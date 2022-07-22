Геннадий Корбан обратился к Зеленскому с просьбой пустить его домой - 22.07.2022 Украина.ру
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Геннадий Корбан обратился к Зеленскому с просьбой пустить его домой
Геннадий Корбан обратился к Зеленскому с просьбой пустить его домой - 22.07.2022 Украина.ру
Геннадий Корбан обратился к Зеленскому с просьбой пустить его домой
Глава теробороны Днепропетровской области Геннадий Корбан, у которого на польско-украинской границе изъяли паспорт, обратился к президенту Владимиру Зеленскому на своей странице в Facebook* 22 июля
2022-07-22T17:32
2022-07-22T17:32
новости
геннадий корбан
владимир зеленский
граница
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Ранее он подтвердил информацию СМИ, что пограничники изъяли у него паспорт при пересечении пункта пропуска "Смильница" между Польшей и Украиной."Домой в Украину меня не пускают. В Днепр, где живут мои больные родители, в город и страну, которую я люблю и защищаю с 2014 года и руковожу Штабом Территориальной обороны с 24 февраля 2022 года. Хочу обратиться к президенту Украины как гаранту Конституции. Можно решить это недоразумение, которое случилось со мной на пороге нашего общего дома?", - написал Корбан.Ранее в сети появился указ о лишении украинского гражданства олигарха Игоря Коломойского, бизнесмена Геннадия Боголюбова, оппозиционного депутата Вадима Рабиновича и Корбана, но он не был подписан Владимиром Зеленским.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости, геннадий корбан, владимир зеленский, граница

Геннадий Корбан обратился к Зеленскому с просьбой пустить его домой

17:32 22.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Gennady KorbanГеннадий Корбан
Геннадий Корбан - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Gennady Korban
Читать в
Глава теробороны Днепропетровской области Геннадий Корбан, у которого на польско-украинской границе изъяли паспорт, обратился к президенту Владимиру Зеленскому на своей странице в Facebook* 22 июля
Ранее он подтвердил информацию СМИ, что пограничники изъяли у него паспорт при пересечении пункта пропуска "Смильница" между Польшей и Украиной.
"Домой в Украину меня не пускают. В Днепр, где живут мои больные родители, в город и страну, которую я люблю и защищаю с 2014 года и руковожу Штабом Территориальной обороны с 24 февраля 2022 года. Хочу обратиться к президенту Украины как гаранту Конституции. Можно решить это недоразумение, которое случилось со мной на пороге нашего общего дома?", - написал Корбан.
Ранее в сети появился указ о лишении украинского гражданства олигарха Игоря Коломойского, бизнесмена Геннадия Боголюбова, оппозиционного депутата Вадима Рабиновича и Корбана, но он не был подписан Владимиром Зеленским.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Корбан Филатов - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
Вчера, 20:03Спецоперация
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НовостиГеннадий КорбанВладимир Зеленскийграница
 
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