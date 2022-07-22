https://ukraina.ru/20220722/1036782992.html
Корбан дал комментарий по инциденту на границе
Корбан дал комментарий по инциденту на границе - 22.07.2022 Украина.ру
Корбан дал комментарий по инциденту на границе
Глава теробороны Днепропетровской области Геннадий Корбан подтвердил, что пограничники изъяли у него паспорт при пересечении пункта пропуска "Смильница" между Польшей и Украиной, сообщает Telegram-канал "Днепр Оперативный"
2022-07-22T16:15
2022-07-22T16:15
2022-07-22T16:15
новости
геннадий корбан
граница
польша
паспорт
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"В результате я не могу теперь въехать ни по одному документу: ни по военному билету, ни по "Дії", (приложение с онлайн-версиями документов, аналог Госуслуг, - ред.) никак. По сути, застрял здесь в пограничной зоне", - рассказал он.Он сообщил, что в ситуации разбираются его адвокаты, потому что неясно, как ему выехать теперь в Польшу.Ранее в сети появился указ о лишении украинского гражданства олигарха Игоря Коломойского, бизнесмена Геннадия Боголюбова, оппозиционного депутата Вадима Рабиновича и Корбана, но он не был подписан Владимиром Зеленским.Источники издания "Страна.ua" сообщали, что всем пограничным пунктам пропуска на Украине дали команду на усиление контроля на въезд в страну, так как Корбан выехал за границу.
https://ukraina.ru/20220530/1034057773.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, геннадий корбан, граница, польша, паспорт
Корбан дал комментарий по инциденту на границе
Глава теробороны Днепропетровской области Геннадий Корбан подтвердил, что пограничники изъяли у него паспорт при пересечении пункта пропуска "Смильница" между Польшей и Украиной, сообщает Telegram-канал "Днепр Оперативный"
"В результате я не могу теперь въехать ни по одному документу: ни по военному билету, ни по "Дії", (приложение с онлайн-версиями документов, аналог Госуслуг, - ред.) никак. По сути, застрял здесь в пограничной зоне", - рассказал он.
Он сообщил, что в ситуации разбираются его адвокаты, потому что неясно, как ему выехать теперь в Польшу.
Ранее в сети появился указ о лишении украинского гражданства олигарха Игоря Коломойского, бизнесмена Геннадия Боголюбова, оппозиционного депутата Вадима Рабиновича и Корбана, но он не был подписан Владимиром Зеленским.
Источники издания "Страна.ua" сообщали, что всем пограничным пунктам пропуска на Украине дали команду на усиление контроля на въезд в страну, так как Корбан выехал за границу.