https://ukraina.ru/20220722/1036739575.html

Коротченко: Иран может передать России беспилотники тайно

Коротченко: Иран может передать России беспилотники тайно - 22.07.2022 Украина.ру

Коротченко: Иран может передать России беспилотники тайно

США обвинили Тегеран в подготовке поставки партии беспилотников России, и даже пригрозили ему санкциями. В МИД РФ и Ирана опровергли информацию Вашингтона. Но для подобных договоренностей, считает военный эксперт Игорь Коротченко, публичность и не нужна. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-07-22T07:45

2022-07-22T07:45

2022-07-22T07:45

военный эксперт

новости

коротченко

беспилотники

россия

иран

сша

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Коротченко уверен, что 200-500 иранских беспилотников пригодятся российским военным для того, чтобы перейти от контрбатарейной борьбы к точечному поражению целей противника, что крайне позитивно скажется на положении армии в СВО.К слову, речь идет об иранских дронах, которые Тегеран произвел на основе американских моделей, захваченных в свое время в бою. Эксперты утверждают, что это разведывательно-ударные беспилотники высокого класса наподобие "Байрактаров", только качественно выше с точки зрения боевых и технических возможностей.

https://ukraina.ru/20220720/1036699781.html

https://ukraina.ru/20220721/1036734575.html

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2022

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военный эксперт, новости, коротченко, беспилотники, россия, иран, сша