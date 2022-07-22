https://ukraina.ru/20220722/1036781436.html

Шольц назвал Россию ненадежным поставщиком газа и намекнул, что обойдется без Москвы

Шольц назвал Россию ненадежным поставщиком газа и намекнул, что обойдется без Москвы - 22.07.2022 Украина.ру

Шольц назвал Россию ненадежным поставщиком газа и намекнул, что обойдется без Москвы

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что у ФРГ достаточно альтернативных трубопроводов в обход ненадежного поставщика в лице Российской Федерации. Об этом он сказал 22 июля, сообщает РБК

2022-07-22T15:56

2022-07-22T15:56

2022-07-22T15:56

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От запуска уже построенного газопровода "Северный поток-2" Берлин отказался в одностороннем порядке в рамках антироссийских санкций. Позже поставки голубого топлива были снижены по "Северному потоку". Причиной стала задержка в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против РФ отказывалась вернуть турбину после технического обслуживая.В связи со всеми этими обстоятельствами в правительстве Германии выразили опасения, что Россия полностью может прекратить поставки газа в страну.В конце концов, 9 июля стало известно, что Канада решила снять санкции с турбин для "Газпрома", что вызвало крайне резкую реакцию с украинской стороны.Более того, в Канаде заявили, что оборудование "Газпрома" освободят от санкций до конца 2024 года, в частности, это подтвердил премьер-министр Джастин Трюдо. Между тем, в "Газпроме" заявили, что не получали никаких документов по этому поводу.Известно, что в настоящее время транзит по СП возобновлен.Также в пятницу, 22 июля, канцлер ФРГ подтвердил информацию о покупке кабинетом министров ФРГ 30% акций финского энергоконцерна Fortum Uniper. Соответствующие договоренности подписали акционеры компании и правительство Финляндии.Кабмин заплатил за свой пакет ценных бумаг €267 млрд, по словам Шольца, эта мера была "жизненно необходима" для экономического развития Германии и обеспечения граждан газом.Дочерняя компания финской Fortum Uniper находится в кризисе с начала спецоперации России на Украине из-за резкого подорожания энергоресурсов. Несколько дней назад компания отказалась от дальнейшего финансирования немецкой "дочки", что многие эксперты оценили как шаг на пути к полной энергетической блокаде Германии.

https://ukraina.ru/20220722/1036757765.html

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олаф шольц, новости, фрг, германия, газ, газопровод, северный поток, северный поток-2, поставщики, россия