Военный эксперт рассказал, почему американцы поставляют Украине ракеты HIMARS - 21.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220721/1036754118.html
Военный эксперт рассказал, почему американцы поставляют Украине ракеты HIMARS
Военный эксперт рассказал, почему американцы поставляют Украине ракеты HIMARS - 21.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, почему американцы поставляют Украине ракеты HIMARS
Американцы поставляют Украине ракеты HIMARS для того, чтобы изучить, как работает российская ПВО, сказал военный эксперт Алексей Леонков РИА Новости
2022-07-21T18:37
2022-07-21T18:37
himars
новости
украина
рзсо
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103432/48/1034324867_0:4:1187:671_1920x0_80_0_0_25af2b51b31d6cd5b22f8f6c3b47a9a5.jpg
Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщил, что США и их союзники предоставят Украине более 20 РЗСО HIMARS, из которых переданы уже 12.По его мнению, изучить ПВО России – это и есть истинная цель американской "помощи" Киеву, ради которой США готовы пожертвовать своими РСЗО и мирными людьми.
https://ukraina.ru/20220720/1036685291.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103432/48/1034324867_0:0:1179:884_1920x0_80_0_0_e74126347a19f7e2fdb798a2f5d9536c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
himars, новости, украина, рзсо, россия, сша

Военный эксперт рассказал, почему американцы поставляют Украине ракеты HIMARS

18:37 21.07.2022
 
© Фото : Євген Карась / TelegramHIMARS ВСУ
HIMARS ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© Фото : Євген Карась / Telegram
Читать в
Американцы поставляют Украине ракеты HIMARS для того, чтобы изучить, как работает российская ПВО, сказал военный эксперт Алексей Леонков РИА Новости
Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщил, что США и их союзники предоставят Украине более 20 РЗСО HIMARS, из которых переданы уже 12.
Ракеты HIMARS – это высокоточное оружие, предназначенное для контрбатарейной борьбы, но в текущем конфликте Украина использует их для обстрела гражданских объектов в районах, где развернута наша ПВО. Когда работают HIMARS, и мы перехватываем ракеты нашими комплексами ПВО, их принципы действия изучают американские спутники-разведчики, получая бесценную информацию для Пентагона
Алексей Леонков
Алексей Леонков
Военный эксперт
По его мнению, изучить ПВО России – это и есть истинная цель американской "помощи" Киеву, ради которой США готовы пожертвовать своими РСЗО и мирными людьми.
Вчера, 14:32Чем воюют на Украине
Украина получает всё больше оружия, но ей уже ничего не поможет
 
HIMARSНовостиУкраинаРЗСОРоссияСША
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:30"Рискованные валюты": Зубец рассказал, что делать россиянам с долларами и евро
19:16Захарова рассказала, когда будет просматриваться созыв саммита "ядерной пятерки"
19:09"Кровь любой маневренной войны": журналист ответил, готовится ли Киев к контрнаступлению
18:50Лукашенко предсказал ядерную войну, если конфликт на Украине продолжится
18:37Военный эксперт рассказал, почему американцы поставляют Украине ракеты HIMARS
18:14Стало известно, какого украинского олигарха могут лишить гражданства
18:11Акопов рассказал, что сделает Россия, если Украина или Европа нападут на Крымский мост
18:04Евросоюз снял запрет на поставки России ряда товаров для авиационной отрасли
17:56В освобожденных районах Харьковской области начали выплачивать пенсии в рублях
17:47"Можем вернуться в март этого года": Зубец рассказал, нужно ли покупать сейчас доллары
17:45У Байдена диагностировали COVID-19
17:35Лавров объявил о новых договоренностях между Россией и Венгрией
17:28Игрушки, десятина, побои: стали известны подробности о белорусских наемниках на Украине
17:25Военный журналист назвал точку прорыва линии фронта
17:21"Нужно пошире": Медведев заявил о необходимости отодвинуть украинские войска
17:18Украинцы решили, что делать с гербом СССР на монументе Родина-мать
17:12Лукашенко призвал Киев забыть о контролируемых РФ регионах Украины
17:10Кнутов рассказал, получит ли Киев десятки новых HIMARS
16:59"Недетские угрозы": в ЮНИСЕФ отказали встретиться с девочкой, попавшей в базу "Миротворца"
16:51Что будет с Прибалтикой через 2 года и вернут ли США позиции гегемона - Ищенко. Видео
Лента новостейМолния