https://ukraina.ru/20220721/1036755448.html
Захарова рассказала, когда будет просматриваться созыв саммита "ядерной пятерки"
Захарова рассказала, когда будет просматриваться созыв саммита "ядерной пятерки" - 21.07.2022 Украина.ру
Захарова рассказала, когда будет просматриваться созыв саммита "ядерной пятерки"
Созыв саммита "ядерной пятерки" будет просматриваться, когда Запад придет в себя, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге
2022-07-21T19:16
2022-07-21T19:16
2022-07-21T19:16
запад
мария захарова
новости
нато
украина
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По ее словам, невозможность созыва связана с отношением западных партнеров к возможности переговоров, которые сейчас являются "востребованными, как никогда".В начале этого года, когда от США и НАТО был получен отказ обсуждать российские предложения по гарантиям безопасности, стало ясно, что Запад вместо диалога выбрали путь конфронтации и конфликта, заключила дипломат.
https://ukraina.ru/20220721/1036672748.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
запад, мария захарова, новости, нато, украина
Захарова рассказала, когда будет просматриваться созыв саммита "ядерной пятерки"
Созыв саммита "ядерной пятерки" будет просматриваться, когда Запад придет в себя, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге