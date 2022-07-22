https://ukraina.ru/20220722/1036785440.html
Российский миллиардер не получит украинское гражданство
Российский миллиардер не получит украинское гражданство - 22.07.2022 Украина.ру
Российский миллиардер не получит украинское гражданство
Российский предприниматель, миллиардер Вячеслав Кантор не получит и не планировал получать гражданство Украины, сообщили в его пресс-службе 22 июля
2022-07-22T17:51
2022-07-22T17:51
2022-07-22T17:51
новости
гражданство
миллиардеры
украина
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Ранее в некоторых СМИ и соцсетях появилась информация о том, что он, якобы, собирается вступить в гражданство Украины."В настоящее время Вячеслав Кантор имеет три гражданства: российское по рождению, а также приобретенные гражданство Израиля и подданство Великобритании. Супруга Вячеслава Кантора - Анна Кантор - имеет украинское гражданство по рождению, а также приобретенные гражданство Израиля и подданство Великобритании", – говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что супруга бизнесмена также не имеет таких намерений.
https://ukraina.ru/20220603/1034087248.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, гражданство, миллиардеры, украина
Российский миллиардер не получит украинское гражданство
Российский предприниматель, миллиардер Вячеслав Кантор не получит и не планировал получать гражданство Украины, сообщили в его пресс-службе 22 июля