https://ukraina.ru/20220722/1036785685.html

Гаспарян: как Коломойский отомстит Зеленскому и почему Харьков - "проклятое место". Видео

Гаспарян: как Коломойский отомстит Зеленскому и почему Харьков - "проклятое место". Видео - 22.07.2022 Украина.ру

Гаспарян: как Коломойский отомстит Зеленскому и почему Харьков - "проклятое место". Видео

Вместе с политологом, публицистом и радиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 22.07.2022

2022-07-22T18:01

2022-07-22T18:01

2022-07-22T18:01

видео

армен гаспарян

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Вместе с политологом, публицистом и радиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 01:20 - Почему Зеленский лишает гражданства Коломойского, Корбана и Рабиновича; 07:25 – Как Коломойский может отомстить Зеленскому?11:35 – Итоги визита Владимира Путина в Тегеран;17:07 – Украинское контрнаступление: быть ли ему и чем обернется?Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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