https://ukraina.ru/20220721/1036753287.html

В освобожденных районах Харьковской области начали выплачивать пенсии в рублях

В Харьковской области начали выплачивать пенсии в рублях

В освобожденных районах Харьковской области начали выплачивать пенсии в рублях

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что получены первые средства от РФ для выплаты пенсий на освобожденных территориях региона

2022-07-21T17:56

2022-07-21T17:56

2022-07-21T17:56

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пенсии

рубль

харьковская область

украина

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Выплаты будут производиться в рублях, уточнили в пресс-службе ВГА. Под контролем сил РФ и Луганской Народной Республики (ЛНР) находится часть Харьковской области с районными администрациями в Волчанске, Изюме, Купянске и поселке Казачья Лопань, подчиненными ВГА области.Ранее в рублевую зону перешли Херсонская и часть Запорожской области.

https://ukraina.ru/20220304/1033439756.html

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2022

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новости, пенсии, рубль, харьковская область, украина