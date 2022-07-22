У одиозного главы Днепропетровской теробороны Корбана забрали паспорт - 22.07.2022 Украина.ру
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У одиозного главы Днепропетровской теробороны Корбана забрали паспорт
У одиозного главы Днепропетровской теробороны Корбана забрали паспорт - 22.07.2022 Украина.ру
У одиозного главы Днепропетровской теробороны Корбана забрали паспорт
В сети 22 июля появилось видео издания "Страна.ua", на котором украинские пограничники забирают паспорт у главы теробороны Днепропетровской области Геннадия Корбана
2022-07-22T16:05
2022-07-22T16:05
новости
геннадий корбан
паспорт
гражданство
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По информации СМИ, Корбан пересекал государственную границу. К пункту пропуска прибыли сотрудники СБУ, НАБУ и ГБР.Ранее в сети появился указ о лишении украинского гражданства олигарха Игоря Коломойского, бизнесмена Геннадия Боголюбова, оппозиционного депутата Вадима Рабиновича и Корбана, но он не был подписан Владимиром Зеленским.Источники издания "Страна.ua" сообщали, что всем пограничным пунктам пропуска на Украине дали команду на усиление контроля на въезд в страну, так как Корбан выехал за границу.
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Новости
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новости, геннадий корбан, паспорт, гражданство

У одиозного главы Днепропетровской теробороны Корбана забрали паспорт

16:05 22.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Gennady KorbanГеннадий Корбан
Геннадий Корбан - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Gennady Korban
Читать в
В сети 22 июля появилось видео издания "Страна.ua", на котором украинские пограничники забирают паспорт у главы теробороны Днепропетровской области Геннадия Корбана
По информации СМИ, Корбан пересекал государственную границу. К пункту пропуска прибыли сотрудники СБУ, НАБУ и ГБР.
Ранее в сети появился указ о лишении украинского гражданства олигарха Игоря Коломойского, бизнесмена Геннадия Боголюбова, оппозиционного депутата Вадима Рабиновича и Корбана, но он не был подписан Владимиром Зеленским.
Источники издания "Страна.ua" сообщали, что всем пограничным пунктам пропуска на Украине дали команду на усиление контроля на въезд в страну, так как Корбан выехал за границу.
Корбан Филатов - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
Вчера, 20:03Спецоперация
Крадущийся Корбан, притаившийся Филатов. Итоги 21 июля на Украине
 
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