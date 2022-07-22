Европол озаботился черным рынком оружия на Украине, Киев ответил
Официальный Киев запросил у Европола доказательства контрабанды оружия с Украины в европейские страны. Об этом 22 июля в своем Twitter написал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов
Ранее еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон заявляла, что в ЕС обеспокоены рисками контрабанды оружия и наркотиков с Украины, в связи с чем принимаются превентивные меры.
Аналогичное заявление сделал и представитель Европейского полицейского агентства Яп Оп Ген Оорт. Он отметил, что его ведомство также отмечает признаки контрабанды на черном рынке поступивших с Украины оружия и военных товаров.
"Ожидаем предметный разговор с официальными представителями Европола - с фактами и доказательствами относительно заявлений о якобы существующих случаях "торговли оружием и военными товарами на черном рынке" из Украины. Максимально заинтересованы в быстром обмене информацией и мгновенном реагировании", - написал Данилов.
К слову, на днях директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко рассказал, что Украина реэкспортирует до 15% процентов поставляемого ей странами НАТО вооружения. И делается это по давно сложившимся коррупционным нелегальным схемам.
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