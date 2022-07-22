https://ukraina.ru/20220722/1036776868.html

Харьков обстреливают ВС Украины, есть доказательства. Утверждает житель города

Харьков обстреливают ВС Украины, есть доказательства. Утверждает житель города - 22.07.2022 Украина.ру

Харьков обстреливают ВС Украины, есть доказательства. Утверждает житель города

Украина.ру, 22.07.2022

2022-07-22T18:37

2022-07-22T18:37

2022-07-22T18:38

эксклюзив

харьков

нато

совещание

ракетный удар

военные преступления

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Виртуальный саммит НАТО "Рамштайн-4", состоявшийся 20 июля, сказался на Харькове вполне предсказуемым образом. Как обычно, для сопровождения подобных мероприятий режиму Зеленского потребовались жертвы, чтобы уравновесить "военными преступлениями Путина" очередные требования по поставкам оружия на Украину.В половине десятого утра, непосредственно перед началом совещания, по Салтовке был нанесен удар кассетными боеприпасами из РСЗО "Ураган". Погибли 3 человека, в том числе подросток 13 лет. Его 15-летняя сестра доставлена в больницу, состояние девочки тяжёлое.По тому же сценарию, в такое же время суток, на следующий день был обстрелян район рынка на метро Барабашова и 602 микрорайон Салтовского жилого массива. Двое погибших (торговец с рынка и случайный велосипедист), множество раненых.Харьковские власти, в частности глава ВГА Синегубов, немедленно обвинили в обстрелах российских военных. Официальную версию поддержали "эксперты". Те и другие настойчиво подчеркивают, что "российские военные наносят удары днём и по гражданским объектам"."Судя по последним обстрелам, враг бьет не по тем объектам, где находятся военные. Если раньше они пытались вычислять такие скопления, то сейчас это совсем не так. Вчера враг стрелял кассетными снарядами РСЗО "Ураган" по остаткам ТЦ Барабашова. Так вот это попадание было по автобусной остановке в 9:30 утра, где были обычные мирные люди", - заявил некто Денис Ярославский, "юрист и командир подразделения ВСУ".В свою очередь, администраторы телеграмм-канала "Харьков Наш", хотя и отмечают "странные обстоятельства" обстрела рынка (в частности, необычное отсутствие "повесточников" ), все же считают, что "российское происхождение прилета выглядит менее конспирологичным и более аргументированным - если, конечно, направление прилета определено верно".Ну что ж, поскольку речь идёт о военном преступлении, то и подходить к нему логично с позиций криминалистики.Общеизвестно, что при расследовании специалисты в первую очередь обращают внимание на мотив и возможность совершения преступления. Важное значение имеет также почерк преступника.Если говорить о мотиве, в случае ВСУ он очевиден, это тот самый Рамштайн-4 и перспектива поставок оружия. Да и вообще для укронацистов стрельба по мирным гражданам в порядке вещей. Харьков в полной мере прочувствовал это не только в марте-апреле текущего года, но и в конце мая, когда части ВС РФ находились на максимальном с 24 февраля расстоянии от города, так что били по жилым кварталам Харькова определённо "свои".На этом фоне вариант мотива от мэра Харькова Игоря Терехова выглядит несколько менее убедительным."Второй день подряд агрессор бьет по остановкам общественного транспорта. Причем в такое время, когда люди идут на работу и на остановках большое скопление людей. Это делается умышленно. Таким способом агрессор пытается запугать харьковчан", - заявил он 21 июля в эфире национального телемарафона.Вот упомянутые Тереховым удары по остановкам общественного транспорта - это как раз о почерке преступника.В обоих случаях, на улице Героев Труда и на рынке у метро Барабашова люди погибли на остановках общественного транспорта. На Барабашова снаряд также попал в троллейбус, водитель получил осколочное ранение. Кроме того, утром 21 июля был обстрелян ещё и 602 микрорайон, тоже на Салтовке, и тоже в районе остановки общественного транспорта.Что это, если не практика украинских "воякив" с первых дней противостояния в Донбассе до настоящего времени? Достаточно вспомнить трагедию 14 марта в Донецке, когда под удар "Точки У" попал рейсовый автобус в центре города. Этот террористический акт, унесший жизни 19 человек, тоже был приурочен к политическому событию, переговорам представителей России и Украины.В Харькове начиная с конца февраля происходит то же самое. Вот пара примеров из майского "тихого" периода, о котором часто с ностальгией вспоминает Терехов.23 мая, утро - удар по остановке "Тобольская" в Шевченковском районе, стреляли из города. Ранен только один человек, и это чистое везение - в такое время в этом месте пострадавших могло быть гораздо больше.26 мая, середина дня, Шевченковский район. Снаряды накрыли оживленный перекрёсток улицы 23-го Августа и проспекта Науки, здесь 6 выходов из метро и 4 остановки общественного транспорта. Стрельба велась из города. Погибло 9 человек, в том числе грудной младенец.Как видим, 20 и 21 числа был реализован тот же сценарий - в прицел попали многолюдные остановки общественного транспорта, расположенные одновременно рядом с метро и торговыми центрами. В обоих случаях прилеты случились около половины десятого утра. Чтобы уж наверняка были жертвы.Что же касается возможности произвести обстрел, о них лучше всего рассказал Генштаб ВСУ в сводке от 21 июля: "На Харьковском направлении враг штурмовыми действиями безуспешно пытался продвинуться в направлении Большие Проходы – Питомник. Также враг провел воздушную разведку беспилотным летательным аппаратом возле Слатино, Рубежного, Замуловки и Дементиевки".Дальность стрельбы кассетными боеприпасами из "Урагана" составляет минимум 8, максимум 35 километров. Первая цифра означает, что и 20, и 21 числа могли стрелять из любой точки города, разве что на северном направлении в первом случае орудие должно было находиться дальше, за окружной. Но официальные источники утверждают, что стреляли с севера и северо-запада.На север от метро Героев Труда до Больших Проходов, где, если верить Генштабу, россиян нет, 30 километров, от метро Барабашова все 35 км. Нет российских позиций и в Слатино (северо-западное направление, 28 км от "Героев Труда", а также в Питомнике (северо-северо-запад, 18 км).Теоретически, с учётом того, что данные о расположении войск не точны и картина быстро меняется, могли стрелять и ВС РФ.Но позиции ВФУ в этом смысле гораздо удобнее. Следует отметить, что убедительных фото и видео со следами прилетов, по которым можно определить направление выстрела, власти так и не опубликовали.Хотя фотографов и видеооператоров на местах попаданий хватало - туда, как водится, навезли представителей "правильной" прессы, перекрыв доступ всем остальным. И все же (кстати о направлении), в объектив одной из камер, а затем в сеть попали кадры с Героев Труда, на которых явственно виден след прилета с юга. "Патриотические" тг-каналы поспешили охарактеризовать его как след "рандомного" выстрела. Что бы это, с их точки зрения, ни значило.Существует, впрочем, ещё одна возможность. Обстрел 20 июля могли в политических целях вести ВФУ, а 21 числа, уже в чисто коммерческих целях, подключились "кракены". Их главарь Немичев на днях анонсировал удар по одному из торговых центров. Рынок Барабашова уже страдал от клешней нацистов, которые привыкли таким образом "договариваться" с владельцами. Но это только предположение, исполнение замаскированной под предупреждение угрозы, возможно, ещё впереди.Можно с уверенностью сказать, что на сегодняшний день доказанных случаев обстрела сугубо гражданских целей в Харькове со стороны ВС РФ не существует. И попадания снарядов РСЗО по Салтовке 20 и 21 июля вряд ли являются исключением.

https://ukraina.ru/20220717/1036503195.html

https://ukraina.ru/20220722/1036721828.html

https://ukraina.ru/20220720/1036689805.html

https://ukraina.ru/20220718/1036542850.html

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2022

Артем Павлов

Артем Павлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Артем Павлов

эксклюзив, харьков, нато, совещание, ракетный удар, военные преступления