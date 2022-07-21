Стало известно, какого украинского олигарха могут лишить гражданства - 21.07.2022 Украина.ру
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Стало известно, какого украинского олигарха могут лишить гражданства
Стало известно, какого украинского олигарха могут лишить гражданства - 21.07.2022 Украина.ру
Стало известно, какого украинского олигарха могут лишить гражданства
В сети появился указ о лишении украинского гражданства олигарха Игоря Коломойского, бизнесмена Геннадия Боголюбова, оппозиционного депутата Вадима Рабиновича и главы теробороны Днепропетровска Геннадия Корбана
2022-07-21T18:14
2022-07-21T18:14
новости
игорь коломойский
геннадий корбан
украина
гражданство
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Скриншот указа опубликовал депутат от партии "Батькивщина" Сергей Власенко.Все перечисленные лица относятся к бизнесу Днепропетровска и области. Важно, что документ до сих пор не подписан президентом Владимиром Зеленским.В указе перечислено всего 10 человек, другие относятся к разным регионам Украины.Официально существование указа не подтверждено, однако, ранее издание "Страна.ua" сообщала о вероятности такого указа со ссылкой на источник в окружении Зеленского.
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новости, игорь коломойский, геннадий корбан, украина, гражданство

Стало известно, какого украинского олигарха могут лишить гражданства

18:14 21.07.2022
 
© Фото : Посольство України в СШАукраина паспорт украинский загранпаспорт
украина паспорт украинский загранпаспорт - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© Фото : Посольство України в США
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В сети появился указ о лишении украинского гражданства олигарха Игоря Коломойского, бизнесмена Геннадия Боголюбова, оппозиционного депутата Вадима Рабиновича и главы теробороны Днепропетровска Геннадия Корбана
Скриншот указа опубликовал депутат от партии "Батькивщина" Сергей Власенко.
Все перечисленные лица относятся к бизнесу Днепропетровска и области. Важно, что документ до сих пор не подписан президентом Владимиром Зеленским.
В указе перечислено всего 10 человек, другие относятся к разным регионам Украины.
Официально существование указа не подтверждено, однако, ранее издание "Страна.ua" сообщала о вероятности такого указа со ссылкой на источник в окружении Зеленского.
 
НовостиИгорь КоломойскийГеннадий КорбанУкраинагражданство
 
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