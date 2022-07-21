https://ukraina.ru/20220721/1036752962.html
У Байдена диагностировали COVID-19
Джо Байден заболел коронавирусом
У Байдена диагностировали COVID-19
Байден сдал положительный тест на COVID, сообщили 21 июля в Белом доме, добавив, что у американского президента умеренные симптомы, он работает удаленно
2022-07-21T17:45
2022-07-21T17:45
2022-07-21T17:45
новости
президент сша
джо байден
коронавирус
covid-19
тест
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103354/22/1033542293_0:76:2991:1758_1920x0_80_0_0_6a5ca9044217e3ad798fc89129de7580.jpg
По словам, пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, после того, как Байден узнал о заболевании, сразу перешел на "удаленку".Она отметила, что президент полностью вакцинирован, сделал два дополнительных укола вакциной и "испытывает очень умеренные симптомы". Президент США будет находиться на изоляции до тех пор, пока его тест не будет отрицательным.Это первый случай, когда в Белом доме сообщили о положительном тесте Байдена на коронавирус.
https://ukraina.ru/20220721/1036718918.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103354/22/1033542293_22:0:2603:1936_1920x0_80_0_0_6a4be7d08b1deb84d3b55ac0b26cd1b8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, президент сша, джо байден, коронавирус, covid-19, тест
У Байдена диагностировали COVID-19
Байден сдал положительный тест на COVID, сообщили 21 июля в Белом доме, добавив, что у американского президента умеренные симптомы, он работает удаленно