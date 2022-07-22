Акопов рассказал, почему Великобритания пытается провоцировать Россию - 22.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220722/1036724341.html
Акопов рассказал, почему Великобритания пытается провоцировать Россию
Акопов рассказал, почему Великобритания пытается провоцировать Россию - 22.07.2022 Украина.ру
Акопов рассказал, почему Великобритания пытается провоцировать Россию
Великобритания ищет свое место, она переподтверждает свой статус, поэтому заявление англичан в последние месяцы наиболее воинственные, сказал политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру
2022-07-22T05:45
2022-07-22T05:45
украина
великобритания
россия
новости
англия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103433/78/1034337811_0:137:3002:1826_1920x0_80_0_0_82d0ca7978258b3d0c4d1207aa2b6e80.jpg
Глава штаба британских ВВС Майкл Уигстон ранее сообщил о том, что в случае нападения России на любую страну НАТО Лондон будет отвечать.По его мнению, Англия пытается сделать так, чтобы европейцы были более жестко настроены по отношению к России, чтобы РФ видела, что против нее стоит не просто США, но также близкая Британия, которая перекинет части и будет биться за Прибалтику.Это больше пиар, чем реальность, но при этом - это планы на ближайшие несколько лет о наращивании британской армии, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220627/1034237237.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103433/78/1034337811_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_9b4e7a579a503cb88f4491b80f97b3fa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, великобритания, россия, новости, англия

Акопов рассказал, почему Великобритания пытается провоцировать Россию

05:45 22.07.2022
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОлимпийская эстафета в Лондоне
Олимпийская эстафета в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать в
Великобритания ищет свое место, она переподтверждает свой статус, поэтому заявление англичан в последние месяцы наиболее воинственные, сказал политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру
Глава штаба британских ВВС Майкл Уигстон ранее сообщил о том, что в случае нападения России на любую страну НАТО Лондон будет отвечать.
Дело в том, что заявление англичан в последние месяцы наиболее воинственные, они даже более воинственные, чем американские. Но это связано с тем, что Англия ищет свое место, она переподтверждает свое место, перепозиционируется после брексита, это долгий период.
Петр Акопов интервью
Петр Акопов
Политолог, обозреватель РИА Новости
По его мнению, Англия пытается сделать так, чтобы европейцы были более жестко настроены по отношению к России, чтобы РФ видела, что против нее стоит не просто США, но также близкая Британия, которая перекинет части и будет биться за Прибалтику.
Это больше пиар, чем реальность, но при этом - это планы на ближайшие несколько лет о наращивании британской армии, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Элизабет Трасс и Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 10:45
Усталость от мира: главное из совместной статьи глав МИД Великобритании и УкраиныБританская газета The Sunday Telegraph (для понимания – в прошлом в ней работал штатным фейкомётчиком Борис Джонсон) опубликовала совместную статью глав МИД Великобритании Элизабет Трасс и Украины – Дмитрия Кулебы. Название более чем характерное: «Мы должны игнорировать пораженческие голоса, которые предлагают продать Украину»
 
УкраинаВеликобританияРоссияНовостиАнглия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала