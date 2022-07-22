https://ukraina.ru/20220722/1036781436.html
Шольц назвал Россию ненадежным поставщиком газа и намекнул, что обойдется без Москвы
Шольц назвал Россию ненадежным поставщиком газа и намекнул, что обойдется без Москвы - 22.07.2022 Украина.ру
Шольц назвал Россию ненадежным поставщиком газа и намекнул, что обойдется без Москвы
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что у ФРГ достаточно альтернативных трубопроводов в обход ненадежного поставщика в лице Российской Федерации. Об этом он сказал 22 июля, сообщает РБК
2022-07-22T15:56
2022-07-22T15:56
2022-07-22T15:56
олаф шольц
новости
фрг
германия
газ
газопровод
северный поток
северный поток-2
поставщики
россия
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От запуска уже построенного газопровода "Северный поток-2" Берлин отказался в одностороннем порядке в рамках антироссийских санкций. Позже поставки голубого топлива были снижены по "Северному потоку". Причиной стала задержка в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против РФ отказывалась вернуть турбину после технического обслуживая.В связи со всеми этими обстоятельствами в правительстве Германии выразили опасения, что Россия полностью может прекратить поставки газа в страну.В конце концов, 9 июля стало известно, что Канада решила снять санкции с турбин для "Газпрома", что вызвало крайне резкую реакцию с украинской стороны.Более того, в Канаде заявили, что оборудование "Газпрома" освободят от санкций до конца 2024 года, в частности, это подтвердил премьер-министр Джастин Трюдо. Между тем, в "Газпроме" заявили, что не получали никаких документов по этому поводу.Известно, что в настоящее время транзит по СП возобновлен.Также в пятницу, 22 июля, канцлер ФРГ подтвердил информацию о покупке кабинетом министров ФРГ 30% акций финского энергоконцерна Fortum Uniper. Соответствующие договоренности подписали акционеры компании и правительство Финляндии.Кабмин заплатил за свой пакет ценных бумаг €267 млрд, по словам Шольца, эта мера была "жизненно необходима" для экономического развития Германии и обеспечения граждан газом.Дочерняя компания финской Fortum Uniper находится в кризисе с начала спецоперации России на Украине из-за резкого подорожания энергоресурсов. Несколько дней назад компания отказалась от дальнейшего финансирования немецкой "дочки", что многие эксперты оценили как шаг на пути к полной энергетической блокаде Германии.
https://ukraina.ru/20220722/1036757765.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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олаф шольц, новости, фрг, германия, газ, газопровод, северный поток, северный поток-2, поставщики, россия
Шольц назвал Россию ненадежным поставщиком газа и намекнул, что обойдется без Москвы
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что у ФРГ достаточно альтернативных трубопроводов в обход ненадежного поставщика в лице Российской Федерации. Об этом он сказал 22 июля, сообщает РБК
"Есть несколько трубопроводов, которые достигают Германии, некоторых мощностей всегда будет достаточно для выполнения обязательств России по поставкам, будь то трубопровод через Украину, "Ямал" или "Северный поток"
От запуска уже построенного газопровода "Северный поток-2" Берлин отказался в одностороннем порядке в рамках антироссийских санкций. Позже поставки голубого топлива были снижены по "Северному потоку". Причиной стала задержка в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против РФ отказывалась вернуть турбину после технического обслуживая.
В связи со всеми этими обстоятельствами в правительстве Германии выразили опасения, что Россия полностью может прекратить поставки газа в страну.
В конце концов, 9 июля стало известно, что Канада решила снять санкции с турбин для "Газпрома", что вызвало крайне резкую реакцию с украинской стороны.
Более того, в Канаде заявили, что оборудование "Газпрома" освободят от санкций до конца 2024 года, в частности, это подтвердил премьер-министр Джастин Трюдо. Между тем, в "Газпроме" заявили, что не получали никаких документов по этому поводу.
Известно, что в настоящее время транзит по СП возобновлен.
Также в пятницу, 22 июля, канцлер ФРГ подтвердил информацию о покупке кабинетом министров ФРГ 30% акций финского энергоконцерна Fortum Uniper. Соответствующие договоренности подписали акционеры компании и правительство Финляндии.
Кабмин заплатил за свой пакет ценных бумаг €267 млрд, по словам Шольца, эта мера была "жизненно необходима" для экономического развития Германии и обеспечения граждан газом.
Дочерняя компания финской Fortum Uniper находится в кризисе с начала спецоперации России на Украине из-за резкого подорожания энергоресурсов. Несколько дней назад компания отказалась от дальнейшего финансирования немецкой "дочки", что многие эксперты оценили как шаг на пути к полной энергетической блокаде Германии.