https://ukraina.ru/20220721/1036754467.html
Лукашенко предсказал ядерную войну, если конфликт на Украине продолжится
Лукашенко предсказал ядерную войну, если конфликт на Украине продолжится - 21.07.2022 Украина.ру
Лукашенко предсказал ядерную войну, если конфликт на Украине продолжится
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призывает Запад, Украину и Россию достичь соглашения и положить конец разногласиям во избежание ядерной войны, сообщило агентство Франс Пресс
2022-07-21T18:50
2022-07-21T18:50
2022-07-21T18:50
лукашенко
сво
россия
украина
запад
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По его словам, Киев должен "сесть за стол переговоров и согласиться на то, что он никогда не будет угрожать России".Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
лукашенко, сво, россия, украина, запад
Лукашенко предсказал ядерную войну, если конфликт на Украине продолжится
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призывает Запад, Украину и Россию достичь соглашения и положить конец разногласиям во избежание ядерной войны, сообщило агентство Франс Пресс
Мы должны остановиться, достичь соглашения, положить конец этой неразберихе, операции и войне на Украине. Давайте остановимся, а потом решим, как жить дальше... Нет необходимости идти дальше. Дальше бездна ядерной войны
Александр Лукашенко
Президент Белоруссии
По его словам, Киев должен "сесть за стол переговоров и согласиться на то, что он никогда не будет угрожать России".
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.