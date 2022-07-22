https://ukraina.ru/20220722/1036786734.html

Открытие портов, злоключения Корбана. Итоги 22 июля на Украине

Открытие портов, злоключения Корбана. Итоги 22 июля на Украине - 22.07.2022 Украина.ру

Открытие портов, злоключения Корбана. Итоги 22 июля на Украине

Украина.ру, 22.07.2022

2022-07-22T19:41

2022-07-22T19:41

2022-07-22T19:41

спецоперация

эксклюзив

хроники

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Порты Одессы, Южного и Черноморска заработают благодаря зерновой сделке, заключённой в Стамбуле. У главы Штаба теробороны Днепропетровской области Геннадия Корбана отобрали украинский паспортВывоз зерна с Украины может начаться в ближайшее время, заявил министр обороны России Сергей Шойгу."Сегодня мы имеем все предпосылки и все решения, чтобы этот процесс начался в самые ближайшие дни", - сказал он журналистам.Шойгу отметил важность подписания меморандума между Россией и ООН, в котором идёт речь о снятии ограничений с экспорта российской сельхозпродукции и удобрений."Обращаю ваше внимание, что этот документ был подписан первым, после этого была прямая увязка к тому, чтобы появился следующий документ, который мы подписали только что на ваших глазах", - заявил Шойгу.Ранее Россия подписала документы о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна. В церемонии подписания зерновой сделки участвовали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш. От российской стороны документы подписал министр обороны Сергей Шойгу. До этого документ также подписал представитель Украины.Соглашение, в частности, предполагает, что вывоз украинского зерна по Чёрному морю будет происходить из трёх портов — Одесса, Черноморск и Южный. При этом разминирование в украинских территориальных водах проводиться не будет, так как на это потребуется слишком много времени.Согласно документу, суда с зерном будут выходить из Чёрного моря по согласованному безопасному коридору, проводить их будут украинские лоцманы. Для проверки безопасности маршрутов стороны смогут направлять минные тральщики. Наблюдать за процессом будет координационный центр под эгидой ООН, который оперативно создадут в Стамбуле с участием всех четырёх сторон.Военное сопровождение судов не предполагается — боевым кораблям, самолетам и беспилотникам запретят приближаться к судам на оговоренное расстояние. Суда, направляющиеся в порты, будут досматривать на наличие оружия инспекционные группы под контролем Совместного координационного центра.В портах за погрузкой зерна будут наблюдать представители ООН, Турции и Украины. Урегулированием возможных инцидентов также будет заниматься Совместный координационный.Сделка будет действовать 120 дней, затем возможно продление.Заключение зерновой сделки уже поприветствовали в мире. Так, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал заключённую в пятницу в Стамбуле сделку беспрецедентным соглашением."Это беспрецедентное соглашение между двумя противоборствующими сторонами", - заявил Гуттериш.Он также рассказал о сроках, в которые должен заработать Совместный координационный центр."Не могу назвать точные цифры, но ожидаю, что центр начнет работу максимум через две недели", - заявил Гуттериш.Заключение сделки одобрил и ряд других мировых политиков. Так, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поприветствовал соглашение, подписанное в Стамбуле."Сегодняшнее Стамбульское соглашение - это шаг в правильном направлении. Мы призываем к его быстрому осуществлению", - написал он в своём микроблоге.Его поддержал и глава Евросовета Шарль Мишель."Эта сделка может принести пользу миллионам людей по всему миру", - заявил он.Примечательно, что ранее тот же Боррель поддержал военное решение ситуации на Украине. При этом и Боррель, и Мишель поддерживают Украину.Печаль КорбанаУ главы Штаба теробороны Днепропетровской области Геннадия Корбана отобрали паспорт на въезде на Украину. Сначала информация об этом появилась в СМИ. Позже Корбан её уточнил."Дорогие друзья, хочу уточнить информацию. В данный момент я нахожусь на въезде в Украину пункт перехода границы "Смильныця". Мне до сих пор кажется, что это какое то недоразумение или розыгрыш. У меня изъяли паспорт гражданина Украины, выдали акт. Домой в Украину меня не пускают. В Днепр, где живут мои больные родители, в город и страну, которую я люблю и защищаю с 2014 года и руковожу Штабом территориальной обороны с 24 февраля 2022 года", - заявил Корбан.Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому."Хочу обратиться к президенту Украины как гаранту Конституции. Можно решить это недоразумение, которое случилось со мной на пороге нашего общего дома?" - отметил Корбан.Прокомментировал отъём паспорта у Корбана и его друг — мэр Днепра Борис Филатов."Подло, мелко и недостойно. Шулера. И трусы", - написал он в соцсетях.В комментарии под этой записью он заявил, что "евреев, как когда-то давно при нацистах лишают гражданства по рождению"."Манн, Эйнштейн, Фейхтвангер, Ремарк, Цвейг", - напомнил Филатов.За день до этого стало известно об указе президента Украины, согласно которому Корбана, а также ряд других лиц, среди которых были и олигархи Игорь Коломойский и Вадим Рабинович, лишали гражданства Украины. Фото указа выложил в сеть депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко. При этом указ не был подписан.Официально информацию об указе власти не прокомментировали. Однако 22 июля у Корбана на границе изъяли паспорт, ссылаясь на то, что его документ недействителен на основании решения ГУ Государственной миграционной службы Днепропетровской области от 20 июля."Корбан пытается вынудить Зеленского дать ответ, но на Банковой делают вид, что ничего не знают, и это не их рук дела, не политический заказ. На таможне бардак. Документа нет, который бы подтверждал факт лишения гражданства. Не пускают в страну на основании "звонка", важного человека из ОП. Классический беспредел или жёсткая зачистка всех политических конкурентов. Ермак решил показать всем, кто в "доме хозяин", - прокомментировал происходящее популярный на Украине Telegram-канал "Легитимный".Так на канале отреагировали на видео "Украинской правды" с пункта пропуска, на котором пограничники говорят, что им позвонили и сообщили, что есть некий документ, согласно которому Корбана нельзя впускать в страну.Ранее ряд украинских экспертов предположил, что Корбан — главная мишень появившегося указа. Причина, по которой глава Офиса президента Украины Андрей Ермак решил расправиться с Корбаном — критика Ермака американской конгрессвумен Викторией Спартц, которую с Филатовым и Корбаном связывают дружеские связи.Корбан получил украинское гражданство по факту рождения. И лишение его гражданства прямо нарушает Конституцию Украины.

https://ukraina.ru/20220722/1036783442.html

https://ukraina.ru/20220722/1036769690.html

https://ukraina.ru/20220722/1036762301.html

https://ukraina.ru/20220721/1036756078.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники