https://ukraina.ru/20220722/1036724341.html

Акопов рассказал, почему Великобритания пытается провоцировать Россию

Акопов рассказал, почему Великобритания пытается провоцировать Россию - 22.07.2022 Украина.ру

Акопов рассказал, почему Великобритания пытается провоцировать Россию

Великобритания ищет свое место, она переподтверждает свой статус, поэтому заявление англичан в последние месяцы наиболее воинственные, сказал политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру

2022-07-22T05:45

2022-07-22T05:45

2022-07-22T05:45

украина

великобритания

россия

новости

англия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103433/78/1034337811_0:137:3002:1826_1920x0_80_0_0_82d0ca7978258b3d0c4d1207aa2b6e80.jpg

Глава штаба британских ВВС Майкл Уигстон ранее сообщил о том, что в случае нападения России на любую страну НАТО Лондон будет отвечать.По его мнению, Англия пытается сделать так, чтобы европейцы были более жестко настроены по отношению к России, чтобы РФ видела, что против нее стоит не просто США, но также близкая Британия, которая перекинет части и будет биться за Прибалтику.Это больше пиар, чем реальность, но при этом - это планы на ближайшие несколько лет о наращивании британской армии, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220627/1034237237.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, великобритания, россия, новости, англия