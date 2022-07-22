Корбан дал комментарий по инциденту на границе - 22.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220722/1036782992.html
Корбан дал комментарий по инциденту на границе
Корбан дал комментарий по инциденту на границе - 22.07.2022 Украина.ру
Корбан дал комментарий по инциденту на границе
Глава теробороны Днепропетровской области Геннадий Корбан подтвердил, что пограничники изъяли у него паспорт при пересечении пункта пропуска "Смильница" между Польшей и Украиной, сообщает Telegram-канал "Днепр Оперативный"
2022-07-22T16:15
2022-07-22T16:15
новости
геннадий корбан
граница
польша
паспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101472/21/1014722159_0:0:2920:1642_1920x0_80_0_0_c94e869cec8677ad60256c2870215694.jpg.webp
"В результате я не могу теперь въехать ни по одному документу: ни по военному билету, ни по "Дії", (приложение с онлайн-версиями документов, аналог Госуслуг, - ред.) никак. По сути, застрял здесь в пограничной зоне", - рассказал он.Он сообщил, что в ситуации разбираются его адвокаты, потому что неясно, как ему выехать теперь в Польшу.Ранее в сети появился указ о лишении украинского гражданства олигарха Игоря Коломойского, бизнесмена Геннадия Боголюбова, оппозиционного депутата Вадима Рабиновича и Корбана, но он не был подписан Владимиром Зеленским.Источники издания "Страна.ua" сообщали, что всем пограничным пунктам пропуска на Украине дали команду на усиление контроля на въезд в страну, так как Корбан выехал за границу.
https://ukraina.ru/20220530/1034057773.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101472/21/1014722159_0:0:2424:1817_1920x0_80_0_0_2e2dfd355cc58a1c9450bf8fe57eb632.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, геннадий корбан, граница, польша, паспорт

Корбан дал комментарий по инциденту на границе

16:15 22.07.2022
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкМитинг "За единую Украину" в Днепропетровске
Митинг За единую Украину в Днепропетровске - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости . Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Читать в
Глава теробороны Днепропетровской области Геннадий Корбан подтвердил, что пограничники изъяли у него паспорт при пересечении пункта пропуска "Смильница" между Польшей и Украиной, сообщает Telegram-канал "Днепр Оперативный"
"В результате я не могу теперь въехать ни по одному документу: ни по военному билету, ни по "Дії", (приложение с онлайн-версиями документов, аналог Госуслуг, - ред.) никак. По сути, застрял здесь в пограничной зоне", - рассказал он.
Он сообщил, что в ситуации разбираются его адвокаты, потому что неясно, как ему выехать теперь в Польшу.
Ранее в сети появился указ о лишении украинского гражданства олигарха Игоря Коломойского, бизнесмена Геннадия Боголюбова, оппозиционного депутата Вадима Рабиновича и Корбана, но он не был подписан Владимиром Зеленским.
Источники издания "Страна.ua" сообщали, что всем пограничным пунктам пропуска на Украине дали команду на усиление контроля на въезд в страну, так как Корбан выехал за границу.
Украинские военные обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 16:08
Артналёт на Донецк, неожиданный план Корбана, бегство Порошенко. Хроника событий на Украине на 16:00 30 маяУкраина совершила артналёт на Донецк, погибли мирные люди. Геннадий Корбан призвал укреплять северные рубежи Украины. Петру Порошенко удалось вырваться с Украины
 
НовостиГеннадий КорбанграницаПольшапаспорт
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:24"Пока американцы живы, они будут пытаться нас уничтожить": Ищенко о том, что делать России
16:22Европол озаботился черным рынком оружия на Украине, Киев ответил
16:15Хроника событий на Украине на 16:00 22 июля: зерновая сделка, депаспортизация, оружие
16:15Корбан дал комментарий по инциденту на границе
16:06"Жевали песок". Военный эксперт Баранец о том, как русское оружие бьет ВСУ
16:05У одиозного главы Днепропетровской теробороны Корбана забрали паспорт
16:01Пианистка Лисица рассказала, чем киевские власти заставляли заниматься музыкантов
15:56Шольц назвал Россию ненадежным поставщиком газа и намекнул, что обойдется без Москвы
15:30Дело не в ПВО. Военный эксперт Баранец об истинной причине гибели крейсера "Москва"
14:59Не американские спутники. Военный эксперт Баранец о главной проблеме России на Украине
14:50Стариков: сколько осталось киевскому режиму и как расширятся границы российской СВО. Видео
14:47"Без России". Подоляк рассказал о подписании "продуктовой сделки"
14:24С особым цимесом. Эксперты Украины о гражданстве главных евреев страны
14:19Кремль отреагировал на ситуацию с исполнителем "Между нами тает лед"
14:07Поучительная история импортозамещения картошки. В России всё только начинается
13:56Александр Носович: Россия может перейти от режима СВО к режиму полноценной войны
13:27Сколько протянет армия Украины и какое оружие теперь будет у России - Евсеев. Видео
13:17Андрей Суздальцев: Украина и Запад готовят газовую провокацию против России
13:04Алексей Кочетков: Хитрый план Украины- измотать Россию количеством тех, кто сдастся в плен
13:02"Черная сотня" украинских националистов укрылась в школе, но это их не спасло
Лента новостейМолния