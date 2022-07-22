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Коротченко: до взятия Харькова, Киева, Одессы или Николаева говорить об успехах рано

Коротченко: до взятия Харькова, Киева, Одессы или Николаева говорить об успехах рано - 22.07.2022 Украина.ру

Коротченко: до взятия Харькова, Киева, Одессы или Николаева говорить об успехах рано

Последние заявления о том, что границы спецоперации будут отодвигаться из-за нового дальнобойного вооружения не говорят о том, что спецоперация заходит в фазу ускорения, речь идет о тактических задачах, постепенно решаемых российскими военными. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный эксперт Игорь Коротченко

2022-07-22T05:15

2022-07-22T05:15

2022-07-22T05:15

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Коротченко резюмировал, что российская военная машина движется вперед, размалывая Украину, но это происходит исходя из конфигурации фронта, театра военных действий, сил и средств обеих сторон и ряда других факторов.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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