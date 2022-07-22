Коротченко: Иран может передать России беспилотники тайно - 22.07.2022 Украина.ру
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Коротченко: Иран может передать России беспилотники тайно
Коротченко: Иран может передать России беспилотники тайно - 22.07.2022 Украина.ру
Коротченко: Иран может передать России беспилотники тайно
США обвинили Тегеран в подготовке поставки партии беспилотников России, и даже пригрозили ему санкциями. В МИД РФ и Ирана опровергли информацию Вашингтона. Но для подобных договоренностей, считает военный эксперт Игорь Коротченко, публичность и не нужна. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-07-22T07:45
2022-07-22T07:45
военный эксперт
новости
коротченко
беспилотники
россия
иран
сша
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Коротченко уверен, что 200-500 иранских беспилотников пригодятся российским военным для того, чтобы перейти от контрбатарейной борьбы к точечному поражению целей противника, что крайне позитивно скажется на положении армии в СВО.К слову, речь идет об иранских дронах, которые Тегеран произвел на основе американских моделей, захваченных в свое время в бою. Эксперты утверждают, что это разведывательно-ударные беспилотники высокого класса наподобие "Байрактаров", только качественно выше с точки зрения боевых и технических возможностей.
https://ukraina.ru/20220720/1036699781.html
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военный эксперт, новости, коротченко, беспилотники, россия, иран, сша

Коротченко: Иран может передать России беспилотники тайно

07:45 22.07.2022
 
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Учения Запад-2021 в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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США обвинили Тегеран в подготовке поставки партии беспилотников России, и даже пригрозили ему санкциями. В МИД РФ и Ирана опровергли информацию Вашингтона. Но для подобных договоренностей, считает военный эксперт Игорь Коротченко, публичность и не нужна. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

"Подобного рода сделки не комментируются в публичном пространстве. Поэтому, подтверждает Иран или нет, это ничего не значит. Это конкретные договоренности, которые могут быть реализованы в закрытом формате, достигнуты они или нет, мы не знаем. Может быть, это процесс дальнейших переговоров. Сделки подобного характера происходят за закрытыми дверями без официальных комментариев", - сказал он.

Коротченко уверен, что 200-500 иранских беспилотников пригодятся российским военным для того, чтобы перейти от контрбатарейной борьбы к точечному поражению целей противника, что крайне позитивно скажется на положении армии в СВО.
К слову, речь идет об иранских дронах, которые Тегеран произвел на основе американских моделей, захваченных в свое время в бою. Эксперты утверждают, что это разведывательно-ударные беспилотники высокого класса наподобие "Байрактаров", только качественно выше с точки зрения боевых и технических возможностей.
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военный экспертНовостиКоротченкобеспилотникиРоссияИранСША
 
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