https://ukraina.ru/20220721/1036755448.html

Захарова рассказала, когда будет просматриваться созыв саммита "ядерной пятерки"

Захарова рассказала, когда будет просматриваться созыв саммита "ядерной пятерки" - 21.07.2022 Украина.ру

Захарова рассказала, когда будет просматриваться созыв саммита "ядерной пятерки"

Созыв саммита "ядерной пятерки" будет просматриваться, когда Запад придет в себя, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге

2022-07-21T19:16

2022-07-21T19:16

2022-07-21T19:16

запад

мария захарова

новости

нато

украина

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По ее словам, невозможность созыва связана с отношением западных партнеров к возможности переговоров, которые сейчас являются "востребованными, как никогда".В начале этого года, когда от США и НАТО был получен отказ обсуждать российские предложения по гарантиям безопасности, стало ясно, что Запад вместо диалога выбрали путь конфронтации и конфликта, заключила дипломат.

https://ukraina.ru/20220721/1036672748.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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запад, мария захарова, новости, нато, украина