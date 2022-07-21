https://ukraina.ru/20220721/1036754467.html

Лукашенко предсказал ядерную войну, если конфликт на Украине продолжится

Лукашенко предсказал ядерную войну, если конфликт на Украине продолжится - 21.07.2022 Украина.ру

Лукашенко предсказал ядерную войну, если конфликт на Украине продолжится

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призывает Запад, Украину и Россию достичь соглашения и положить конец разногласиям во избежание ядерной войны, сообщило агентство Франс Пресс

2022-07-21T18:50

2022-07-21T18:50

2022-07-21T18:50

лукашенко

сво

россия

украина

запад

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По его словам, Киев должен "сесть за стол переговоров и согласиться на то, что он никогда не будет угрожать России".Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

лукашенко, сво, россия, украина, запад