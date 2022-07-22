https://ukraina.ru/20220722/1036782992.html

Корбан дал комментарий по инциденту на границе

Корбан дал комментарий по инциденту на границе - 22.07.2022 Украина.ру

Корбан дал комментарий по инциденту на границе

Глава теробороны Днепропетровской области Геннадий Корбан подтвердил, что пограничники изъяли у него паспорт при пересечении пункта пропуска "Смильница" между Польшей и Украиной, сообщает Telegram-канал "Днепр Оперативный"

2022-07-22T16:15

2022-07-22T16:15

2022-07-22T16:15

новости

геннадий корбан

граница

польша

паспорт

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"В результате я не могу теперь въехать ни по одному документу: ни по военному билету, ни по "Дії", (приложение с онлайн-версиями документов, аналог Госуслуг, - ред.) никак. По сути, застрял здесь в пограничной зоне", - рассказал он.Он сообщил, что в ситуации разбираются его адвокаты, потому что неясно, как ему выехать теперь в Польшу.Ранее в сети появился указ о лишении украинского гражданства олигарха Игоря Коломойского, бизнесмена Геннадия Боголюбова, оппозиционного депутата Вадима Рабиновича и Корбана, но он не был подписан Владимиром Зеленским.Источники издания "Страна.ua" сообщали, что всем пограничным пунктам пропуска на Украине дали команду на усиление контроля на въезд в страну, так как Корбан выехал за границу.

https://ukraina.ru/20220530/1034057773.html

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новости, геннадий корбан, граница, польша, паспорт