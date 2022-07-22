https://ukraina.ru/20220722/1036745205.html

Алексей Мартынов: Украинская государственность разлагается

Алексей Мартынов: Украинская государственность разлагается - 22.07.2022 Украина.ру

Алексей Мартынов: Украинская государственность разлагается

Украина.ру, 22.07.2022

2022-07-22T10:53

2022-07-22T10:53

2022-07-22T10:53

интервью

алексей мартынов

политика

экономика

сбу

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Когда вместо системы управления на Украине везде сплошной КВН, то этого даже американцы не могут вынести, потому что у них не работает система контроля, система управления этой подмандатной территорией, считает политолог Алексей Мартынов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Алексей, как утверждает пресс-служба госдепа США, Россия в международной изоляции. В свою очередь, посольство России в США опровергло это утверждение, назвав это попыткой выдать желаемое за действительное. Если говорить про некий железный занавес, он открыт или закрыт?– Я бы не говорил про какой-либо железный занавес. Конечно, нет никакого занавеса. И если говорить о прошлой холодной войне, я имею в виду период с 60-х по начало 90-х годов прошлого ХХ века, то так называемый железный занавес – он опускался изнутри. Советская сторона закрывала жёстко своё пространство, не только географическое, но и эфирное, социокультурное, экономическое. Хотя и тогда, в общем-то, как такового занавеса не было.Это скорее фигура речи. Существовали такие конструкции, как СЭФ, например, и другие, я имею в виду - в экономике. Там же не только страны соцлагеря, добрая половина мира так или иначе ориентировалась на большую советскую страну. И действительно мир делился пополам - на западный и советский.Другое дело, что сегодня многим бы, наверное, хотелось подобной системы отношений. Просто они не понимают, как по-другому сдерживать Россию, которая неминуемо становится одним из главных полюсов нового складывающегося многополярного мира. С другой стороны, им хотелось бы вернуть некий свой статус единственной и главной сверхдержавы, я имею в виду США, а вокруг них - группа западных стран.А дальше весь остальной мир. Такая вот пирамида, как в таком масонском восприятии любят транслировать те же самые США, достаточно посмотреть на долларовую купюру, где всё это изображено схематично. Где вот эта пирамида, вверху это США, над ними глаз, который смотрит за всеми вокруг, то есть - такой мировой жандарм, полицейский, главная страна и так далее.Но мы же понимаем, что этот достаточно короткий исторический период, я имею в виду период после развала большой страны и окончания холодной войны и до сегодняшнего момента формирования многополярного мира - прошло не так много времени. Да, 30 лет, из них лет, наверное, двадцать США были такой единственной и главной страной в мире - за редким исключением некоторых непокорных им государств.Сегодня это уже не так, сегодня совершенно точно можно говорить о том, что мир становится многополярным, скорее - уже стал многополярным. В том смысле, что это процесс, но он уже принимает необратимый характер.Им хотелось бы как-то повернуть историю вспять, провернуть этот фарш назад, опять получить кусок мяса, если можно так выразиться. Мы же понимаем, что это невозможно. И, соответственно, исходя из этой логики они и делают разные заявления.Они придумали сейчас какую-то виртуальную изоляцию России. Как это можно сделать, совершенно непонятно. Как минимум, Россия самая большая страна в мире, самая богатая ресурсами. Россия в европейской части граничит совсем чуть-чуть с западными странами, которые вокруг США консолидируются. Да, есть и постсоветское пространство, есть и украинский сегодняшний кейс, который и разработан, и консолидирован с одной единственной целью – втянуть Россию в затяжной конфликт, и на основании этого вводить разнообразные рестрикции или санкции "из ада".Ну, отлично, Россия на опережение, вот таким хирургическим методом решила всё-таки эту опасную раковую опухоль удалить со своих границ. Ну хорошо, остальная граница России, если вы посмотрите, грубо говоря девять десятых наших границ – это не западные страны, и никак не ассоциированные с ними страны.Визит президента Путина в Тегеран. Кстати, довольно давно лидер России не был в Тегеране, в Иране. Там у него встреча с Эрдоганом была, тоже много вопросов, в том числе и по Украине, по региональной повестке, по мировой повестке. Дальше там - Китай, Центральная Азия. Дальше Дальний Восток. То есть, я совершенно не понимаю, что они имеют в виду, когда говорят о том, что им бы очень хотелось вот этот железный занавес опустить. Есть ли у них ресурсы для того, чтобы такой внешний занавес организовать? Нет, конечно, ни финансовых, ни каких-то других ресурсов для этого не существует. Скорее, они сами себя изнутри закроют неким занавесом. Ну - ок, это самоизоляция, пусть изолируются, если хотят.И сегодня в условиях вот тех самых санкций "из ада", которые должны были разрушить нашу экономику, по факту разрушают экономику европейских государств, им уже как бы не весело. А если они ещё и занавес опустят, я вообще не понимаю, как они там будут жить. Ну, наверное, как-то придумают, наверное, так не бывает, чтобы совсем никак не было.Как говорил в своё время Швейк: ещё так не было, чтобы никак не было. Как-то, наверное, придумают, понимаете, где-то придумают брать свет, где-то энергию какую-то выдумают. В конце концов, в Европе есть же неглупые, в общем, люди, я надеюсь. Но изолировать Россию у них не получается и не получится. Разрушить нашу экономику у них не получается - и не получится.В итоге они добиваются только того, что на фоне этого экономического общего кризиса стремительно теряется значение как доллара, так и евро в качестве резервной валюты. Многие страны переходят на прямые расчёты в национальных валютах, без кросс-курсов, без пересчёта через евро и через доллар. Это в итоге ведёт к снижению влияния и возможностей как-либо вредить для этих же людей.Чем больше они вредят, тем меньше у них возможностей это делать. Это удивительная вещь, но это буквально происходит на наших глазах. И, наверное, если бы кто-то нам с вами рассказал об этом лет пять назад, что так будет, мы бы посмотрели с изумлением на этого странного человека, подумали бы про себя, что он какой-то конспиролог и слегка, как говорится, не в себе. Но, однако же, это происходит сегодня на наших глазах.– Перенесёмся в Германию. Депутат Бундестага ФРГ Севим Дагделен призвала Европу приготовиться к роспуску НАТО. Задумывается ли всерьёз Европа о том, что интересы Евросоюза и США противоречат друг другу? Или так и будет молча продолжать плясать под дудку Штатов?– Хороший вопрос, но, как мы видим, ничего они сделать не могут. И, конечно, месье Шольц далеко не фрау Меркель, хотя он сидит на её стуле канцлера, но от канцлера в Шольце - только стул. А сам по себе он оказался очень слабым политиком, который не в состоянии отстаивать национальные интересы Федеративной Республики Германии.В то же время, Германия стремительно теряет лидерство в Европейском союзе. Некогда локомотив экономики ЕС, некогда одна из влиятельнейших стран и неформальный лидер Европейского союза была Германия. Сегодня от этого статуса остался только стул, на котором сидит Шольц.Что будет - я не знаю, но немецкая экономика на фоне беспрецедентно высокой инфляции, самой большой, наверное, за последние 50 лет, при высоких ценах на энергоносители, при дефиците энергоносителей, при разрушении уже сложившихся за многие десятилетия логистических связей, в том числе поставок из России, например, природного газа, выключения уже не только новых транспортных потоков, но и остановки старых…Заявление Газпрома о том, что форс-мажор, извините, поставлять пока не можем. Не то, чтобы не можем, а пока не можем. Понимаете, да, в каждом контракте есть пункт форс-мажор. Несмотря на то, что этот форс-мажор давно наступил, поставки все равно шли, в том числе и через Украину. Сегодня они приостановлены. Не все, конечно, но частично. Одна ветка приостановлена, вторая как-то качает.Но дело не в этом, дело в том, что немецкая экономика стремительно падает, растёт безработица. При том, что ФРГ, как государство, последние десятилетия очень гордилось и славилось своей социальной направленностью, сегодня уже речь идёт о снижении вот этих вот социальных стандартов, социального обеспечения, просто потому, что экономика не справляется, резервов не хватает. Огромное количество разнообразных иждивенцев в Германии, разных беженцев, и не только новых из Украины, но ещё мы помним и из Северной Африки, с Ближнего Востока, кого там только нет. И все на государственный счёт живут, на пособия и так далее.Сегодня многие социальные программы ФРГ под вопросом, в том смысле, что их если не будут сокращать, то уж точно не будут индексировать, увеличивать вслед за инфляцией. Соответственно, зреет недовольство, причём зреет недовольство в том самом зажиточном бюргерском среднем классе, который привык жить хорошо в Германии. А сегодня им предлагают мыться раз в неделю, извините за такую скабрезность, в том смысле, что - экономьте горячую воду, всё экономьте.Экономия вообще, наверное, свойственна европейскому человеку или немцу, но экономия личная, понимаете, в том смысле, что для каких-то личных накоплений. А сейчас это не понятно, ради чего, ради того, чтобы назло Путину отморозить уши зимой, или летом что-нибудь зажарить на 42-градусной жаре, которая сегодня тоже - беспрецедентно высокая температура в европейских странах, это тоже здорово бьёт по ресурсам. Представляете, везде работают кондиционеры, например, это всегда электричество, это соответствующие генерирующие мощности и так далее. Я не знаю, как они будут дальше жить.Многие экологические программы - а это был мейнстрим последних десятилетий, то есть, формировалось новое экологическое сознание, такое восприятие, мировоззрение менялось людей целенаправленно - сегодня все эти экологические программы тоже откладываются на энное количество времени. Возвращаются к углю, что само по себе для Европы, которая тоже гордилась тем, что они отказались от угольной энергетики, ну - потому, что плохо пахнет и воздух отравляет.Это гораздо серьёзнее, такой психологический слом мировоззрения, если хотите. Просто с этой стороны ещё на эти вещи особо никто не смотрел, и предполагается, что этот кризис чуть-чуть сейчас побудет, а потом опять будет всё, как при бабушке Меркель. Не будет, как при бабушке, будет только хуже. Это же не мы придумали историю, помните, в начале пандемии коронавируса как раз вот оттуда, из Европы, с Запада начали активно внедрять термин "новая нормальность".Никто не мог понять, что такое новая нормальность. Ну пандемия, вирус, но сейчас он пройдёт и будет, как было. А они всё время – новая нормальность, новая нормальность, вы не понимаете. И никто ничего не объяснял, мы не понимали. И вот сейчас эта новая нормальность для них-таки наступила. Нашаманили сами себе эту новую нормальность. И пусть к ней привыкают. А мы будем жить своей старой нормальностью, с тёплыми домами, с невысокими тарифами на электричество, на всякое такое прочее. А всевозможные айфончики и прочие удобные для жизни вещи – ну, привезут, если не китайцы, так турки точно совершенно.Эти люди умеют торговать, торговля — это их жизнь, просто их жизнь, понимаете. Поэтому без каких-либо препятствий и наплевав на разнообразные санкции, все эти высокотехнологичные товары так или иначе будут доставляться через дружественные страны. Тем более, что законодательство в этом смысле скорректировали в России. Вот этот, так называемый, параллельный импорт, я не вижу проблем, понимаете. И о какой закрытости, о каком железном занавесе они могут говорить?– Затронем ключевые фигуры украинской пропаганды. МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона по уголовной статье. Какова вообще судьба некого украинского костяка после окончания спецоперации? Как следует поступить, куда вообще они денутся?– Я совершенно не сомневаюсь, что они все будут на скамье подсудимых сидеть рядом со своим начальником, с Зеленским, если он доживёт до этого светлого момента. Там на него без конца какие-то покушения, по крайней мере, это его службы заявляют. Вот буквально вчера или позавчера было подобное заявление, и они довольно часто появляются.Не исключено, что это тоже ради такого, знаете, пиара, чтобы соответствовать некому представлению, что он такой отважный капитан. Но если часто говорить слово "халва", то сладко-то бывает, вопреки известной восточной мудрости, поэтому я бы здесь рекомендовал не злоупотреблять подобными вещами.А так, конечно, они будут все сидеть на скамье подсудимых и отвечать за всё то, что они устроили - ведь, понимаете, в моменте можно обмануть даже полмира, я имею в виду - через современные системы медиа-коммуникаций, всякие системы, новые медиа - и с этими скоростями распространения информации, когда у вас нет совершенно какого-то времени на критическое осмысление той или иной новости.В моменте точно совершенно можно обмануть полмира, но только - в моменте. А дальше, по мере накопления всей этой несуразной чуши, этого вранья, наступает сперва привыкание, потом отторжение, потом - критическое осмысление. И все равно правда торжествует рано или поздно, я надеюсь, что рано.И в этом смысле (ответят – Ред.) за всё то, что они устроили, в том числе за информационно-фейковое сопровождение всей этой провокации, всей этой аферы, этой кровавой войны, гражданской войны на территории Украины… На самом деле - понимаете, что происходит. Гражданская война, конечно. То, что Россия заступилась за донбасские республики по понятным причинам, совершенно не меняет сути происходящего. На территории Украины сегодня идёт вполне себе открытая гражданская война. Война донбасских республик за свою независимость.– Как вы знаете, Зеленский сменил начальников управления СБУ в пяти регионах, в пяти областях – это Харьковская, Сумская, Полтавская, Закарпатская и Днепропетровская. Что это значит, с чем связана такая чистка в рядах, как вы считаете?– Ну, он сперва и директора снял, своего этого приятеля кавээновского (Баканова – ред.). Я много видел по этому поводу разных комментариев, разных мнений, и у нас, и украинских мнений. Мы внимательно читаем то, что они пишут. Естественно, мы должны понимать, что у них в голове, даже если это нужно поделить на 80, чтобы понять, что там на самом деле - тем не менее.Я всё-таки не склонен искать здесь какого-то глубинного смысла, как пытаются некоторые коллеги. Я думаю, что здесь Зеленского дожали его американские хозяева, кураторы. Они давно высказывали недовольство по поводу того, что он назначил своих приятелей, совершенно непрофессиональных в этом смысле, на разные важные для США позиции.Вообще, куда бы они не заходили, я имею в виду США, в качестве таких модераторов процессов или кураторов территории, они так или иначе всегда берут под контроль две институции – это спецслужба государственная местная и Генеральная прокуратура. Это две позиции, через которые, собственно, осуществляется такой оперативный контроль над территорией, над ситуацией.Когда Зеленский назначил своего кавээновского директора и друга детства на СБУ, были вопросы сразу к нему, ну ты что делаешь-то, товарищ Зеленский, я имею в виду - со стороны американцев. Он говорит: не волнуйтесь, ну что, формально - какая разница, что вы скажете, то он и сделает. А он стал поручения американцев выполнять через раз, а то и через два. А когда ему, как говорится, делали лицо, он сразу жаловался своему другу президенту Зеленскому. Ну и так далее.То есть, тут явно сбой такой в матрице. То же самое приблизительно с генеральным прокурором, это же юристка из предвыборного штаба Зеленского. Но она хотя бы юрист, ещё хоть как-то сопоставимо, вроде бы тоже прокурор, хотя точно совершенно - человек без опыта соответствующего. И явно не соответствовала той должности, которую она занимала.А (глава – Ред.) СБУ – так это сто процентов. Естественно, что этот его приятель поназначал везде в регионах тоже своих приятелей. Службу же они развалили, и некогда одна из самых сильнейших на постсоветском пространстве спецслужб, я имею в виду СБУ – ну, после ФСБ, естественно - она деградировала сегодня полностью. И воспринимать её, как серьёзную конструкцию - не приходится.Если мы не говорим о сведении каких-то внутренних счётов по бизнесу меж собой, между группировками и так далее, а смотрим с точки зрения действительно и кадров, и системы работы, я понимаю, что это настойчивое мнение американских кураторов, которые дожали-таки Зеленского.Всё-таки, в спецслужбы должны входить профессионалы. Поймите правильно, я убеждён, что - независимо от выполняемых задач или линии поведения руководства - профессионалы в спецслужбах, всё-таки, это определённые тормоза в таком движении в никуда, если так можно выразиться. Это всегда возможность аргументированно, я имею в виду профессиональную спецслужбу, донести до своего руководства невозможность тех или иных действий или (прогноз – Ред.) последствий тех или иных действий. Вот о чём речь.То есть, это всегда определённое понимание того, что происходит. Ну а кому оно нужно, это понимание. Понятно совершенно, как это происходит сейчас. Весь этот КВН, 95-й квартал - весь трудоустроен, сперва они были все в штабе у него, а теперь они трудоустроены, соответственно, по разным должностям. Но это же бред!Когда кавээнщик руководит государством, то это сомнительно. Но если предположить, что в разных институциях государственных находятся профессионалы, то, наверное, как-то они, может быть, подскажут, снивелируют эту всю неопытность, глупость откровенную и так далее.– Напоминает это некую американскую модель политики.– Ну да. Помните, в начале президентского срока Зеленского сравнивали его с Рейганом? Много на Украине было публикаций. Они забывали на всякий случай, что Рейган между карьерой голливудского актёра и выборами президента - вообще-то, больше десяти лет был губернатором Калифорнии, на секундочку, одного из самых экономически успешных штатов в США. Плюс, кроме опыта губернаторского, конечно, профессиональные институции, которые обеспечивают функционирование государства независимо от того, что в голове у президента. Хотя президент, безусловно, в Штатах или на Украине сегодня – это очень важно.А когда у вас везде сплошной КВН – это совсем же ужас. Это даже американцы, так сказать, не могут вынести, потому что у них не работает система контроля, система управления вот этой подмандатной территорией, вот этой колонией. Они не могут, они сами теряются там, понимаете. Вот эта бесконтрольная перепродажа оружия, которое поставляется на территорию Украины. А кто это всё организует дело? По идее, это должна та же самая СБУ как-то пресекать, а они в этом соучаствуют за долю малую, как мне представляется, в силу своего непрофессионализма.Единственное, что они быстро и успешно научились делать – это получать взятки разные ото всех. Вот и всё, это кошмар вообще. Можно сказать, государственная ткань на Украине – она сжимается, как шагреневая кожа, она растворяется в пространстве. То есть, её вообще скоро не будет, получается так. Будут какие-то отдельные названия или отдельные фамилии каких-то деятелей, да, а вот в ткань это всё не связывается, понимаете?Происходит бессистемное какое-то разложение. И это кошмар для украинской государственности, это просто приведёт в итоге к тому, что там ничего не останется от государства. Останется территория, останутся эти почти 30 миллионов не сильно сытых людей, останутся какие-то разные банды и так далее, а государства не будет. И что дальше будет с этой территорией - я не берусь предположить. Хотя, скорее всего, она распадётся на энное количество частей.

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, алексей мартынов, политика, экономика, сбу