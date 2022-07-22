"Жевали песок". Военный эксперт Баранец о том, как русское оружие бьет ВСУ - 22.07.2022 Украина.ру
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"Жевали песок". Военный эксперт Баранец о том, как русское оружие бьет ВСУ
"Жевали песок". Военный эксперт Баранец о том, как русское оружие бьет ВСУ - 22.07.2022 Украина.ру
"Жевали песок". Военный эксперт Баранец о том, как русское оружие бьет ВСУ
Эта военная операция на Украине стала полигоном и для России, и для НАТО. Мы смотрим, чего реально стоит наше оружие. Мы теперь перебираем весь набор вооружений и смотрим, чего нам не хватает и где надо что-то усилить. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
2022-07-22T16:06
2022-07-22T16:06
новости
оружие
украина
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Не бывает такой армии, которая бы вышла на поле боя со стопроцентными гарантиями, что у нее оружие с лучшими тактико-техническими характеристиками. Это жизнь. Каждая война обнаруживает сильные и слабые стороны армии. Каждая война подсказывает научной и конструкторской мысли, где и что надо доработать, пояснил эксперт.По его словам, золотое оружие — это то, что успешно прошло экзамен войной. Наше оружие сегодня проводит такой экзамен.Да, наше ПВО показало слабость в случае с крейсером "Москва". Но мы показали силу своих высокоточных ракет ("Искандеры, "Кинжалы" и "Калибры"). Это оружие проявило себя достойно, и мы будем его наращивать. Мы будем делать еще высокоточных и дальнобойных ракет, заключил собеседник издания.
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новости, оружие, украина

"Жевали песок". Военный эксперт Баранец о том, как русское оружие бьет ВСУ

16:06 22.07.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск крылатой ракеты "Калибр" с фрегата "Маршал Шапошников"
Пуск крылатой ракеты Калибр с фрегата Маршал Шапошников
© Министерство обороны РФ
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Эта военная операция на Украине стала полигоном и для России, и для НАТО. Мы смотрим, чего реально стоит наше оружие. Мы теперь перебираем весь набор вооружений и смотрим, чего нам не хватает и где надо что-то усилить. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
Не бывает такой армии, которая бы вышла на поле боя со стопроцентными гарантиями, что у нее оружие с лучшими тактико-техническими характеристиками. Это жизнь. Каждая война обнаруживает сильные и слабые стороны армии. Каждая война подсказывает научной и конструкторской мысли, где и что надо доработать, пояснил эксперт.
"Мы отправляли в Сирию не только большое количество боевой техники, но и конструкторов, инженеров и технологов, которые вместе с армией жевали песок и смотрели, как эта техника работает. Потому что в журналах вам могут так расписать тактико-технические характеристики оружия, что задыхаешься от гордости, а потом офицеры в той же Сирии говорят: "да нет, Виктор Николаевич, там перебор был. Там заклинило, там не работает, там упало в песок и уже нельзя стрелять"", - указал Баранец.
По его словам, золотое оружие — это то, что успешно прошло экзамен войной. Наше оружие сегодня проводит такой экзамен.
Да, наше ПВО показало слабость в случае с крейсером "Москва". Но мы показали силу своих высокоточных ракет ("Искандеры, "Кинжалы" и "Калибры"). Это оружие проявило себя достойно, и мы будем его наращивать. Мы будем делать еще высокоточных и дальнобойных ракет, заключил собеседник издания.
 
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