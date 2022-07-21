https://ukraina.ru/20220721/1036753620.html
Евросоюз снял запрет на поставки России ряда товаров для авиационной отрасли
ЕС ослабил ряд санкций против России
Евросоюз снял запрет на поставки России ряда товаров для авиационной отрасли
Европейский союз снял запрет на поставки некоторых товаров и услуг из России для авиационной отрасли. Об этом сообщает RT, ссылаясь на сайт ЕС
2022-07-21T18:04
2022-07-21T18:04
2022-07-21T18:04
новости
ес
ограничения
снятие
санкции
россия
авиация
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Запрет заключать сделки с российскими государственными организациями будет ослаблен.Ранее совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций Евросоюза против России. Среди новых ограничений — частичное эмбарго на золото, включение в черный список 55 физических и юридических лиц, расширение списка запрещенных к ввозу товаров двойного назначения. Также все действующие санкции против России продлили до конца января 2023 года.
https://ukraina.ru/20220721/1036716753.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ес, ограничения, снятие, санкции, россия, авиация
Евросоюз снял запрет на поставки России ряда товаров для авиационной отрасли
Европейский союз снял запрет на поставки некоторых товаров и услуг из России для авиационной отрасли. Об этом сообщает RT, ссылаясь на сайт ЕС