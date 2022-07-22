https://ukraina.ru/20220722/1036762106.html
Военный эксперт Баранец о массированном ударе, который РФ готовится нанести по ВСУ
Военный эксперт Баранец о массированном ударе, который РФ готовится нанести по ВСУ - 22.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт Баранец о массированном ударе, который РФ готовится нанести по ВСУ
Идет подготовка стратегической операции, связанной с Краматорском и Славянском. За этот опорный пункт ожидается крупная битва, от которой будет зависеть исход всей кампании на Украине. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
2022-07-22T09:40
2022-07-22T09:40
2022-07-22T09:40
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Эксперт пояснил, что именно поэтому накануне этой операции министр обороны Сергей Шойгу ставит задачу заглушить у ВСУ то дальнобойное оружие, которое доставляет нам наибольшие неприятности."Этого оружия немало. У американцев хватило "ума" и антироссийской злости, чтобы накачать украинскую армию дальнобойным и высокоточным оружием. Это гаубицы M-777, HIMARS'ы, на подходе другие виды дальнобойных вооружений", - указал Баранец.Интенсивность обстрелов мирных городов Донбасса можно снизить только тогда, когда мы выкорчуем из этого проклятого авдеевского гарнизона артиллерийские орудия, РСЗО и "Точки-У", подчеркнул специалист.Это одна из центральных задач перед тем, как мы начнем генеральное наступление на Славянск — Краматорск. Потому что этот гарнизон, очень серьезно накаченный артиллерией, нельзя оставлять в тылу. Это противоречит самым элементарным канонам стратегии и тактики, заключил собеседник издания.
https://ukraina.ru/20220718/1036556464.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, россия
Военный эксперт Баранец о массированном ударе, который РФ готовится нанести по ВСУ
Идет подготовка стратегической операции, связанной с Краматорском и Славянском. За этот опорный пункт ожидается крупная битва, от которой будет зависеть исход всей кампании на Украине. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
Эксперт пояснил, что именно поэтому накануне этой операции министр обороны Сергей Шойгу ставит задачу заглушить у ВСУ то дальнобойное оружие, которое доставляет нам наибольшие неприятности.
"Этого оружия немало. У американцев хватило "ума" и антироссийской злости, чтобы накачать украинскую армию дальнобойным и высокоточным оружием. Это гаубицы M-777, HIMARS'ы, на подходе другие виды дальнобойных вооружений", - указал Баранец.
Интенсивность обстрелов мирных городов Донбасса можно снизить только тогда, когда мы выкорчуем из этого проклятого авдеевского гарнизона артиллерийские орудия, РСЗО и "Точки-У", подчеркнул специалист.
Это одна из центральных задач перед тем, как мы начнем генеральное наступление на Славянск — Краматорск. Потому что этот гарнизон, очень серьезно накаченный артиллерией, нельзя оставлять в тылу. Это противоречит самым элементарным канонам стратегии и тактики, заключил собеседник издания.