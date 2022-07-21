В Харьковской области начали выплачивать пенсии в рублях
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В освобожденных районах Харьковской области начали выплачивать пенсии в рублях
В Харьковской области начали выплачивать пенсии в рублях
В освобожденных районах Харьковской области начали выплачивать пенсии в рублях
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что получены первые средства от РФ для выплаты пенсий на освобожденных территориях региона
2022-07-21T17:56
2022-07-21T17:56
новости
пенсии
рубль
харьковская область
украина
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Выплаты будут производиться в рублях, уточнили в пресс-службе ВГА. Под контролем сил РФ и Луганской Народной Республики (ЛНР) находится часть Харьковской области с районными администрациями в Волчанске, Изюме, Купянске и поселке Казачья Лопань, подчиненными ВГА области.Ранее в рублевую зону перешли Херсонская и часть Запорожской области.
https://ukraina.ru/20220304/1033439756.html
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новости, пенсии, рубль, харьковская область, украина

В освобожденных районах Харьковской области начали выплачивать пенсии в рублях

17:56 21.07.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКонцерт российских артистов для жителей г. Купянска и военнослужащих РФ
Концерт российских артистов для жителей г. Купянска и военнослужащих РФ - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
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Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что получены первые средства от РФ для выплаты пенсий на освобожденных территориях региона

Первый транш получен и распределен между районами Харьковской области. Мы платим за июнь, скоро люди получат за июль.

Виталий Ганчев
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области
Выплаты будут производиться в рублях, уточнили в пресс-службе ВГА.
Под контролем сил РФ и Луганской Народной Республики (ЛНР) находится часть Харьковской области с районными администрациями в Волчанске, Изюме, Купянске и поселке Казачья Лопань, подчиненными ВГА области.
Ранее в рублевую зону перешли Херсонская и часть Запорожской области.
Министр МЧС ДНР Алексей Кострубицкий жители ДНР
4 марта, 10:43
Глава МЧС ДНР сказал, как жителям Донбасса получить пенсии и пособияНа освобожденных территориях Донбасса ведутся работы по восстановлению жизнеобеспечения населения, рассказал глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий в интервью изданию Украина.ру
 
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