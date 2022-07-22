Европол озаботился черным рынком оружия на Украине, Киев ответил

"Жевали песок". Военный эксперт Баранец о том, как русское оружие бьет ВСУ Эта военная операция на Украине стала полигоном и для России, и для НАТО. Мы смотрим, чего реально стоит наше оружие. Мы теперь перебираем весь набор вооружений и смотрим, чего нам не хватает и где надо что-то усилить. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру