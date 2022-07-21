https://ukraina.ru/20220721/1036752962.html

У Байдена диагностировали COVID-19

Джо Байден заболел коронавирусом

У Байдена диагностировали COVID-19

Байден сдал положительный тест на COVID, сообщили 21 июля в Белом доме, добавив, что у американского президента умеренные симптомы, он работает удаленно

2022-07-21T17:45

2022-07-21T17:45

2022-07-21T17:45

новости

президент сша

джо байден

коронавирус

covid-19

тест

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По словам, пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, после того, как Байден узнал о заболевании, сразу перешел на "удаленку".Она отметила, что президент полностью вакцинирован, сделал два дополнительных укола вакциной и "испытывает очень умеренные симптомы". Президент США будет находиться на изоляции до тех пор, пока его тест не будет отрицательным.Это первый случай, когда в Белом доме сообщили о положительном тесте Байдена на коронавирус.

https://ukraina.ru/20220721/1036718918.html

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2022

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новости, президент сша, джо байден, коронавирус, covid-19, тест