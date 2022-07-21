"Не полное уничтожение": эксперт объяснил, почему у ВСУ не кончается артиллерия - 21.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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"Не полное уничтожение": эксперт объяснил, почему у ВСУ не кончается артиллерия
"Не полное уничтожение": эксперт объяснил, почему у ВСУ не кончается артиллерия - 21.07.2022 Украина.ру
"Не полное уничтожение": эксперт объяснил, почему у ВСУ не кончается артиллерия
Ремонтная база на Украине отлажена, поэтому уничтоженные орудия и ЗРК там оперативно восстанавливают. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-07-21T20:01
2022-07-21T20:01
спецоперация
мо рф
новости
юрий кнутов
артиллерия
зенитные ракетные комплексы
всу
ремонт
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Он прокомментировал последнюю сводку Министерства обороны РФ, согласно которой за сутки было выведено из строя около 50 орудий киевского режима.Он заявил о необходимости вести "активный огонь" по ремонтным предприятиям на Украине, поскольку это значительно ослабит ВСУ.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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мо рф, новости, юрий кнутов, артиллерия, зенитные ракетные комплексы, всу, ремонт

"Не полное уничтожение": эксперт объяснил, почему у ВСУ не кончается артиллерия

20:01 21.07.2022
 
© Фото : Євген Карась / TelegramHIMARS ВСУ
HIMARS ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© Фото : Євген Карась / Telegram
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Ремонтная база на Украине отлажена, поэтому уничтоженные орудия и ЗРК там оперативно восстанавливают. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Он прокомментировал последнюю сводку Министерства обороны РФ, согласно которой за сутки было выведено из строя около 50 орудий киевского режима.

Но это не полное уничтожение. Это значит, что часть орудий можно отремонтировать за день, неделю или за месяц. Именно с этим связано, что мы уничтожаем ЗРК, а они потом всё равно появляются, потому что из двух-трех машин можно собрать одну.

Юрий Кнутов
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО
Он заявил о необходимости вести "активный огонь" по ремонтным предприятиям на Украине, поскольку это значительно ослабит ВСУ.
HIMARS ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 05:00
"Везде одно и то же": Дубовой рассказал, каким вооружением пользуются ВСУУкраинцы используют западное вооружение на всей линии фронта одно и то же, сказал боец спецгруппы "Талиба", входящей в состав полка "Ахмат-1", донецкий писатель и военкор Геннадий Дубовой в интервью Украина.ру
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
СпецоперацияМО РФНовостиЮрий Кнутовартиллериязенитные ракетные комплексыВСУремонт
 
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