https://ukraina.ru/20220722/1036778245.html

Дело не в ПВО. Военный эксперт Баранец об истинной причине гибели крейсера "Москва"

Дело не в ПВО. Военный эксперт Баранец об истинной причине гибели крейсера "Москва" - 22.07.2022 Украина.ру

Дело не в ПВО. Военный эксперт Баранец об истинной причине гибели крейсера "Москва"

После трагедии с "Москвой" мы бы поступили преступно по отношению к собственному флоту, если бы не извлекли из этого урок. Это сейчас заставляет наших конструкторов, промышленников и военных серьезно "чесать репу". Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру

2022-07-22T15:30

2022-07-22T15:30

2022-07-22T15:30

крейсер "москва"

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Эта военная операция стала полигоном и для нас, и для НАТО. Мы смотрим, чего реально стоит наше оружие. Мы теперь перебираем весь набор вооружений и смотрим, чего нам не хватает и где надо что-то усилить, указал Баранец.Не бывает такой армии, которая бы вышла на поле боя со стопроцентными гарантиями, что у нее оружие с лучшими тактико-техническими характеристиками. Это жизнь. Каждая война обнаруживает сильные и слабые стороны армии. Каждая война подсказывает научной и конструкторской мысли, где и что надо доработать, заключил собеседник издания.

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2022

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крейсер "москва"