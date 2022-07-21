Захарова рассказала, когда будет просматриваться созыв саммита "ядерной пятерки" - 21.07.2022 Украина.ру
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Захарова рассказала, когда будет просматриваться созыв саммита "ядерной пятерки"
Захарова рассказала, когда будет просматриваться созыв саммита "ядерной пятерки" - 21.07.2022 Украина.ру
Захарова рассказала, когда будет просматриваться созыв саммита "ядерной пятерки"
Созыв саммита "ядерной пятерки" будет просматриваться, когда Запад придет в себя, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге
2022-07-21T19:16
2022-07-21T19:16
запад
мария захарова
новости
нато
украина
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По ее словам, невозможность созыва связана с отношением западных партнеров к возможности переговоров, которые сейчас являются "востребованными, как никогда".В начале этого года, когда от США и НАТО был получен отказ обсуждать российские предложения по гарантиям безопасности, стало ясно, что Запад вместо диалога выбрали путь конфронтации и конфликта, заключила дипломат.
https://ukraina.ru/20220721/1036672748.html
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запад, мария захарова, новости, нато, украина

Захарова рассказала, когда будет просматриваться созыв саммита "ядерной пятерки"

19:16 21.07.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Созыв саммита "ядерной пятерки" будет просматриваться, когда Запад придет в себя, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге
Возможность созыва саммита ядерной пятерки пока не просматривается. Тем не менее это предложение не убрано со стола, как говорят дипломаты. Возможно, когда Запад придет в себя, к нему можно будет вернуться.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ
По ее словам, невозможность созыва связана с отношением западных партнеров к возможности переговоров, которые сейчас являются "востребованными, как никогда".
В начале этого года, когда от США и НАТО был получен отказ обсуждать российские предложения по гарантиям безопасности, стало ясно, что Запад вместо диалога выбрали путь конфронтации и конфликта, заключила дипломат.
Черкассы - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
07:36
На фоне далекой войны и близкой мобилизации. Как живет центральная Украина
 
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