Джо Байден заболел коронавирусом
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220721/1036752962.html
У Байдена диагностировали COVID-19
Джо Байден заболел коронавирусом
У Байдена диагностировали COVID-19
Байден сдал положительный тест на COVID, сообщили 21 июля в Белом доме, добавив, что у американского президента умеренные симптомы, он работает удаленно
2022-07-21T17:45
2022-07-21T17:45
новости
президент сша
джо байден
коронавирус
covid-19
тест
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103354/22/1033542293_0:76:2991:1758_1920x0_80_0_0_6a5ca9044217e3ad798fc89129de7580.jpg
По словам, пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, после того, как Байден узнал о заболевании, сразу перешел на "удаленку".Она отметила, что президент полностью вакцинирован, сделал два дополнительных укола вакциной и "испытывает очень умеренные симптомы". Президент США будет находиться на изоляции до тех пор, пока его тест не будет отрицательным.Это первый случай, когда в Белом доме сообщили о положительном тесте Байдена на коронавирус.
https://ukraina.ru/20220721/1036718918.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103354/22/1033542293_22:0:2603:1936_1920x0_80_0_0_6a4be7d08b1deb84d3b55ac0b26cd1b8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, президент сша, джо байден, коронавирус, covid-19, тест

У Байдена диагностировали COVID-19

17:45 21.07.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаявление Джо Байдена по ситуации на Украине
Заявление Джо Байдена по ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Байден сдал положительный тест на COVID, сообщили 21 июля в Белом доме, добавив, что у американского президента умеренные симптомы, он работает удаленно
По словам, пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, после того, как Байден узнал о заболевании, сразу перешел на "удаленку".
Она отметила, что президент полностью вакцинирован, сделал два дополнительных укола вакциной и "испытывает очень умеренные симптомы".
Президент США будет находиться на изоляции до тех пор, пока его тест не будет отрицательным.
Это первый случай, когда в Белом доме сообщили о положительном тесте Байдена на коронавирус.
Выступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
10:16
Представитель Белого дома объяснил слова Байдена о ракеПрезидент США Джо Байден, говоря, что он заболел раком, имел в виду, что лечился от опухоли, когда еще не был главой государства. Такое пояснение в Twitter дал 20 июля представитель пресс-службы Белого дома Эндрю Бейтс
 
Новостипрезидент СШАДжо БайденкоронавирусCOVID-19тест
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:30"Рискованные валюты": Зубец рассказал, что делать россиянам с долларами и евро
19:16Захарова рассказала, когда будет просматриваться созыв саммита "ядерной пятерки"
19:09"Кровь любой маневренной войны": журналист ответил, готовится ли Киев к контрнаступлению
18:50Лукашенко предсказал ядерную войну, если конфликт на Украине продолжится
18:37Военный эксперт рассказал, почему американцы поставляют Украине ракеты HIMARS
18:14Стало известно, какого украинского олигарха могут лишить гражданства
18:11Акопов рассказал, что сделает Россия, если Украина или Европа нападут на Крымский мост
18:04Евросоюз снял запрет на поставки России ряда товаров для авиационной отрасли
17:56В освобожденных районах Харьковской области начали выплачивать пенсии в рублях
17:47"Можем вернуться в март этого года": Зубец рассказал, нужно ли покупать сейчас доллары
17:45У Байдена диагностировали COVID-19
17:35Лавров объявил о новых договоренностях между Россией и Венгрией
17:28Игрушки, десятина, побои: стали известны подробности о белорусских наемниках на Украине
17:25Военный журналист назвал точку прорыва линии фронта
17:21"Нужно пошире": Медведев заявил о необходимости отодвинуть украинские войска
17:18Украинцы решили, что делать с гербом СССР на монументе Родина-мать
17:12Лукашенко призвал Киев забыть о контролируемых РФ регионах Украины
17:10Кнутов рассказал, получит ли Киев десятки новых HIMARS
16:59"Недетские угрозы": в ЮНИСЕФ отказали встретиться с девочкой, попавшей в базу "Миротворца"
16:51Что будет с Прибалтикой через 2 года и вернут ли США позиции гегемона - Ищенко. Видео
Лента новостейМолния