Коротченко: Иран может передать России беспилотники тайно
США обвинили Тегеран в подготовке поставки партии беспилотников России, и даже пригрозили ему санкциями. В МИД РФ и Ирана опровергли информацию Вашингтона. Но для подобных договоренностей, считает военный эксперт Игорь Коротченко, публичность и не нужна. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
"Подобного рода сделки не комментируются в публичном пространстве. Поэтому, подтверждает Иран или нет, это ничего не значит. Это конкретные договоренности, которые могут быть реализованы в закрытом формате, достигнуты они или нет, мы не знаем. Может быть, это процесс дальнейших переговоров. Сделки подобного характера происходят за закрытыми дверями без официальных комментариев", - сказал он.
Коротченко уверен, что 200-500 иранских беспилотников пригодятся российским военным для того, чтобы перейти от контрбатарейной борьбы к точечному поражению целей противника, что крайне позитивно скажется на положении армии в СВО.
К слову, речь идет об иранских дронах, которые Тегеран произвел на основе американских моделей, захваченных в свое время в бою. Эксперты утверждают, что это разведывательно-ударные беспилотники высокого класса наподобие "Байрактаров", только качественно выше с точки зрения боевых и технических возможностей.