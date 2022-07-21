https://ukraina.ru/20220721/1036754118.html

Военный эксперт рассказал, почему американцы поставляют Украине ракеты HIMARS

Военный эксперт рассказал, почему американцы поставляют Украине ракеты HIMARS - 21.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, почему американцы поставляют Украине ракеты HIMARS

Американцы поставляют Украине ракеты HIMARS для того, чтобы изучить, как работает российская ПВО, сказал военный эксперт Алексей Леонков РИА Новости

2022-07-21T18:37

2022-07-21T18:37

2022-07-21T18:37

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Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщил, что США и их союзники предоставят Украине более 20 РЗСО HIMARS, из которых переданы уже 12.По его мнению, изучить ПВО России – это и есть истинная цель американской "помощи" Киеву, ради которой США готовы пожертвовать своими РСЗО и мирными людьми.

https://ukraina.ru/20220720/1036685291.html

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2022

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himars, новости, украина, рзсо, россия, сша