядка 400-500 беспилотников, которые позволили бы российским военным перейти от контрбатарейной борьбы к точечному поражению целей противника.
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Новости
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новости, военный эксперт, коротченко, украина, контрнаступление

Коротченко оценил шансы на украинскую контратаку

05:30 23.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ военнослужащий украинский оружие
ВСУ военнослужащий украинский оружие - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Украинские власти уже неоднократно заявляли, что готовят силы к контрнаступлению, в ходе которого они собираются вернуть себе освобожденные Россией населенные пункты. Насколько это вероятно, в интервью изданию Украина.ру сказал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко

"Нельзя исключать, что Украина может попытаться на тех или иных участках фронта перейти в контрнаступление. Задача российских вооруженных сил - выявить сосредоточения противника, нанести контрудар. Если это будет возможно. Это боевые действия, здесь любые неожиданности возможны", - ответил эксперт.

Он добавил, что Россия в ходе проведения спецоперации меняет свою тактику в зависимости от условий актуального театра боевых действий. В целом, заявил Коротченко, успех за российскими военными, но все может меняться в зависимости от конкретной ситуации.
Эксперт уверен, что критически надломить ситуацию в пользу РФ могли бы порядка 400-500 беспилотников, которые позволили бы российским военным перейти от контрбатарейной борьбы к точечному поражению целей противника.
Игорь Коротченко интервью
20 июля, 19:43Спецоперация
Игорь Коротченко о 500 иранских беспилотниках и необходимости усиления группировки ПВО
 
Новостивоенный экспертКоротченкоУкраинаконтрнаступление
 
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