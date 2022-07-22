Акопов рассказал, почему Великобритания пытается провоцировать Россию
Великобритания ищет свое место, она переподтверждает свой статус, поэтому заявление англичан в последние месяцы наиболее воинственные, сказал политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру
Глава штаба британских ВВС Майкл Уигстон ранее сообщил о том, что в случае нападения России на любую страну НАТО Лондон будет отвечать.
Дело в том, что заявление англичан в последние месяцы наиболее воинственные, они даже более воинственные, чем американские. Но это связано с тем, что Англия ищет свое место, она переподтверждает свое место, перепозиционируется после брексита, это долгий период.
По его мнению, Англия пытается сделать так, чтобы европейцы были более жестко настроены по отношению к России, чтобы РФ видела, что против нее стоит не просто США, но также близкая Британия, которая перекинет части и будет биться за Прибалтику.
Это больше пиар, чем реальность, но при этом - это планы на ближайшие несколько лет о наращивании британской армии, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
27 июня, 10:45Усталость от мира: главное из совместной статьи глав МИД Великобритании и УкраиныБританская газета The Sunday Telegraph (для понимания – в прошлом в ней работал штатным фейкомётчиком Борис Джонсон) опубликовала совместную статью глав МИД Великобритании Элизабет Трасс и Украины – Дмитрия Кулебы. Название более чем характерное: «Мы должны игнорировать пораженческие голоса, которые предлагают продать Украину»