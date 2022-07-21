https://ukraina.ru/20220721/1036754118.html
Военный эксперт рассказал, почему американцы поставляют Украине ракеты HIMARS
Военный эксперт рассказал, почему американцы поставляют Украине ракеты HIMARS - 21.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, почему американцы поставляют Украине ракеты HIMARS
Американцы поставляют Украине ракеты HIMARS для того, чтобы изучить, как работает российская ПВО, сказал военный эксперт Алексей Леонков РИА Новости
2022-07-21T18:37
2022-07-21T18:37
2022-07-21T18:37
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Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщил, что США и их союзники предоставят Украине более 20 РЗСО HIMARS, из которых переданы уже 12.По его мнению, изучить ПВО России – это и есть истинная цель американской "помощи" Киеву, ради которой США готовы пожертвовать своими РСЗО и мирными людьми.
https://ukraina.ru/20220720/1036685291.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103432/48/1034324867_0:0:1179:884_1920x0_80_0_0_e74126347a19f7e2fdb798a2f5d9536c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
himars, новости, украина, рзсо, россия, сша
Военный эксперт рассказал, почему американцы поставляют Украине ракеты HIMARS
Американцы поставляют Украине ракеты HIMARS для того, чтобы изучить, как работает российская ПВО, сказал военный эксперт Алексей Леонков РИА Новости