https://ukraina.ru/20220722/1036785440.html

Российский миллиардер не получит украинское гражданство

Российский миллиардер не получит украинское гражданство - 22.07.2022 Украина.ру

Российский миллиардер не получит украинское гражданство

Российский предприниматель, миллиардер Вячеслав Кантор не получит и не планировал получать гражданство Украины, сообщили в его пресс-службе 22 июля

2022-07-22T17:51

2022-07-22T17:51

2022-07-22T17:51

новости

гражданство

миллиардеры

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/16/1036785233_0:0:946:532_1920x0_80_0_0_a562f4a03b3adf0578d59f79a9d2d804.jpg.webp

Ранее в некоторых СМИ и соцсетях появилась информация о том, что он, якобы, собирается вступить в гражданство Украины."В настоящее время Вячеслав Кантор имеет три гражданства: российское по рождению, а также приобретенные гражданство Израиля и подданство Великобритании. Супруга Вячеслава Кантора - Анна Кантор - имеет украинское гражданство по рождению, а также приобретенные гражданство Израиля и подданство Великобритании", – говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что супруга бизнесмена также не имеет таких намерений.

https://ukraina.ru/20220603/1034087248.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, гражданство, миллиардеры, украина