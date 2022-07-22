Роковое совпадение: американец заразился одновременно коронавирусом и оспой обезьян - 22.07.2022 Украина.ру
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Роковое совпадение: американец заразился одновременно коронавирусом и оспой обезьян
Роковое совпадение: американец заразился одновременно коронавирусом и оспой обезьян - 22.07.2022 Украина.ру
Роковое совпадение: американец заразился одновременно коронавирусом и оспой обезьян
Житель города Себастопол Митчо Томпсон одновременно заразился обоими заболеваниями, передает канал NBC
2022-07-22T17:43
2022-07-22T17:43
новости
америка
коронавирус
оспа
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По информации телеканала, из-за двойного заражения мужчина чувствовал себя очень плохо."И хуже всего было, честно говоря, когда я едва мог встать с постели, и едва можно даже выпить глоток воды", - приводят его слова.Ранее заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня", что политическому руководству России следует сделать самые серьезные выводы относительно возможных изменений в работе ВОЗ в связи со вспышкой оспы обезьян в Европе.
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новости, америка, коронавирус, оспа

Роковое совпадение: американец заразился одновременно коронавирусом и оспой обезьян

17:43 22.07.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРабота российской полевой биолаборатории в Италии
Работа российской полевой биолаборатории в Италии
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Житель города Себастопол Митчо Томпсон одновременно заразился обоими заболеваниями, передает канал NBC
По информации телеканала, из-за двойного заражения мужчина чувствовал себя очень плохо.
"И хуже всего было, честно говоря, когда я едва мог встать с постели, и едва можно даже выпить глоток воды", - приводят его слова.
Ранее заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня", что политическому руководству России следует сделать самые серьезные выводы относительно возможных изменений в работе ВОЗ в связи со вспышкой оспы обезьян в Европе.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 17:30
«Это нонсенс эпидемиологический». Онищенко рассказал о странностях эпидемии оспы обезьянПолитическому руководству России следует сделать самые серьезные выводы относительно возможных изменений в работе ВОЗ, считает заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. Об этом он рассказал на пресс-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня» 30 мая
 
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