https://ukraina.ru/20220721/1036753620.html

Евросоюз снял запрет на поставки России ряда товаров для авиационной отрасли

ЕС ослабил ряд санкций против России

Евросоюз снял запрет на поставки России ряда товаров для авиационной отрасли

Европейский союз снял запрет на поставки некоторых товаров и услуг из России для авиационной отрасли. Об этом сообщает RT, ссылаясь на сайт ЕС

2022-07-21T18:04

2022-07-21T18:04

2022-07-21T18:04

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Запрет заключать сделки с российскими государственными организациями будет ослаблен.Ранее совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций Евросоюза против России. Среди новых ограничений — частичное эмбарго на золото, включение в черный список 55 физических и юридических лиц, расширение списка запрещенных к ввозу товаров двойного назначения. Также все действующие санкции против России продлили до конца января 2023 года.

https://ukraina.ru/20220721/1036716753.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, ес, ограничения, снятие, санкции, россия, авиация