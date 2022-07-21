Лавров объявил о новых договоренностях между Россией и Венгрией - 21.07.2022 Украина.ру
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Лавров объявил о новых договоренностях между Россией и Венгрией
Лавров объявил о новых договоренностях между Россией и Венгрией - 21.07.2022 Украина.ру
Лавров объявил о новых договоренностях между Россией и Венгрией
Венгрия хочет закупить в России дополнительные объемы газа и в Москве рассмотрят эту просьбу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 21 июля на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто
2022-07-21T17:35
2022-07-21T17:35
новости
сергей лавров
венгрия
петер сийярто
газ
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Он отметил планомерную реализацию экспорта российских углеводороды в Венгрию и то, что оба государства заинтересованы в том, чтобы санкции мешали двустороннему сотрудничеству.Лавров заметил, что сожалеет о том, какие трудности преодолевает сейчас Европейский союз и желает скорейшего преодоления их.
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новости, сергей лавров, венгрия, петер сийярто, газ

Лавров объявил о новых договоренностях между Россией и Венгрией

17:35 21.07.2022
 
© CC0, Pixabayфлаг Венгрия
флаг Венгрия
© CC0, Pixabay
Читать в
Венгрия хочет закупить в России дополнительные объемы газа и в Москве рассмотрят эту просьбу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 21 июля на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто
Он отметил планомерную реализацию экспорта российских углеводороды в Венгрию и то, что оба государства заинтересованы в том, чтобы санкции мешали двустороннему сотрудничеству.
Лавров заметил, что сожалеет о том, какие трудности преодолевает сейчас Европейский союз и желает скорейшего преодоления их.

"Мне печально видеть, как Евросоюз следует, по сути дела, по пути, который указывают США, что коллективный Запад должен быть един: ни шагу назад, ни шагу влево-вправо - только вперед, куда укажет старший товарищ", - добавил он.

05:45
Митрахович ответил, грозит ли Венгрии газовый кризис этой зимойВведение правительством Венгрии чрезвычайного положения в области энергетики является разумной превентивной мерой, причём на деле страна лучше своих соседей готова к зиме. Об этом рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в интервью Украина.ру
 
НовостиСергей ЛавровВенгрияПетер Сийяртогаз
 
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