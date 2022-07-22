Российский миллиардер не получит украинское гражданство - 22.07.2022 Украина.ру
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Российский миллиардер не получит украинское гражданство
Российский миллиардер не получит украинское гражданство - 22.07.2022 Украина.ру
Российский миллиардер не получит украинское гражданство
Российский предприниматель, миллиардер Вячеслав Кантор не получит и не планировал получать гражданство Украины, сообщили в его пресс-службе 22 июля
2022-07-22T17:51
2022-07-22T17:51
новости
гражданство
миллиардеры
украина
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Ранее в некоторых СМИ и соцсетях появилась информация о том, что он, якобы, собирается вступить в гражданство Украины."В настоящее время Вячеслав Кантор имеет три гражданства: российское по рождению, а также приобретенные гражданство Израиля и подданство Великобритании. Супруга Вячеслава Кантора - Анна Кантор - имеет украинское гражданство по рождению, а также приобретенные гражданство Израиля и подданство Великобритании", – говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что супруга бизнесмена также не имеет таких намерений.
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новости, гражданство, миллиардеры, украина

Российский миллиардер не получит украинское гражданство

17:51 22.07.2022
 
Вячеслав Кантор
Вячеслав Кантор
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Российский предприниматель, миллиардер Вячеслав Кантор не получит и не планировал получать гражданство Украины, сообщили в его пресс-службе 22 июля
Ранее в некоторых СМИ и соцсетях появилась информация о том, что он, якобы, собирается вступить в гражданство Украины.
"В настоящее время Вячеслав Кантор имеет три гражданства: российское по рождению, а также приобретенные гражданство Израиля и подданство Великобритании. Супруга Вячеслава Кантора - Анна Кантор - имеет украинское гражданство по рождению, а также приобретенные гражданство Израиля и подданство Великобритании", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что супруга бизнесмена также не имеет таких намерений.
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