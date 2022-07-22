https://ukraina.ru/20220722/1036785685.html
Гаспарян: как Коломойский отомстит Зеленскому и почему Харьков - "проклятое место". Видео
Гаспарян: как Коломойский отомстит Зеленскому и почему Харьков - "проклятое место". Видео - 22.07.2022 Украина.ру
Гаспарян: как Коломойский отомстит Зеленскому и почему Харьков - "проклятое место". Видео
Вместе с политологом, публицистом и радиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 22.07.2022
2022-07-22T18:01
2022-07-22T18:01
2022-07-22T18:01
видео
армен гаспарян
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Вместе с политологом, публицистом и радиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 01:20 - Почему Зеленский лишает гражданства Коломойского, Корбана и Рабиновича; 07:25 – Как Коломойский может отомстить Зеленскому?11:35 – Итоги визита Владимира Путина в Тегеран;17:07 – Украинское контрнаступление: быть ли ему и чем обернется?Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, армен гаспарян, видео
Вместе с политологом, публицистом и радиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
01:20 - Почему Зеленский лишает гражданства Коломойского, Корбана и Рабиновича;
07:25 – Как Коломойский может отомстить Зеленскому?
11:35 – Итоги визита Владимира Путина в Тегеран;
17:07 – Украинское контрнаступление: быть ли ему и чем обернется?
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.