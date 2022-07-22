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Роковое совпадение: американец заразился одновременно коронавирусом и оспой обезьян

Роковое совпадение: американец заразился одновременно коронавирусом и оспой обезьян - 22.07.2022 Украина.ру

Роковое совпадение: американец заразился одновременно коронавирусом и оспой обезьян

Житель города Себастопол Митчо Томпсон одновременно заразился обоими заболеваниями, передает канал NBC

2022-07-22T17:43

2022-07-22T17:43

2022-07-22T17:43

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По информации телеканала, из-за двойного заражения мужчина чувствовал себя очень плохо."И хуже всего было, честно говоря, когда я едва мог встать с постели, и едва можно даже выпить глоток воды", - приводят его слова.Ранее заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня", что политическому руководству России следует сделать самые серьезные выводы относительно возможных изменений в работе ВОЗ в связи со вспышкой оспы обезьян в Европе.

https://ukraina.ru/20220530/1034058401.html

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новости, америка, коронавирус, оспа