https://ukraina.ru/20220721/1036752085.html

"Не полное уничтожение": эксперт объяснил, почему у ВСУ не кончается артиллерия

"Не полное уничтожение": эксперт объяснил, почему у ВСУ не кончается артиллерия - 21.07.2022 Украина.ру

"Не полное уничтожение": эксперт объяснил, почему у ВСУ не кончается артиллерия

Ремонтная база на Украине отлажена, поэтому уничтоженные орудия и ЗРК там оперативно восстанавливают. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-07-21T20:01

2022-07-21T20:01

2022-07-21T20:01

спецоперация

мо рф

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юрий кнутов

артиллерия

зенитные ракетные комплексы

всу

ремонт

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Он прокомментировал последнюю сводку Министерства обороны РФ, согласно которой за сутки было выведено из строя около 50 орудий киевского режима.Он заявил о необходимости вести "активный огонь" по ремонтным предприятиям на Украине, поскольку это значительно ослабит ВСУ.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220719/1036534674.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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мо рф, новости, юрий кнутов, артиллерия, зенитные ракетные комплексы, всу, ремонт