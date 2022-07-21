https://ukraina.ru/20220721/1036756078.html

Крадущийся Корбан, притаившийся Филатов. Итоги 21 июля на Украине

Крадущийся Корбан, притаившийся Филатов. Итоги 21 июля на Украине - 21.07.2022 Украина.ру

Крадущийся Корбан, притаившийся Филатов. Итоги 21 июля на Украине

Украина.ру, 21.07.2022

2022-07-21T20:03

2022-07-21T20:03

2022-07-21T20:03

спецоперация

хроники

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Главу Штаба территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана готовятся лишить украинского гражданства. Мэр Днепра Борис Филатов мог покинуть свой городО том, что Филатов покинул город сообщил бывший народный депутат, спикер парламента Новороссии Олег Царёв."Корбан недавно совершенно официально на своей странице в соцсети объявил, что уезжает в отпуск и бежал за границу, в Голландию. Филатов по слухам тоже бежал за границу. Вчерашняя сессия днепропетровского горсовета прошла по видеосвязи, откуда вещал Филатов - неизвестно. Не удивлюсь, что скоро СБУ объявит их российскими шпионами, работающими под прикрытием", - рассказал Царёв.Ранее народный депутат от партии "Батьківщина" Сергей Власенко опубликовал в соцсетях фотографию указа президента Владимира Зеленского, согласно которому Корбан, олигархи Игорь Коломойский и Вадим Рабинович, а также ряд других граждан страны лишались украинского гражданства.При этом сам указ не был подписан, зато на нём стояла печать президента Украины. Документ датирован 18 июля и идёт под номером 502. Примечательно, что на сайте главы украинского государства указы 502 и 503 пропущены, а сразу после указа 501 идёт указ 504, который датирован 18 июля.При этом, как сообщили источники украинского издания "Страна", всем пограничным пункта пропуска на Украине дали команду на усиление контроля на въезд в страну."Связано это, как сообщает источник, с ожиданием возвращения в Украинуглавы штаба обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана, которого Зеленский, по слухам (официально не подтверждённым), лишил украинского гражданства. Источник говорит, что сотрудникам СБУ и погранслужбы дана команда при въезде Корбана изъять его украинский паспорт и не допустить на территорию Украины", - сообщило издание.Сам же Корбан, по сообщению источников "Страны", в данный момент направляется к украинской границе из поездки в Европу, где он проведывал свою семью.О том, что целью указа Зеленского были не столько олигархи Коломойский и Рабинович, сколько Корбан, сообщали и другие источники."Насколько известно, Вадим Рабинович возвращаться в Украину не планирует, а Игорь Коломойский не планирует покидать Украину, и с властями Коломойский и его медиа-ресурсы в прекрасных взаимовыгодных отношениях, тайные указы ему ничем помешать не смогут, разве что на радость выведут его из-под. действия закона об олигархах. А вот Геннадий Корбан сегодня должен возвращаться в Украину после недельного отпуска, который он получил для посещения семьи в Европе. То есть указ прежде всего угрожает именно ему", - написал главред издания Цензор.Нет Юрий Бутусов в соцсетях.По его словам, лишить Корбана украинского гражданства будет проблематично."Во-первых, следует отметить, что процедура лишения гражданства Украины человека, который родился на Украине - отсутствует. Лишить гражданства человека, родившегося на Украине, по закону невозможно. Можно сказать, что вроде бы существует тайный указ, но как тогда и кто будет выполнять тайный указ, если он незаконен? Кто должен брать на себя публичную ответственность. Во-вторых, Корбан является действующим руководителем штаба обороны Днепропетровской области, созданного Военной администрацией, он лично руководит с начала войны большинством оборонных проектов в Днепропетровской области, а также некоторыми проектами и в соседних областях. И этого статус Корбана не лишают, хотя штаб подчиняется президенту. Если у власти есть какие-то подозрения к гражданину, то они должны в законном порядке возбуждать уголовные дела, доказывать, идти в суд и так далее", - отметил Бутусов.Он сослался на свои источники и сообщил, что Корбана президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак считают ответственным за заявление конгрессвумен Виктории Спартц, потребовавшей отставки Ермака."Чтобы не отвечать по существу обвинений Спартц, получивших резонанс в украинском обществе, Офис президента решил дискредитировать Спартц и представить дело так, будто она подверглось влиянию украинских политиков. Теперь нужно таких виновных политиков назначить. Советник Ермака Алексей Арестович так и сказал - Спартц подверглась влиянию мэра Днепра Филатова и лидера "Азова" Билецкого. Таким образом, анонс указа можно воспринять как угрозу, чтобы Корбан, друг Филатова, не возвращался на Украину и добровольно остался за границей. И тогда следов тайного указа может не остаться - на то он и тайный, чтобы исчезнуть, когда нужно без следов и правовых последствий для тех, кто такой заранее незаконный указ будет подписывать и выполнять", - подытожил Бутусов.По его словам, именно сегодня "решится, будет ли Корбан возвращаться, несмотря на столь открытую угрозу и возможные проблемы, и решится, осмелится ли власть свою угрозу действительно начать исполнять".При этом, как сообщило издание "Украинская правда" сам Корбан пока решает, что ему предпринять. Об этом изданию сообщил источник приближённый к самому главе Штаба теробороны Днепропетровской области."Сейчас он (Корбан — Ред.) думает, что ему делать и на какой пункт пропуска ехать. Потому что, если у него на границе отберут украинский паспорт, то как действовать дальше? Остаться на нейтральной части? Возвращаться в Польшу просить политическое убежище?" - рассказал источник.Также в окружении политика отметили, что неформально к ним поступает информация, что Зеленский якобы уже подписал секретный указ о лишении нескольких лиц гражданства Украины, среди которых в том числе и Корбан."Но этот указ никто не видел. Его не опубликовал никто, никто официально ничего не объясняет. Мы не понимаем, что вообще происходит, на каких основаниях, как это вообще возможно, кто конкретно в том списке", - рассказал источник ещё до того, как Власенко опубликовал соответствующий документ.Пока о возвращении Корбана в страну неизвестно. Также неизвестно, где находится мэр Днепра Филатов.

https://ukraina.ru/20220721/1036744329.html

https://ukraina.ru/20220721/1036725296.html

https://ukraina.ru/20220721/1036715303.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники