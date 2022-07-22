https://ukraina.ru/20220722/1036782539.html

"Жевали песок". Военный эксперт Баранец о том, как русское оружие бьет ВСУ

"Жевали песок". Военный эксперт Баранец о том, как русское оружие бьет ВСУ - 22.07.2022 Украина.ру

"Жевали песок". Военный эксперт Баранец о том, как русское оружие бьет ВСУ

Эта военная операция на Украине стала полигоном и для России, и для НАТО. Мы смотрим, чего реально стоит наше оружие. Мы теперь перебираем весь набор вооружений и смотрим, чего нам не хватает и где надо что-то усилить. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру

2022-07-22T16:06

2022-07-22T16:06

2022-07-22T16:06

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Не бывает такой армии, которая бы вышла на поле боя со стопроцентными гарантиями, что у нее оружие с лучшими тактико-техническими характеристиками. Это жизнь. Каждая война обнаруживает сильные и слабые стороны армии. Каждая война подсказывает научной и конструкторской мысли, где и что надо доработать, пояснил эксперт.По его словам, золотое оружие — это то, что успешно прошло экзамен войной. Наше оружие сегодня проводит такой экзамен.Да, наше ПВО показало слабость в случае с крейсером "Москва". Но мы показали силу своих высокоточных ракет ("Искандеры, "Кинжалы" и "Калибры"). Это оружие проявило себя достойно, и мы будем его наращивать. Мы будем делать еще высокоточных и дальнобойных ракет, заключил собеседник издания.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, оружие, украина