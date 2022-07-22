Военный эксперт Баранец о массированном ударе, который РФ готовится нанести по ВСУ - 22.07.2022 Украина.ру
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Военный эксперт Баранец о массированном ударе, который РФ готовится нанести по ВСУ
Военный эксперт Баранец о массированном ударе, который РФ готовится нанести по ВСУ - 22.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт Баранец о массированном ударе, который РФ готовится нанести по ВСУ
Идет подготовка стратегической операции, связанной с Краматорском и Славянском. За этот опорный пункт ожидается крупная битва, от которой будет зависеть исход всей кампании на Украине. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
2022-07-22T09:40
2022-07-22T09:40
новости
всу
россия
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Эксперт пояснил, что именно поэтому накануне этой операции министр обороны Сергей Шойгу ставит задачу заглушить у ВСУ то дальнобойное оружие, которое доставляет нам наибольшие неприятности."Этого оружия немало. У американцев хватило "ума" и антироссийской злости, чтобы накачать украинскую армию дальнобойным и высокоточным оружием. Это гаубицы M-777, HIMARS'ы, на подходе другие виды дальнобойных вооружений", - указал Баранец.Интенсивность обстрелов мирных городов Донбасса можно снизить только тогда, когда мы выкорчуем из этого проклятого авдеевского гарнизона артиллерийские орудия, РСЗО и "Точки-У", подчеркнул специалист.Это одна из центральных задач перед тем, как мы начнем генеральное наступление на Славянск — Краматорск. Потому что этот гарнизон, очень серьезно накаченный артиллерией, нельзя оставлять в тылу. Это противоречит самым элементарным канонам стратегии и тактики, заключил собеседник издания.
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новости, всу, россия

Военный эксперт Баранец о массированном ударе, который РФ готовится нанести по ВСУ

09:40 22.07.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСоюзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск
Союзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Идет подготовка стратегической операции, связанной с Краматорском и Славянском. За этот опорный пункт ожидается крупная битва, от которой будет зависеть исход всей кампании на Украине. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
Виктор Баранец интервью
18 июля, 19:02
Виктор Баранец: Пока Россия не уничтожит артиллерию в Авдеевке, победы над ВСУ не будет
Эксперт пояснил, что именно поэтому накануне этой операции министр обороны Сергей Шойгу ставит задачу заглушить у ВСУ то дальнобойное оружие, которое доставляет нам наибольшие неприятности.
"Этого оружия немало. У американцев хватило "ума" и антироссийской злости, чтобы накачать украинскую армию дальнобойным и высокоточным оружием. Это гаубицы M-777, HIMARS'ы, на подходе другие виды дальнобойных вооружений", - указал Баранец.
Интенсивность обстрелов мирных городов Донбасса можно снизить только тогда, когда мы выкорчуем из этого проклятого авдеевского гарнизона артиллерийские орудия, РСЗО и "Точки-У", подчеркнул специалист.
Это одна из центральных задач перед тем, как мы начнем генеральное наступление на Славянск — Краматорск. Потому что этот гарнизон, очень серьезно накаченный артиллерией, нельзя оставлять в тылу. Это противоречит самым элементарным канонам стратегии и тактики, заключил собеседник издания.
 
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