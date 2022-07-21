ЕС ослабил ряд санкций против России
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Евросоюз снял запрет на поставки России ряда товаров для авиационной отрасли
ЕС ослабил ряд санкций против России
Евросоюз снял запрет на поставки России ряда товаров для авиационной отрасли
Европейский союз снял запрет на поставки некоторых товаров и услуг из России для авиационной отрасли. Об этом сообщает RT, ссылаясь на сайт ЕС
2022-07-21T18:04
2022-07-21T18:04
новости
ес
ограничения
снятие
санкции
россия
авиация
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Запрет заключать сделки с российскими государственными организациями будет ослаблен.Ранее совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций Евросоюза против России. Среди новых ограничений — частичное эмбарго на золото, включение в черный список 55 физических и юридических лиц, расширение списка запрещенных к ввозу товаров двойного назначения. Также все действующие санкции против России продлили до конца января 2023 года.
https://ukraina.ru/20220721/1036716753.html
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новости, ес, ограничения, снятие, санкции, россия, авиация

Евросоюз снял запрет на поставки России ряда товаров для авиационной отрасли

18:04 21.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Европейский союз снял запрет на поставки некоторых товаров и услуг из России для авиационной отрасли. Об этом сообщает RT, ссылаясь на сайт ЕС
"Техническая помощь России в области авиационных товаров и технологий будет разрешена в той мере, в какой это необходимо для обеспечения деятельности Международной организации гражданской авиации по установлению промышленных стандартов", - говорится на сайте ЕС.
Запрет заключать сделки с российскими государственными организациями будет ослаблен.
Ранее совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций Евросоюза против России.
Среди новых ограничений — частичное эмбарго на золото, включение в черный список 55 физических и юридических лиц, расширение списка запрещенных к ввозу товаров двойного назначения.
Также все действующие санкции против России продлили до конца января 2023 года.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
09:24
Антироссийские санкции ведут к гибели Запада — банкирЕвропейские политики, продвигая антироссийские санкции, ведут Запад к гибели. Об этом на днях сообщил банкир Филипп Виллен в статье для французского издания Le Figaro
 
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