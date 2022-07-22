Алексей Пушков: Запад выбрал путь жесткой конфронтации с Россией, но не в Приднестровье - 22.07.2022 Украина.ру
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Алексей Пушков: Запад выбрал путь жесткой конфронтации с Россией, но не в Приднестровье
Алексей Пушков: Запад выбрал путь жесткой конфронтации с Россией, но не в Приднестровье - 22.07.2022 Украина.ру
Алексей Пушков: Запад выбрал путь жесткой конфронтации с Россией, но не в Приднестровье
Запад не заинтересован в возникновении еще одного военного кризиса в Восточной Европе, в Приднестровье, так как сейчас полностью сосредоточен на украинском... Украина.ру, 22.07.2022
2022-07-22T18:25
2022-07-22T18:25
приднестровье
украина
сво
алексей пушков
виталий игнатенко
политика
рф
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Запад не заинтересован в возникновении еще одного военного кризиса в Восточной Европе, в Приднестровье, так как сейчас полностью сосредоточен на украинском конфликте. Об этом сказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в ходе пресс-конференции, состоявшейся 22 июля в пресс-центре МИА "Россия Сегодня".В июле 2022 года исполняется 30 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта подписали 21 июля 1992 года, а 29 июля в регион были введены совместные миротворческие силы. Пресс-конференция была приурочена к 30-летию российской миротворческой операции в Приднестровье.Эта операция была абсолютно уникальной, и она создала условия для стабильного обеспечения мира и безопасности на берегах Днестра, положила основания для начала политического урегулирования отношений между Приднестровьем и Молдавией, подчеркнул принимавший участие в пресс-конференции глава МИД непризнанной Приднепровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев."Весь приднестровский народ глубоко признателен Российской Федерации за миротворческую операцию, которая позволила жить, развиваться, растить детей, смотреть в будущее более уверенно", - сказал министр, добавив, что в ПМР надеются, что этот механизм урегулирования будет достаточно стабильным и в будущем, достаточно сильным для того, чтобы не допустить эскалации напряженности в регионе.Это важно, ведь основания для возможной эскалации есть: за прошедшие годы ситуация изменялась, ЕС пережил несколько волн расширения, Румыния стала членом ЕС и НАТО, на территории этой страны развернута западная система ПРО, а Республика Молдова подписала в 2006 году стратегический план партнерства с НАТО – "и этот план реализуется и продлевается". В национальной стратегии Молдовы Россия признана агрессором и угрозой, равно как и Приднестровье. До 2030 года армия Молдовы должна быть переформатирована по натовским стандартам."Сегодня мы наблюдаем очень активную милитаризацию Республики Молдова странами Запада, в том числе США. Молдавская сторона называет это модернизации армии", - сказал Игнатьев, отметив, что в связи с этим возникает вопрос: зачем Молдавии модернизировать армию, если ей никто не угрожает? Или Кишинев сам вынашивает какие-то агрессивные планы? По словам министра, в этих условиях роль миротворческой операции еще более возрастает, но нужны и политико-дипломатические усилия.Прежнего баланса уже нет. Игнатьев сообщил, что в этом году - впервые за 30 лет – Приднестровье подверглось серии террористических актов, часть этих терактов "были совершены с территории Украины", что установлено следственными органами ПМР. Один теракт был проведен с участием спецслужб Молдовы. Невольно возникает вопрос: не готовят ли в регионе "украинский вариант"?В свою очередь, Алексей Пушков отметил, что есть отличия в развитии кризисов в Приднестровье и на Украине: если кризис вокруг Донбасса сразу же начали решать военным путем – "неслучайно первые пункты Минских соглашений требовали именно отказа от военных средств решения конфликта" - то в случае с Приднестровьем, власти Молдавии оценили соотношение сил, отказались от военных средств и пошли по дипломатическому пути."С тех пор кризис развивался относительно спокойно… Будет ли Запад сейчас использовать (в Приднестровье – Ред.) ту же стратегию, что на Украине?.. На данном этапе - не думаю, потому что Западу и прежде всего ЕС не нужен еще один военный кризис на территории Восточной Европы. Они сейчас сосредоточены на украинской истории, им надо туда бросить основные усилия. Нет у меня ощущения, что они готовы поддержать военную операцию по подчинению Приднестровья Кишиневу", - сказал политик, добавив, что "пока физической угрозы существованию Приднестровью не существует".В то же время, по его словам, "конфронтационное решение украинского вопроса – оно, естественно, создает условия для конфронтационного решения и других вопросов". И это заставляет задуматься о том, как будет развиваться ситуация вокруг Приднестровья.Пока Запад продолжает там экспансию другими методами – например, через Румынию интегрирует Молдавию в европейские структуры. Кроме того, создаются все необходимые условия, чтобы страна, даже не вступая формально в НАТО, реализовывала на своей территории программы альянса. В Молдавии принято решение о прекращении вещание российских новостных и информационных программ, под запретом георгиевская лента – с такой "войны символов" начинали и на Украине, напомнил политик. По его словам, Молдова становится "квазирумынской территорией – в культурном отношении, в плане гражданства: большая часть руководителей Молдовы – граждане Румынии". Но возникает вопрос: куда Молдову собираются вести эти руководители? Если в Румынию, то что там делать Приднестровью? Тем более, что жителей Приднестровья не спрашивают о выборе пути.Проблему Приднестровья необходимо решать политико-идеологическими методами, а не военно-политическими, такова позиция РФ, и эта позиция пользуется поддержкой в мире, подчеркнул сенатор. Он напомнил, что приднестровский кризис мог быть урегулирован еще в 2003 году мирным дипломатическим путем, но Запад тогда выбрал вариант усиления конфронтации. И такой выбор западные политики делали не раз, в том числе и в случае с Украиной – "когда Запад не нашел способов убедить Киев выполнять Минские соглашения".Способ был элементарный – отказать Киеву в финансовой помощи, а России дать гарантии безопасности. Но приоритет Запада состоит в геополитической экспансии и доминировании, подчеркнул Пушков. По этой причине не решается кризис в Приднестровье, поэтому на Украине ситуацию довели до развязывания боевых действий. При этом, Запад стал рассматривать РФ как противника и врага задолго до спецоперации на Украине.Россия действует по-другому. По словам политика, замороженный кризис в Приднестровье можно считать "образцовым" - с той точки зрения, что он, за исключением первого этапа, протекает бескровно. Это происходит благодаря России, которая держит там свой миротворческий контингент, и благодаря тому, что руководство Приднестровья "ведет себя очень взвешенно и очень вдумчиво".А что в будущем? В настоящее время вопрос присоединения Приднестровья к России не обсуждается, но есть приоритет, основанный на референдуме 2006 года, когда народ высказался за независимое развитие Приднестровья и последующее свободное вступление в РФ, сообщил Виталий Игнатьев. Он добавил, что решение этого вопроса требует существенных политических решений, подготовки и многого другого. По словам министра, в любом случае - пророссийский вектор Приднестровья все эти годы остается неизменным.Он добавил, что Молдова пока считается независимой республикой, но она фактически уже имеет румынскую идентичность: "выросло поколение молдаван, которые считают себя румынами", а у Приднестровья - совсем другая идентичность.Алексей Пушков предположил, что кризис в Приднестровье, по всей видимости, так же, как и на Украине, "будет решаться в результате изменения в соотношении сил"."К сожалению, мировая политика так устроена – соотношение сил решает все. Я имею в виду силу не только военную. Я имею в виду силу политическую, я имею в виду силу экономическую, информационную… Я имею в виду волю народа Приднестровья. Это очень важный фактор в соотношении сил, как вы знаете, этот фактор сыграл ключевую роль в судьбе Крыма", - сказал политик. Он добавил, что "именно на этих площадках соотношения сил будет решаться будущее этого региона – а Россия будет его неизменно поддерживать".Что касается общей обстановки, то Пушков отметил, что в отношениях между США и РФ накопились противоречия, которые - по вине США – не удалось пока решить политико-дипломатическим путем. Распад СССР на Западе восприняли как "конец истории", об этом вполне серьезно говорили представители Госдепа на слушаниях в Конгрессе. Долгосрочные цели США разошлись с насущными потребностями России в области безопасности и в области понимания, каким должно быть мироустройство. Прокси-война, которую Штаты ведут против РФ посредством Украины, имеет целью убрать РФ как конкурента, а следующим будет Китай. Вопрос о том, будет ли продолжена эта линия, скорее всего, будет решаться внутри самих США. Это потребует определенного времени, подчеркнул сенатор.
https://ukraina.ru/20220125/1033144387.html
https://ukraina.ru/20220722/1036757561.html
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приднестровье, украина, сво, алексей пушков, виталий игнатенко, политика, рф

Алексей Пушков: Запад выбрал путь жесткой конфронтации с Россией, но не в Приднестровье

18:25 22.07.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов Алексей Пушков
 Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
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Запад не заинтересован в возникновении еще одного военного кризиса в Восточной Европе, в Приднестровье, так как сейчас полностью сосредоточен на украинском конфликте. Об этом сказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в ходе пресс-конференции, состоявшейся 22 июля в пресс-центре МИА "Россия Сегодня".
В июле 2022 года исполняется 30 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта подписали 21 июля 1992 года, а 29 июля в регион были введены совместные миротворческие силы. Пресс-конференция была приурочена к 30-летию российской миротворческой операции в Приднестровье.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
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Эта операция была абсолютно уникальной, и она создала условия для стабильного обеспечения мира и безопасности на берегах Днестра, положила основания для начала политического урегулирования отношений между Приднестровьем и Молдавией, подчеркнул принимавший участие в пресс-конференции глава МИД непризнанной Приднепровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Весь приднестровский народ глубоко признателен Российской Федерации за миротворческую операцию, которая позволила жить, развиваться, растить детей, смотреть в будущее более уверенно", - сказал министр, добавив, что в ПМР надеются, что этот механизм урегулирования будет достаточно стабильным и в будущем, достаточно сильным для того, чтобы не допустить эскалации напряженности в регионе.
Это важно, ведь основания для возможной эскалации есть: за прошедшие годы ситуация изменялась, ЕС пережил несколько волн расширения, Румыния стала членом ЕС и НАТО, на территории этой страны развернута западная система ПРО, а Республика Молдова подписала в 2006 году стратегический план партнерства с НАТО – "и этот план реализуется и продлевается". В национальной стратегии Молдовы Россия признана агрессором и угрозой, равно как и Приднестровье. До 2030 года армия Молдовы должна быть переформатирована по натовским стандартам.
"Сегодня мы наблюдаем очень активную милитаризацию Республики Молдова странами Запада, в том числе США. Молдавская сторона называет это модернизации армии", - сказал Игнатьев, отметив, что в связи с этим возникает вопрос: зачем Молдавии модернизировать армию, если ей никто не угрожает? Или Кишинев сам вынашивает какие-то агрессивные планы? По словам министра, в этих условиях роль миротворческой операции еще более возрастает, но нужны и политико-дипломатические усилия.
Прежнего баланса уже нет. Игнатьев сообщил, что в этом году - впервые за 30 лет – Приднестровье подверглось серии террористических актов, часть этих терактов "были совершены с территории Украины", что установлено следственными органами ПМР. Один теракт был проведен с участием спецслужб Молдовы. Невольно возникает вопрос: не готовят ли в регионе "украинский вариант"?
В свою очередь, Алексей Пушков отметил, что есть отличия в развитии кризисов в Приднестровье и на Украине: если кризис вокруг Донбасса сразу же начали решать военным путем – "неслучайно первые пункты Минских соглашений требовали именно отказа от военных средств решения конфликта" - то в случае с Приднестровьем, власти Молдавии оценили соотношение сил, отказались от военных средств и пошли по дипломатическому пути.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
07:37
Приднестровье намерено присоединиться к России — глава МИДВласти Приднестровской Молдавской республики намерены добиваться независимости с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума 2006 года. Об этом заявил глава МИД непризнанной ПМР Виталий Игнатьев, передает 22 июля РИА Новости
"С тех пор кризис развивался относительно спокойно… Будет ли Запад сейчас использовать (в Приднестровье – Ред.) ту же стратегию, что на Украине?.. На данном этапе - не думаю, потому что Западу и прежде всего ЕС не нужен еще один военный кризис на территории Восточной Европы. Они сейчас сосредоточены на украинской истории, им надо туда бросить основные усилия. Нет у меня ощущения, что они готовы поддержать военную операцию по подчинению Приднестровья Кишиневу", - сказал политик, добавив, что "пока физической угрозы существованию Приднестровью не существует".
В то же время, по его словам, "конфронтационное решение украинского вопроса – оно, естественно, создает условия для конфронтационного решения и других вопросов". И это заставляет задуматься о том, как будет развиваться ситуация вокруг Приднестровья.
Пока Запад продолжает там экспансию другими методами – например, через Румынию интегрирует Молдавию в европейские структуры. Кроме того, создаются все необходимые условия, чтобы страна, даже не вступая формально в НАТО, реализовывала на своей территории программы альянса. В Молдавии принято решение о прекращении вещание российских новостных и информационных программ, под запретом георгиевская лента – с такой "войны символов" начинали и на Украине, напомнил политик. По его словам, Молдова становится "квазирумынской территорией – в культурном отношении, в плане гражданства: большая часть руководителей Молдовы – граждане Румынии". Но возникает вопрос: куда Молдову собираются вести эти руководители? Если в Румынию, то что там делать Приднестровью? Тем более, что жителей Приднестровья не спрашивают о выборе пути.
Проблему Приднестровья необходимо решать политико-идеологическими методами, а не военно-политическими, такова позиция РФ, и эта позиция пользуется поддержкой в мире, подчеркнул сенатор. Он напомнил, что приднестровский кризис мог быть урегулирован еще в 2003 году мирным дипломатическим путем, но Запад тогда выбрал вариант усиления конфронтации. И такой выбор западные политики делали не раз, в том числе и в случае с Украиной – "когда Запад не нашел способов убедить Киев выполнять Минские соглашения".
Способ был элементарный – отказать Киеву в финансовой помощи, а России дать гарантии безопасности. Но приоритет Запада состоит в геополитической экспансии и доминировании, подчеркнул Пушков. По этой причине не решается кризис в Приднестровье, поэтому на Украине ситуацию довели до развязывания боевых действий. При этом, Запад стал рассматривать РФ как противника и врага задолго до спецоперации на Украине.
Россия действует по-другому. По словам политика, замороженный кризис в Приднестровье можно считать "образцовым" - с той точки зрения, что он, за исключением первого этапа, протекает бескровно. Это происходит благодаря России, которая держит там свой миротворческий контингент, и благодаря тому, что руководство Приднестровья "ведет себя очень взвешенно и очень вдумчиво".
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19 июля, 18:09
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А что в будущем? В настоящее время вопрос присоединения Приднестровья к России не обсуждается, но есть приоритет, основанный на референдуме 2006 года, когда народ высказался за независимое развитие Приднестровья и последующее свободное вступление в РФ, сообщил Виталий Игнатьев. Он добавил, что решение этого вопроса требует существенных политических решений, подготовки и многого другого. По словам министра, в любом случае - пророссийский вектор Приднестровья все эти годы остается неизменным.
Он добавил, что Молдова пока считается независимой республикой, но она фактически уже имеет румынскую идентичность: "выросло поколение молдаван, которые считают себя румынами", а у Приднестровья - совсем другая идентичность.
Алексей Пушков предположил, что кризис в Приднестровье, по всей видимости, так же, как и на Украине, "будет решаться в результате изменения в соотношении сил".
"К сожалению, мировая политика так устроена – соотношение сил решает все. Я имею в виду силу не только военную. Я имею в виду силу политическую, я имею в виду силу экономическую, информационную… Я имею в виду волю народа Приднестровья. Это очень важный фактор в соотношении сил, как вы знаете, этот фактор сыграл ключевую роль в судьбе Крыма", - сказал политик. Он добавил, что "именно на этих площадках соотношения сил будет решаться будущее этого региона – а Россия будет его неизменно поддерживать".
Что касается общей обстановки, то Пушков отметил, что в отношениях между США и РФ накопились противоречия, которые - по вине США – не удалось пока решить политико-дипломатическим путем. Распад СССР на Западе восприняли как "конец истории", об этом вполне серьезно говорили представители Госдепа на слушаниях в Конгрессе. Долгосрочные цели США разошлись с насущными потребностями России в области безопасности и в области понимания, каким должно быть мироустройство. Прокси-война, которую Штаты ведут против РФ посредством Украины, имеет целью убрать РФ как конкурента, а следующим будет Китай. Вопрос о том, будет ли продолжена эта линия, скорее всего, будет решаться внутри самих США. Это потребует определенного времени, подчеркнул сенатор.
 
ПриднестровьеУкраинаСВОАлексей ПушковВиталий ИгнатенкополитикаРФ
 
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