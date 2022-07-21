https://ukraina.ru/20220721/1036752085.html
"Не полное уничтожение": эксперт объяснил, почему у ВСУ не кончается артиллерия
"Не полное уничтожение": эксперт объяснил, почему у ВСУ не кончается артиллерия - 21.07.2022 Украина.ру
"Не полное уничтожение": эксперт объяснил, почему у ВСУ не кончается артиллерия
Ремонтная база на Украине отлажена, поэтому уничтоженные орудия и ЗРК там оперативно восстанавливают. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-07-21T20:01
2022-07-21T20:01
2022-07-21T20:01
спецоперация
мо рф
новости
юрий кнутов
артиллерия
зенитные ракетные комплексы
всу
ремонт
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Он прокомментировал последнюю сводку Министерства обороны РФ, согласно которой за сутки было выведено из строя около 50 орудий киевского режима.Он заявил о необходимости вести "активный огонь" по ремонтным предприятиям на Украине, поскольку это значительно ослабит ВСУ.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220719/1036534674.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мо рф, новости, юрий кнутов, артиллерия, зенитные ракетные комплексы, всу, ремонт
"Не полное уничтожение": эксперт объяснил, почему у ВСУ не кончается артиллерия
Ремонтная база на Украине отлажена, поэтому уничтоженные орудия и ЗРК там оперативно восстанавливают. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру