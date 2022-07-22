Роковое совпадение: американец заразился одновременно коронавирусом и оспой обезьян
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Житель города Себастопол Митчо Томпсон одновременно заразился обоими заболеваниями, передает канал NBC
По информации телеканала, из-за двойного заражения мужчина чувствовал себя очень плохо.
"И хуже всего было, честно говоря, когда я едва мог встать с постели, и едва можно даже выпить глоток воды", - приводят его слова.
Ранее заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня", что политическому руководству России следует сделать самые серьезные выводы относительно возможных изменений в работе ВОЗ в связи со вспышкой оспы обезьян в Европе.
30 мая, 17:30«Это нонсенс эпидемиологический». Онищенко рассказал о странностях эпидемии оспы обезьянПолитическому руководству России следует сделать самые серьезные выводы относительно возможных изменений в работе ВОЗ, считает заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. Об этом он рассказал на пресс-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня» 30 мая