Коротченко: до взятия Харькова, Киева, Одессы или Николаева говорить об успехах рано
Последние заявления о том, что границы спецоперации будут отодвигаться из-за нового дальнобойного вооружения не говорят о том, что спецоперация заходит в фазу ускорения, речь идет о тактических задачах, постепенно решаемых российскими военными. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный эксперт Игорь Коротченко
"Важно видеть стратегию, которую определил [Владимир] Путин в первый день СВО 24 февраля. Все остальное – промежуточные этапы решения стратегической цели. Не надо цепляться за локальные мелкие эпизоды. Взятие какого-то населенного пункта, форсирование реки, это не взятие Кёнигсберга или Берлина. Вот взятие Харькова или Киева, Одессы, Николаева - это будут крупные стратегические успехи российских вооруженных сил, я уверен, что они впереди", - сказал эксперт.
Коротченко резюмировал, что российская военная машина движется вперед, размалывая Украину, но это происходит исходя из конфигурации фронта, театра военных действий, сил и средств обеих сторон и ряда других факторов.