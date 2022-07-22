https://ukraina.ru/20220722/1036780300.html

Алексей Пушков: Запад выбрал путь жесткой конфронтации с Россией, но не в Приднестровье

Алексей Пушков: Запад выбрал путь жесткой конфронтации с Россией, но не в Приднестровье - 22.07.2022 Украина.ру

Алексей Пушков: Запад выбрал путь жесткой конфронтации с Россией, но не в Приднестровье

Запад не заинтересован в возникновении еще одного военного кризиса в Восточной Европе, в Приднестровье, так как сейчас полностью сосредоточен на украинском... Украина.ру, 22.07.2022

2022-07-22T18:25

2022-07-22T18:25

2022-07-22T18:25

приднестровье

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сво

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Запад не заинтересован в возникновении еще одного военного кризиса в Восточной Европе, в Приднестровье, так как сейчас полностью сосредоточен на украинском конфликте. Об этом сказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в ходе пресс-конференции, состоявшейся 22 июля в пресс-центре МИА "Россия Сегодня".В июле 2022 года исполняется 30 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта подписали 21 июля 1992 года, а 29 июля в регион были введены совместные миротворческие силы. Пресс-конференция была приурочена к 30-летию российской миротворческой операции в Приднестровье.Эта операция была абсолютно уникальной, и она создала условия для стабильного обеспечения мира и безопасности на берегах Днестра, положила основания для начала политического урегулирования отношений между Приднестровьем и Молдавией, подчеркнул принимавший участие в пресс-конференции глава МИД непризнанной Приднепровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев."Весь приднестровский народ глубоко признателен Российской Федерации за миротворческую операцию, которая позволила жить, развиваться, растить детей, смотреть в будущее более уверенно", - сказал министр, добавив, что в ПМР надеются, что этот механизм урегулирования будет достаточно стабильным и в будущем, достаточно сильным для того, чтобы не допустить эскалации напряженности в регионе.Это важно, ведь основания для возможной эскалации есть: за прошедшие годы ситуация изменялась, ЕС пережил несколько волн расширения, Румыния стала членом ЕС и НАТО, на территории этой страны развернута западная система ПРО, а Республика Молдова подписала в 2006 году стратегический план партнерства с НАТО – "и этот план реализуется и продлевается". В национальной стратегии Молдовы Россия признана агрессором и угрозой, равно как и Приднестровье. До 2030 года армия Молдовы должна быть переформатирована по натовским стандартам."Сегодня мы наблюдаем очень активную милитаризацию Республики Молдова странами Запада, в том числе США. Молдавская сторона называет это модернизации армии", - сказал Игнатьев, отметив, что в связи с этим возникает вопрос: зачем Молдавии модернизировать армию, если ей никто не угрожает? Или Кишинев сам вынашивает какие-то агрессивные планы? По словам министра, в этих условиях роль миротворческой операции еще более возрастает, но нужны и политико-дипломатические усилия.Прежнего баланса уже нет. Игнатьев сообщил, что в этом году - впервые за 30 лет – Приднестровье подверглось серии террористических актов, часть этих терактов "были совершены с территории Украины", что установлено следственными органами ПМР. Один теракт был проведен с участием спецслужб Молдовы. Невольно возникает вопрос: не готовят ли в регионе "украинский вариант"?В свою очередь, Алексей Пушков отметил, что есть отличия в развитии кризисов в Приднестровье и на Украине: если кризис вокруг Донбасса сразу же начали решать военным путем – "неслучайно первые пункты Минских соглашений требовали именно отказа от военных средств решения конфликта" - то в случае с Приднестровьем, власти Молдавии оценили соотношение сил, отказались от военных средств и пошли по дипломатическому пути."С тех пор кризис развивался относительно спокойно… Будет ли Запад сейчас использовать (в Приднестровье – Ред.) ту же стратегию, что на Украине?.. На данном этапе - не думаю, потому что Западу и прежде всего ЕС не нужен еще один военный кризис на территории Восточной Европы. Они сейчас сосредоточены на украинской истории, им надо туда бросить основные усилия. Нет у меня ощущения, что они готовы поддержать военную операцию по подчинению Приднестровья Кишиневу", - сказал политик, добавив, что "пока физической угрозы существованию Приднестровью не существует".В то же время, по его словам, "конфронтационное решение украинского вопроса – оно, естественно, создает условия для конфронтационного решения и других вопросов". И это заставляет задуматься о том, как будет развиваться ситуация вокруг Приднестровья.Пока Запад продолжает там экспансию другими методами – например, через Румынию интегрирует Молдавию в европейские структуры. Кроме того, создаются все необходимые условия, чтобы страна, даже не вступая формально в НАТО, реализовывала на своей территории программы альянса. В Молдавии принято решение о прекращении вещание российских новостных и информационных программ, под запретом георгиевская лента – с такой "войны символов" начинали и на Украине, напомнил политик. По его словам, Молдова становится "квазирумынской территорией – в культурном отношении, в плане гражданства: большая часть руководителей Молдовы – граждане Румынии". Но возникает вопрос: куда Молдову собираются вести эти руководители? Если в Румынию, то что там делать Приднестровью? Тем более, что жителей Приднестровья не спрашивают о выборе пути.Проблему Приднестровья необходимо решать политико-идеологическими методами, а не военно-политическими, такова позиция РФ, и эта позиция пользуется поддержкой в мире, подчеркнул сенатор. Он напомнил, что приднестровский кризис мог быть урегулирован еще в 2003 году мирным дипломатическим путем, но Запад тогда выбрал вариант усиления конфронтации. И такой выбор западные политики делали не раз, в том числе и в случае с Украиной – "когда Запад не нашел способов убедить Киев выполнять Минские соглашения".Способ был элементарный – отказать Киеву в финансовой помощи, а России дать гарантии безопасности. Но приоритет Запада состоит в геополитической экспансии и доминировании, подчеркнул Пушков. По этой причине не решается кризис в Приднестровье, поэтому на Украине ситуацию довели до развязывания боевых действий. При этом, Запад стал рассматривать РФ как противника и врага задолго до спецоперации на Украине.Россия действует по-другому. По словам политика, замороженный кризис в Приднестровье можно считать "образцовым" - с той точки зрения, что он, за исключением первого этапа, протекает бескровно. Это происходит благодаря России, которая держит там свой миротворческий контингент, и благодаря тому, что руководство Приднестровья "ведет себя очень взвешенно и очень вдумчиво".А что в будущем? В настоящее время вопрос присоединения Приднестровья к России не обсуждается, но есть приоритет, основанный на референдуме 2006 года, когда народ высказался за независимое развитие Приднестровья и последующее свободное вступление в РФ, сообщил Виталий Игнатьев. Он добавил, что решение этого вопроса требует существенных политических решений, подготовки и многого другого. По словам министра, в любом случае - пророссийский вектор Приднестровья все эти годы остается неизменным.Он добавил, что Молдова пока считается независимой республикой, но она фактически уже имеет румынскую идентичность: "выросло поколение молдаван, которые считают себя румынами", а у Приднестровья - совсем другая идентичность.Алексей Пушков предположил, что кризис в Приднестровье, по всей видимости, так же, как и на Украине, "будет решаться в результате изменения в соотношении сил"."К сожалению, мировая политика так устроена – соотношение сил решает все. Я имею в виду силу не только военную. Я имею в виду силу политическую, я имею в виду силу экономическую, информационную… Я имею в виду волю народа Приднестровья. Это очень важный фактор в соотношении сил, как вы знаете, этот фактор сыграл ключевую роль в судьбе Крыма", - сказал политик. Он добавил, что "именно на этих площадках соотношения сил будет решаться будущее этого региона – а Россия будет его неизменно поддерживать".Что касается общей обстановки, то Пушков отметил, что в отношениях между США и РФ накопились противоречия, которые - по вине США – не удалось пока решить политико-дипломатическим путем. Распад СССР на Западе восприняли как "конец истории", об этом вполне серьезно говорили представители Госдепа на слушаниях в Конгрессе. Долгосрочные цели США разошлись с насущными потребностями России в области безопасности и в области понимания, каким должно быть мироустройство. Прокси-война, которую Штаты ведут против РФ посредством Украины, имеет целью убрать РФ как конкурента, а следующим будет Китай. Вопрос о том, будет ли продолжена эта линия, скорее всего, будет решаться внутри самих США. Это потребует определенного времени, подчеркнул сенатор.

https://ukraina.ru/20220125/1033144387.html

https://ukraina.ru/20220722/1036757561.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

приднестровье, украина, сво, алексей пушков, виталий игнатенко, политика, рф