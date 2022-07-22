https://ukraina.ru/20220722/1036751093.html

Поучительная история импортозамещения картошки. В России всё только начинается

Поучительная история импортозамещения картошки. В России всё только начинается - 22.07.2022 Украина.ру

Поучительная история импортозамещения картошки. В России всё только начинается

Украина.ру, 22.07.2022

2022-07-22T14:07

2022-07-22T14:07

2022-07-22T14:07

урожай

продукты

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В начале месяца западные СМИ писали о дефиците картофеля, который якобы имеет место в России.Поводом для этих заявления стали проблемы в некоторых заведениях новой сети ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка", которые открылись на месте ресторанов покинувшего Россию McDonald'sа. Потому из их привычного меню на время пропала популярная жареная картошка фри – вредная еда, без которой нельзя представить себе ни один из современных фастфудов.Исчезновение жаренного картофеля объясняли кризисом в аграрной отрасли и низким урожаем прошлого года, а украинские пропагандисты писали, что Россия не может обеспечить себя картошкой. Хотя, на самом деле, российский картофель активно продавался в последние годы в украинских супермаркетах, куда его обычно завозили из Белоруссии.Картошка растет в наших широтах практически на любом пустыре, ей подходят даже малоплодородные песчаные почвы. Так что дефицит этого народного продукта действительно вызывал на первый взгляд достаточно серьезное удивление. Ведь это, все же, не какие-то уникальные микрочипы.Однако реальные причины проблемы с картофелем фри оказались при ближайшем рассмотрении достаточно любопытными, и дают почву для размышлений, которые касаются не ботаники, а политики.Как оказалось, для технологии жарки в пищевом жире в основном используются привозные иностранные сорта, с определенным размером клубней и содержанием крахмала, которые хорошо поддаются обработке в ресторанных фритюрницах. Хотя эта скрытая зависимость не бросалась раньше в глаза – ведь, по данным сети "Вкусно – и точка", 85% картофеля в McDonald's было российского производства, а привозная картошка составляла не более 15%.Однако все дело в том, что семена российского картофеля для фритюра преимущественно импортировали в Россию – в основном, с полей Польши, Бельгии и Голландии. А сейчас таким поставкам мешают санкции, что и привело к временным перебоям поставок картофеля в российские рестораны.Зачем же понадобились привозные сорта картофеля? Ведь советская селекционная школа, которая сохраняет свои традиции в современней России, по праву считается одной из лучших в мире. Отечественных селекционеров не удивить никакими иностранными сортами, потому что они успешно вывели сотни сортов картошки. А среди них имеются и специальные сорта для жарки – поскольку метод приготовления клубней во фритюре был заимствован в русскую кухню из Франции еще в XIX веке.При этом, доморощенная картошка обычно гораздо лучше подходит к местным климатическим условиям. Она адаптирована к почвам средней полосы и более устойчива к проживающем в этой природой зоне вредителям. А иностранные сорта, напротив, нужно активнее обрабатывать химикатами и подкармливать специальными удобрениями.Все дело в том, что международные ресторанные сети, которые завоевали постсоветский рынок в начале девяностых годов, в течение тридцати лет навязывали местным потребителям иностранную картошку. Потому что это приносило корпорациям дополнительные доходы, которые оцениваются в миллиарды долларов."McDonald’s и все, кто продавал эту картошку фри, вынуждали нас использовать импортные сорта, хотя есть и наши нормальные российские сорта", – рассказал об этом член аграрного комитета Государственной Думы Геннадий Лисовский.По его словам, искусственная зависимость от иностранных сортов картофеля сформировалась в результате политики западных компаний, которые банальным образом лоббировали интересы своих собственных поставщиков.Правительство решает эту проблему, и сейчас в России создается сразу тридцать пять новых селекционных центров, которые, в том числе, будут работать и над сортами картофеля. Как сообщает исполнительный директор "Картофельного Союза" Алексей Красильников, российские аграрии наращивают производство собственных сортов, пригодных для производства картошки фри."Я думаю, через месяц, даже меньше, эта проблема будет полностью снята. Мало того, я скажу, что один из крупнейших наших переработчиков, производитель картофеля фри, который, мягко говоря, доминирует на рынке, предполагает в ближайшей перспективе запустить вторую линию по производству такого картофеля. И, с учетом этой второй линии, производство картофеля фри достигнет только у этого предприятия около 200 тысяч тонн готового продукта. Что полностью покроет потребности всех предприятий… Да и, возможно, останется ресурс для экспорта", – говорит этот эксперт в своем интервью.Однако все понимают, что импортозамещением картошки стоило бы озадачиться в прежние, сравнительно спокойные времена."К сожалению, заниматься этим начали довольно поздно. Здесь проблема и в том, что российскому бизнесу было просто выгоднее работать на иностранных семенах, импортные производители проводили хитрую политику, привлекали низкими ценами, дополнительными услугами", – рассказывает об этом депутат Госдумы Лисовский.Конечно, в этом временном дефиците нет ничего страшного – тем более, что обычных сортов картошки в России вполне хватает. По данным Минсельхоза, российский рынок полностью обеспечен картофелем, возможность его дефицита исключена и продукция нового урожая уже появляется на прилавках.Посевную площадь картофеля предусмотрительно увеличили – на 20 тысяч гектаров. Согласно предварительным данным, это даст на 4% больше картофеля, чем урожай прошлого года. На сегодня в России выкопали 105 тысяч тонн картошки, что опережает прошлогодние показатели. Как проинформировали в Росстате, в период с 9 по 15 июля цена на бульбу в среднем снизилась на 8,46%, и продолжает снижаться дальше.В то же время, украинский урожай картофеля существенно снизится из-за продолжающегося конфликта и частично сорванной посевной. Как известно, министр аграрной политики Украины Роман Лещенко просил у еврокомиссара по вопросам сельского хозяйства Януша Войцеховского семена капусты, свеклы, моркови, помидоров, огурцов и картошки. Однако Украина не получила эту поддержку, а сам Лещенко благоразумно ушел в отставку, чтобы не отвечать за будущие провалы.Таким образом, ситуация должна закончиться хэппи-эндом. Посещающие фастфуд россияне не останутся без привычной картошки фри. Но история с иностранными картофельными сортами, на которые, в буквальном смысле, подсадили потребителей в странах бывшего СССР, навязав их в ходе экономической экспансии западных корпораций, выглядит весьма поучительной.Потому что это указывает на всеобъемлющий характер внешней зависимости, которую пытаются сегодня преодолеть.

https://ukraina.ru/20220614/1034149566.html

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https://ukraina.ru/20210902/1032181631.html

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Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

урожай, продукты