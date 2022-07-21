Лавров объявил о новых договоренностях между Россией и Венгрией
Венгрия хочет закупить в России дополнительные объемы газа и в Москве рассмотрят эту просьбу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 21 июля на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто
Он отметил планомерную реализацию экспорта российских углеводороды в Венгрию и то, что оба государства заинтересованы в том, чтобы санкции мешали двустороннему сотрудничеству.
Лавров заметил, что сожалеет о том, какие трудности преодолевает сейчас Европейский союз и желает скорейшего преодоления их.
"Мне печально видеть, как Евросоюз следует, по сути дела, по пути, который указывают США, что коллективный Запад должен быть един: ни шагу назад, ни шагу влево-вправо - только вперед, куда укажет старший товарищ", - добавил он.
05:45Митрахович ответил, грозит ли Венгрии газовый кризис этой зимойВведение правительством Венгрии чрезвычайного положения в области энергетики является разумной превентивной мерой, причём на деле страна лучше своих соседей готова к зиме. Об этом рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в интервью Украина.ру