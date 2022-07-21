https://ukraina.ru/20220721/1036752205.html

Лавров объявил о новых договоренностях между Россией и Венгрией

Лавров объявил о новых договоренностях между Россией и Венгрией - 21.07.2022 Украина.ру

Лавров объявил о новых договоренностях между Россией и Венгрией

Венгрия хочет закупить в России дополнительные объемы газа и в Москве рассмотрят эту просьбу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 21 июля на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто

2022-07-21T17:35

2022-07-21T17:35

2022-07-21T17:35

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Он отметил планомерную реализацию экспорта российских углеводороды в Венгрию и то, что оба государства заинтересованы в том, чтобы санкции мешали двустороннему сотрудничеству.Лавров заметил, что сожалеет о том, какие трудности преодолевает сейчас Европейский союз и желает скорейшего преодоления их.

https://ukraina.ru/20220721/1036675886.html

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новости, сергей лавров, венгрия, петер сийярто, газ