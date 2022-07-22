https://ukraina.ru/20220722/1036783442.html

Хроника событий на Украине на 16:00 22 июля: зерновая сделка, депаспортизация, оружие

Хроника событий на Украине на 16:00 22 июля: зерновая сделка, депаспортизация, оружие - 22.07.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на 16:00 22 июля: зерновая сделка, депаспортизация, оружие

Украина.ру, 22.07.2022

2022-07-22T16:15

2022-07-22T16:15

2022-07-22T16:41

спецоперация

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эксклюзив

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Украина подписала сделку с Турцией и ООН по вывозу зерна. Главу Штаба теробороны Днепропетровской области Геннадия Корбана лишили украинского паспорта. Украина потребовала доказательств того, что она торгует западным оружием.Украина подписала свою часть продуктовой сделки с Турцией и ООН.«Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Документ подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерреш», — указывалось в публикации издания в Telegram.По сведениям издания, в рамках соглашения контроль портов Одесса, Черноморск и Южный остается за Киевом.Такой же документ с Турцией и ООН должна подписать и Россия. Для этого в Стамбул прибыл министр обороны Сергей Шойгу. Как сообщала администрация турецкого президента, эта церемония должна состояться в 16:30.Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что Украина будет подписывать договор о вывозе зерна с Россией.«Украина не подписывает никаких документов с Россией. Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берём на себя обязанность перед ними. Россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН», — заявил Подоляк в микроблоге.Он также уточнил детали сделки.«Никакого сопровождения транспорта российскими военными кораблями и присутствия представителей России в наших портах. В случае провокации — немедленный военный ответ. Все проверки транспортных кораблей будут совершаться совместными группами в турецких водах в случае возникновения такой потребности», — заявил Подоляк.В ночь на 22 июля издание The New York Times сообщило, что Украина согласилась снять часть своих мин в Черном море и направить грузовые суда в международные воды с капитанами своих ВМС или береговой охраны.«До сих пор одним из основных препятствий на пути к соглашению были мины, которые Украина разместила в своих портах на побережье Чёрного моря для сдерживания российских военных кораблей», — сообщило издание.По информации источников издания, украинская сторона согласилась провести разминирование «лишь частично». При этом в соответствии с достигнутой договорённостью капитаны украинского флота или береговой охраны будут вести суда с зерном до международных вод, где управление кораблями будут принимать иностранные экипажи. Последние, в свою очередь, должны будут довести суда до Стамбула, прежде чем продолжить путь по своим маршрутам.Кроме того, согласно соглашению, в Стамбуле будет создан центр по мониторингу за данными операциями, а турецкая сторона берет на себя обязательство по проверке судов на предмет того, не перевозится ли на них оружие в порты Украины.Ранее администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила о том, что 22 июля в 16:30 во дворце Долмабахче в Стамбуле будет подписано соглашение о создании коридора для экспорта зерна с Украины. На церемонии подписания будут присутствовать президент Турции, представители России и Украины, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.В офисе Гутерриша подтвердили, что генсек ООН прервал отпуск и прибыл в Турцию. В свою очередь в МИД Украины заявляли, что украинская делегация подпишет только выгодные стране решения.«Украинская делегация поддержит те решения, которые гарантируют безопасность южных регионов Украины, сильные позиции ВСУ в Чёрном море и безопасный экспорт украинской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки», — заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.Теперь же Украина подписала сделку с Турцией и ООН по экспорту зерна.Человек без паспортаУ главы территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана во время въезда на Украину пограничники изъяли украинский паспорт.Как сообщило издание «Украинская правда», Корбан на территорию Украины пытался попасть через пропускной пункт «Смильница».Как рассказал адвокат Корбана Андрей Йосипов, у его подзащитного изъяли паспорт гражданина Украины. Пограничники заявили Корбану, что его украинское гражданство приостановлено, однако не показали никаких подтверждающих документов. Притом Йосипов сообщил, что на границу прибыли представители других силовых ведомств.Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко отказался прояснять ситуацию с Корбаном.«При оформлении граждан на границе действия инспекторов пограничной службы происходят исключительно в пределах норм действующего законодательства, регламентирующего пересечение государственной границы. Я не владею информацией о пересечении или попытках пересечения границы третьими лицами. Разглашение такой информации запрещено законодательством», — заявил он в комментарии изданию.Украинское издание «Страна» опубликовала видео происходящего.«Я не могу теперь въехать ни по одному документу: ни по военному билету, ни по "Дие", никак. По сути, застрял здесь в приграничной зоне. Адвокаты сейчас разбираются, потому что непонятно, по какому документу, например, я могу вернуться назад в Польшу», — заявил сам Корбан.Впрочем, у Корбана ещё есть и гражданство Израиля.При этом пока неясно, кто возглавит Штаб теробороны Днепропетровской области.«Какие ваши доказательства?»Правительство Украины ожидает доказательств от Европола, подтверждающих контрабанду оружия в европейские страны, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.«Ожидаем предметный разговор с официальными представителями Европола — с фактами и доказательствами относительно заявлений о якобы существующих случаях "торговли оружием и военными товарами на черном рынке" из Украины. Максимально заинтересованы в быстром обмене информацией и мгновенном реагировании»,— написал Данилов в своём микроблоге.Он заявил о том, что информации о торговле Украиной оружием являются якобы проводимой Россией информационной спецоперацией «МакZим».Ранее представитель Европейского полицейского агентства Яп Оп Ген Оорт заявил, что ведомство отмечает признаки контрабанды оружия с Украины, имеют место случаи торговли огнестрельным оружием и военными товарами на чёрном рынке. До этого еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон заявила, что Евросоюз обеспокоен рисками контрабанды огнестрельного оружия и наркотиков с Украины, принимает превентивные меры.

https://ukraina.ru/20220722/1036769690.html

https://ukraina.ru/20220722/1036762301.html

https://ukraina.ru/20220721/1036756078.html

https://ukraina.ru/20220721/1036744329.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив