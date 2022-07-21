Лукашенко предсказал ядерную войну, если конфликт на Украине продолжится - 21.07.2022 Украина.ру
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Лукашенко предсказал ядерную войну, если конфликт на Украине продолжится
Лукашенко предсказал ядерную войну, если конфликт на Украине продолжится - 21.07.2022 Украина.ру
Лукашенко предсказал ядерную войну, если конфликт на Украине продолжится
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призывает Запад, Украину и Россию достичь соглашения и положить конец разногласиям во избежание ядерной войны, сообщило агентство Франс Пресс
2022-07-21T18:50
2022-07-21T18:50
лукашенко
сво
россия
украина
запад
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По его словам, Киев должен "сесть за стол переговоров и согласиться на то, что он никогда не будет угрожать России".Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
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лукашенко, сво, россия, украина, запад

Лукашенко предсказал ядерную войну, если конфликт на Украине продолжится

18:50 21.07.2022
 
© president.gov.byАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко
© president.gov.by
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призывает Запад, Украину и Россию достичь соглашения и положить конец разногласиям во избежание ядерной войны, сообщило агентство Франс Пресс
Мы должны остановиться, достичь соглашения, положить конец этой неразберихе, операции и войне на Украине. Давайте остановимся, а потом решим, как жить дальше... Нет необходимости идти дальше. Дальше бездна ядерной войны
Президент Белоруссии А. Лукашенко посетил лагерь мигрантов на границе
Александр Лукашенко
Президент Белоруссии
По его словам, Киев должен "сесть за стол переговоров и согласиться на то, что он никогда не будет угрожать России".
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
 
ЛукашенкоСВОРоссияУкраинаЗапад
 
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