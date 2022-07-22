Дело не в ПВО. Военный эксперт Баранец об истинной причине гибели крейсера "Москва" - 22.07.2022 Украина.ру
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Дело не в ПВО. Военный эксперт Баранец об истинной причине гибели крейсера "Москва"
Дело не в ПВО. Военный эксперт Баранец об истинной причине гибели крейсера "Москва" - 22.07.2022 Украина.ру
Дело не в ПВО. Военный эксперт Баранец об истинной причине гибели крейсера "Москва"
После трагедии с "Москвой" мы бы поступили преступно по отношению к собственному флоту, если бы не извлекли из этого урок. Это сейчас заставляет наших конструкторов, промышленников и военных серьезно "чесать репу". Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
2022-07-22T15:30
2022-07-22T15:30
крейсер "москва"
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Эта военная операция стала полигоном и для нас, и для НАТО. Мы смотрим, чего реально стоит наше оружие. Мы теперь перебираем весь набор вооружений и смотрим, чего нам не хватает и где надо что-то усилить, указал Баранец.Не бывает такой армии, которая бы вышла на поле боя со стопроцентными гарантиями, что у нее оружие с лучшими тактико-техническими характеристиками. Это жизнь. Каждая война обнаруживает сильные и слабые стороны армии. Каждая война подсказывает научной и конструкторской мысли, где и что надо доработать, заключил собеседник издания.
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крейсер "москва"

Дело не в ПВО. Военный эксперт Баранец об истинной причине гибели крейсера "Москва"

15:30 22.07.2022
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкУчения ВМФ России в Черном море
Учения ВМФ России в Черном море - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости . Иван Родионов
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После трагедии с "Москвой" мы бы поступили преступно по отношению к собственному флоту, если бы не извлекли из этого урок. Это сейчас заставляет наших конструкторов, промышленников и военных серьезно "чесать репу". Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
"У нас есть, как говорят, не имеющая аналогов в мире, система борьбы с ракетами. Но надо честно признаться народу, что на крейсере "Москва" были современные системы ПВО. Почему их не включили? Тем более что крейсер находился в зоне боевого прикрытия наших группировок. Потому что иногда проблема состоит не в технических характеристиках боевой техники, а в разгильдяйстве личного состава, которые дают повод для критики нашим врагам", - указал эксперт.
Эта военная операция стала полигоном и для нас, и для НАТО. Мы смотрим, чего реально стоит наше оружие. Мы теперь перебираем весь набор вооружений и смотрим, чего нам не хватает и где надо что-то усилить, указал Баранец.
Не бывает такой армии, которая бы вышла на поле боя со стопроцентными гарантиями, что у нее оружие с лучшими тактико-техническими характеристиками. Это жизнь. Каждая война обнаруживает сильные и слабые стороны армии. Каждая война подсказывает научной и конструкторской мысли, где и что надо доработать, заключил собеседник издания.
 
Крейсер "Москва"
 
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