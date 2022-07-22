https://ukraina.ru/20220722/1036783921.html

"Пока американцы живы, они будут пытаться нас уничтожить": Ищенко о том, что делать России

"Пока американцы живы, они будут пытаться нас уничтожить": Ищенко о том, что делать России - 22.07.2022 Украина.ру

"Пока американцы живы, они будут пытаться нас уничтожить": Ищенко о том, что делать России

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал итоги визита Владимира Путина в Тегеран и результаты... Украина.ру, 22.07.2022

2022-07-22T16:24

2022-07-22T16:24

2022-07-22T16:24

видео

ищенко

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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал итоги визита Владимира Путина в Тегеран и результаты переговоров с участием лидеров России, Ирана и Турции, а также череду отставок западных политиков и очередное обострение в ходе российской спецоперации на Украине: 00:54 – Визит Владимира Путина в Тегеран: оценка встречи и результаты;09:40 - Угрозы Ирану со стороны США в ответ на возможные поставки беспилотников России: какими могут быть действия Пентагона?12:26 - Седьмой пакет санкций ЕС: насколько ощутимыми для России будут новые ограничения?21:45 – Череда отставок в правительстве стран ЕС: от чего чиновники пытаются сбежать? Будут ли изменения для России с приходом новой смены европейских лидеров?26:20 – Кризис в европейских странах;29:35 – Диверсии со стороны украинской армии: пришло ли время для более активных действий России? Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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