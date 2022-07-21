https://ukraina.ru/20220721/1036753287.html
В освобожденных районах Харьковской области начали выплачивать пенсии в рублях
В Харьковской области начали выплачивать пенсии в рублях
В освобожденных районах Харьковской области начали выплачивать пенсии в рублях
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что получены первые средства от РФ для выплаты пенсий на освобожденных территориях региона
2022-07-21T17:56
2022-07-21T17:56
2022-07-21T17:56
новости
пенсии
рубль
харьковская область
украина
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Выплаты будут производиться в рублях, уточнили в пресс-службе ВГА. Под контролем сил РФ и Луганской Народной Республики (ЛНР) находится часть Харьковской области с районными администрациями в Волчанске, Изюме, Купянске и поселке Казачья Лопань, подчиненными ВГА области.Ранее в рублевую зону перешли Херсонская и часть Запорожской области.
https://ukraina.ru/20220304/1033439756.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, пенсии, рубль, харьковская область, украина
В освобожденных районах Харьковской области начали выплачивать пенсии в рублях
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что получены первые средства от РФ для выплаты пенсий на освобожденных территориях региона