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Стало известно, какого украинского олигарха могут лишить гражданства

Стало известно, какого украинского олигарха могут лишить гражданства - 21.07.2022 Украина.ру

Стало известно, какого украинского олигарха могут лишить гражданства

В сети появился указ о лишении украинского гражданства олигарха Игоря Коломойского, бизнесмена Геннадия Боголюбова, оппозиционного депутата Вадима Рабиновича и главы теробороны Днепропетровска Геннадия Корбана

2022-07-21T18:14

2022-07-21T18:14

2022-07-21T18:14

новости

игорь коломойский

геннадий корбан

украина

гражданство

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Скриншот указа опубликовал депутат от партии "Батькивщина" Сергей Власенко.Все перечисленные лица относятся к бизнесу Днепропетровска и области. Важно, что документ до сих пор не подписан президентом Владимиром Зеленским.В указе перечислено всего 10 человек, другие относятся к разным регионам Украины.Официально существование указа не подтверждено, однако, ранее издание "Страна.ua" сообщала о вероятности такого указа со ссылкой на источник в окружении Зеленского.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, игорь коломойский, геннадий корбан, украина, гражданство