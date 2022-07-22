Коротченко: до взятия Харькова, Киева, Одессы или Николаева говорить об успехах рано - 22.07.2022 Украина.ру
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Коротченко: до взятия Харькова, Киева, Одессы или Николаева говорить об успехах рано
Коротченко: до взятия Харькова, Киева, Одессы или Николаева говорить об успехах рано - 22.07.2022 Украина.ру
Коротченко: до взятия Харькова, Киева, Одессы или Николаева говорить об успехах рано
Последние заявления о том, что границы спецоперации будут отодвигаться из-за нового дальнобойного вооружения не говорят о том, что спецоперация заходит в фазу ускорения, речь идет о тактических задачах, постепенно решаемых российскими военными. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный эксперт Игорь Коротченко
2022-07-22T05:15
2022-07-22T05:15
новости
коротченко
эксперт
военный эксперт
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Коротченко резюмировал, что российская военная машина движется вперед, размалывая Украину, но это происходит исходя из конфигурации фронта, театра военных действий, сил и средств обеих сторон и ряда других факторов.
Украина.ру
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новости, коротченко, эксперт, военный эксперт

Коротченко: до взятия Харькова, Киева, Одессы или Николаева говорить об успехах рано

05:15 22.07.2022
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРабота ЦИК РФ
Работа ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Последние заявления о том, что границы спецоперации будут отодвигаться из-за нового дальнобойного вооружения не говорят о том, что спецоперация заходит в фазу ускорения, речь идет о тактических задачах, постепенно решаемых российскими военными. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный эксперт Игорь Коротченко

"Важно видеть стратегию, которую определил [Владимир] Путин в первый день СВО 24 февраля. Все остальное – промежуточные этапы решения стратегической цели. Не надо цепляться за локальные мелкие эпизоды. Взятие какого-то населенного пункта, форсирование реки, это не взятие Кёнигсберга или Берлина. Вот взятие Харькова или Киева, Одессы, Николаева - это будут крупные стратегические успехи российских вооруженных сил, я уверен, что они впереди", - сказал эксперт.

Коротченко резюмировал, что российская военная машина движется вперед, размалывая Украину, но это происходит исходя из конфигурации фронта, театра военных действий, сил и средств обеих сторон и ряда других факторов.
 
НовостиКоротченкоэкспертвоенный эксперт
 
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